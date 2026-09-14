Châu Á hối thúc Saudi Arabia làm rõ nguồn cung dầu sau tấn công UAV

Cơ sở khai thác khí đốt của Tập đoàn dầu khí Saudi Aramco ở Saudi Arabia. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Động thái này diễn ra sau khi quốc gia Trung Đông buộc phải đóng cửa một tuyến đường ống huyết mạch phục vụ cảng này do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

Theo các thương nhân tham gia đàm phán, tính đến nay, ít nhất 4 đơn vị chế biến dầu châu Á vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào dù đã chủ động yêu cầu đối tác cập nhật tình trạng hoạt động. Các giám đốc phụ trách thị trường của Saudi Arabia cũng giữ im lặng trước những câu hỏi về mức độ thiệt hại của tuyến đường ống Đông - Tây. Do chưa nhận được thông tin về việc giao hàng bị chậm trễ, 2 trong số các nhà máy lọc dầu cho biết họ vẫn giữ nguyên kế hoạch tiếp nhận hàng theo đúng lịch trình.

Trong khi đó, tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco đã từ chối bình luận về sự việc.

Trước đó vào ngày 11/9, Aramco thông báo đã đóng cửa tuyến đường ống dẫn dầu Đông – Tây, tuyến hạ tầng trọng yếu kéo dài từ các mỏ dầu sâu trong đất liền ra Biển Đỏ, như một biện pháp phòng ngừa sau loạt cuộc tấn công bằng UAV xuất phát từ Iraq. Các vụ tấn công vào hạ tầng năng lượng đánh dấu bước leo thang nghiêm trọng của cuộc xung đột, đặc biệt trong thời điểm lực lượng phiến quân Houthi (được Iran hậu thuẫn) cũng đang nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng của Saudi Arabia và chiếm giữ thêm lãnh thổ tại Yemen.

Xung đột Mỹ - Iran đã cản trở đáng kể hoạt động xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz, khiến cảng Yanbu và tuyến đường ống Đông - Tây trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với Saudi Arabia. Vương quốc này đã xuất khẩu khoảng 5 triệu thùng dầu/ngày qua cảng Yanbu trong phần lớn thời gian diễn ra xung đột. Tuy nhiên, lưu lượng vận chuyển đã giảm xuống chỉ còn khoảng 50% mức đó kể từ cuối tháng 7/2026, sau khi lực lượng Houthi tuyên bố lệnh cấm vận đối với các cảng của Saudi Arabia và bắt đầu tấn công tàu thuyền qua lại trên Biển Đỏ.

Đánh giá về sự cố này, ông Sumit Ritolia, quản lý cấp cao bộ phận mô hình hóa tại công ty phân tích Kpler nhận định: "Việc Saudi Arabia đóng cửa đường ống Đông - Tây tiếp tục làm giảm tính linh hoạt trong việc lựa chọn tuyến đường của các nhà máy lọc dầu châu Á, nhất là khi nhiều tuyến trung chuyển dầu mỏ quan trọng khác vốn đã chịu áp lực lớn. Các nước có thể đa dạng hóa nguồn cung để giảm thiểu rủi ro gián đoạn, nhưng giải pháp này không thể bù đắp hoàn toàn gánh nặng chi phí khi nhiều tuyến đường biển trọng yếu cùng lúc gặp trục trặc".