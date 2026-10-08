‘CHATS’ - Góc nhìn mới về hình tượng mèo trong hội họa
Trong đời sống hội họa, hình tượng con mèo từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm và triển lãm. Nhưng đến với “CHATS” hình ảnh loài vật quen thuộc này lại mang một diện mạo hoàn toàn mới. Những chú mèo với nhiều hình dáng, màu sắc đã trở thành một ngôn ngữ tạo hình đầy chiều sâu để nghệ sĩ phản chiếu những trạng thái nội tâm và đời sống con người.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chats-goc-nhin-moi-ve-hinh-tuong-meo-trong-hoi-hoa-421452.htm