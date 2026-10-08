‘CHATS’ - Góc nhìn mới về hình tượng mèo trong hội họa

Hồ Gươm vốn đã quá quen thuộc với người Hà Nội và du khách. Nhưng trong những ngày mùa thu này, một không gian nghệ thuật mới đang mang đến những góc nhìn khác về mặt hồ, Tháp Rùa và cảnh quan ven hồ.“Dải lụa ký ức” – một tuyến đi bộ kết hợp ánh sáng và những khung gương nghệ thuật – đang trở thành điểm dừng chân thú vị, đặc biệt với những du khách lần đầu trải nghiệm.