ChatGPT triển khai dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam

Theo thông tin WPP Media công bố, dịch vụ quảng cáo ChatGPT (ChatGPT Ads) được triển khai tại Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và Đài Loan, đưa thêm bảy thị trường châu Á Thái Bình Dương vào bản đồ phủ sóng. Đội ngũ WPP Media đã tham gia thử nghiệm trải nghiệm quảng cáo ChatGPT ngay từ chương trình thí điểm đầu tiên của OpenAI, sau đó tiếp tục hỗ trợ các đợt mở rộng thị trường, nhờ vậy khách hàng trong khu vực có thể thừa hưởng những bài học chung trong lúc tính năng vẫn đang được hoàn thiện.

Người dùng ngày càng sử dụng các công cụ AI dạng trò chuyện để tra cứu thông tin, khám phá sản phẩm, so sánh lựa chọn và hỗ trợ ra quyết định. Quảng cáo trên ChatGPT bổ sung một điểm tiếp xúc trả phí vào hành trình này, tạo cơ hội để các thương hiệu tại Việt Nam sớm thử nghiệm cách tiếp cận khách hàng khi thói quen tiêu dùng vẫn đang hình thành.

Ảnh WPP Media

Theo WPP Media, quảng cáo trên ChatGPT đưa thêm một điểm tiếp xúc gắn với ý định của người dùng vào cơ cấu truyền thông hiện nay. Giá trị của kênh này không đơn thuần nằm ở khả năng mở rộng độ phủ, mà còn ở việc tìm hiểu hành vi khám phá thông tin đang thay đổi như thế nào và xác định cách kết hợp quảng cáo trên ChatGPT với các kênh truyền thông sẵn có.

Quảng cáo ChatGPT chỉ hiển thị với người dùng gói Free và Go

Theo nguyên tắc quảng cáo của OpenAI, quảng cáo trên ChatGPT chỉ hiển thị với người dùng gói Free và Go. Mỗi quảng cáo được gắn nhãn rõ ràng, tách biệt với câu trả lời của ChatGPT; người dùng cũng có quyền kiểm soát mức độ cá nhân hóa quảng cáo. WPP Media cho biết tính minh bạch, an toàn thương hiệu và ứng dụng AI có trách nhiệm là những tiêu chí đơn vị ưu tiên khi lựa chọn nền tảng cho khách hàng. Theo WPP Media, các nguyên tắc quảng cáo của OpenAI có nhiều điểm tương đồng với định hướng này, tạo cơ sở để thương hiệu tiếp cận người dùng ChatGPT trong quá trình họ tìm kiếm thông tin và giải quyết vấn đề.

Ông Asad Awan, phụ trách mảng quảng cáo và kiếm tiền của OpenAI, cho rằng quảng cáo góp phần duy trì khả năng tiếp cận AI rộng rãi cho công chúng. Theo ông, hợp tác với các đối tác như WPP Media giúp OpenAI từng bước thử nghiệm hình thức quảng cáo mới trên ChatGPT, đồng thời bảo đảm quảng cáo được tách biệt rõ ràng với câu trả lời, dễ nhận diện, phù hợp và hữu ích, qua đó duy trì niềm tin của người dùng.

Trước khi mở rộng sang châu Á, quảng cáo trên ChatGPT đã được thử nghiệm tại Mỹ trong chương trình OpenAI Ads Pilot dành cho người dùng gói Free và Go. Trong giai đoạn này, WPP Media hỗ trợ khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực như ô tô, hàng tiêu dùng nhanh, giải trí, trò chơi điện tử, hàng xa xỉ, bán lẻ, công nghệ và du lịch. Các thương hiệu tham gia gồm Adobe, Audemars Piguet, Audible, Ford, Mazda và Mrs. Myers. Theo WPP Media, mỗi thương hiệu triển khai thử nghiệm theo hướng vừa thực hiện vừa rút kinh nghiệm, đồng thời bảo đảm phù hợp với giá trị thương hiệu và tuân thủ nguyên tắc quảng cáo của OpenAI.

Ông Tom McKenna, Giám đốc toàn cầu về Truyền thông, Vận hành và Phát triển kinh doanh của Audible, nhận định AI đang làm thay đổi căn bản cách con người lên kế hoạch cho cuộc sống, kéo theo sự thay đổi trong cách họ tương tác với thương hiệu. Theo ông, chương trình thử nghiệm giúp Audible tiếp cận những thính giả sách nói mới ngay trên nền tảng họ sử dụng hằng ngày. Ông Brad Audet, Giám đốc Tiếp thị Mazda khu vực Bắc Mỹ, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khám phá các môi trường truyền thông mới một cách có trách nhiệm trong bối cảnh hoạt động tiếp thị liên tục thay đổi.

Trong khi đó, ông Doug Wyatt, Giám đốc cấp cao phụ trách Tăng trưởng truyền thông khu vực châu Mỹ của Adobe, xem chương trình là bước tiếp nối quá trình nghiên cứu hành vi khách hàng dưới tác động của các mô hình ngôn ngữ lớn. Theo ông, thử nghiệm giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơ

WPP Media khuyến nghị thử nghiệm quảng cáo ChatGPT có kiểm soát

WPP Media cho biết tính năng quảng cáo trên ChatGPT vẫn trong quá trình phát triển, với kết quả ban đầu khác nhau giữa các chiến dịch. Do đó, doanh nghiệp cần đánh giá hiệu quả qua các đợt thử nghiệm có kế hoạch rõ ràng. Trước khi triển khai, đội ngũ WPP Media sẽ cùng khách hàng xác nhận định dạng quảng cáo đã công bố, phương thức mua quảng cáo, yêu cầu đo lường và các chỉ số đánh giá thành công.

Với những thương hiệu phù hợp, tham gia sớm có thể tạo lợi thế về kinh nghiệm triển khai, từ xây dựng sự hiện diện ban đầu và kiểm tra phản ứng của người dùng trong môi trường trò chuyện đến thu thập dữ liệu để điều chỉnh ngân sách về sau. Tuy nhiên, WPP Media nhấn mạnh đây là cơ hội tìm hiểu một kênh truyền thông mới từ sớm, chưa phải sự bảo đảm rằng quảng cáo sẽ mang lại hiệu quả vượt trội.

Vai trò của WPP Media không dừng ở việc triển khai thử nghiệm quảng cáo trên ChatGPT, mà còn mở rộng sang cách phối hợp các kênh truyền thông trong cùng một kế hoạch. Từ kinh nghiệm thí điểm tại nhiều thị trường, đơn vị kết hợp quảng cáo theo ngữ cảnh trên ChatGPT với hình thức nhắm chọn theo ngữ cảnh trên các kênh khác, nhằm duy trì sự hiện diện nhất quán của thương hiệu trong suốt quá trình khách hàng tìm hiểu thông tin và mua sắm.

WPP Media cho biết đơn vị làm việc với OpenAI trên cương vị đối tác truyền thông, đồng thời áp dụng các quy chuẩn riêng về quản trị, an toàn thương hiệu và đo lường hiệu quả. Trong chương trình thử nghiệm tại Mỹ, đội ngũ khoa học dữ liệu của WPP Media cũng xây dựng khung đánh giá chung ở cấp độ tổng hợp để nhận diện những tín hiệu ban đầu về mức độ tương tác, tác động của quảng cáo và giá trị dài hạn, trong khi nền tảng tiếp tục hoàn thiện.

Theo WPP Media, AI tạo sinh đang dần trở thành một kênh giúp người dùng khám phá thông tin và đưa ra quyết định. Vì vậy, thử nghiệm quảng cáo trên ChatGPT từ sớm có thể giúp thương hiệu tích lũy dữ liệu thực tế, hiểu rõ hơn cách người dùng tương tác và chuẩn bị cho những thay đổi trong hoạt động tiếp thị. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn cần đánh giá hiệu quả dựa trên kết quả đo lường cụ thể, chưa nên xem một kênh quảng cáo còn mới là phương án thay thế đã được kiểm chứng cho các nền tảng quen thuộc.

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WPP Media Việt Nam là pháp nhân tại Việt Nam của WPP Media, tập đoàn truyền thông toàn cầu thuộc WPP, đăng ký hoạt động dưới tên Công ty TNHH Truyền thông WPP với mã số thuế 0304186130 và đặt trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh. Từng được giới quảng cáo biết đến qua thương hiệu GroupM Vietnam, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực quảng cáo, nghiên cứu thị trường và giải pháp truyền thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Khi OpenAI mở rộng quảng cáo ChatGPT sang Đông Nam Á từ cuối tháng 9/2026, WPP Media tham gia với vai trò đại lý đối tác, đồng hành cùng các thương hiệu trong nước tiếp cận kênh quảng cáo hội thoại vừa ra đời.