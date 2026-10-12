ChatGPT sắp đánh dấu văn bản AI: Copy sang nơi khác có bị phát hiện không?

Mới đây, công ty OpenAI thông báo sẽ triển khai dấu nhận diện vô hình cho các văn bản do ChatGPT tạo ra. Động thái này nhằm đáp ứng yêu cầu minh bạch của Đạo luật AI của Liên minh châu Âu (EU).

Sao chép văn bản do ChatGPT tạo ra có làm mất dấu nhận diện?

"Dấu nhận diện" ở đây không phải là một ký hiệu hiển thị cụ thể, mà hoạt động bằng cách tinh chỉnh cách mô hình lựa chọn từ ngữ, tạo ra một hình mẫu mà người đọc không thể nhìn thấy nhưng công cụ phát hiện có thể nhận ra được, theo trang TechCrunch.

Vì "dấu nhận diện" nằm ngay trong các từ ngữ, nên nó không mất đi khi văn bản được sao chép. OpenAI khẳng định dấu nhận diện này không định danh người dùng; và người dùng cũng không nhận thấy sự thay đổi đáng kể nào về hiệu suất của các mô hình.

Tuy nhiên, nếu người dùng chỉnh sửa văn bản khá nhiều thì có thể khiến "dấu nhận diện" ít đáng tin cậy hơn. Nếu văn bản rất ngắn thì công cụ phát hiện cũng khó xác định.

Sam Altman, CEO của OpenAI, phát biểu tại một hội thảo vào cuối tháng 9/2026 tại Mỹ. Ảnh: AP Photo/ Jeff Chiu.

Người dùng Việt Nam có bị ảnh hưởng?

Theo thông báo, OpenAI chưa áp dụng dấu nhận diện văn bản làm mặc định trên toàn cầu. Đợt triển khai này dự kiến sẽ bắt đầu trong vài tuần tới, dành cho người dùng tất cả các gói dịch vụ ChatGPT tại EU.

Tuy nhiên, tính năng gắn "dấu nhận diện" này cũng có thể được triển khai ở các nơi khác trên thế giới, nếu cần thiết.

Tóm lại, trước mắt thì người dùng ở Việt Nam chưa bị ảnh hưởng bởi tính năng "gắn dấu nhận diện" của ChatGPT.

ChatGPT cùng nhiều mô hình AI khác có thể thêm "dấu nhận diện văn bản do AI tạo ra" trong thời gian tới. Ảnh: AP Photo/ Kiichiro Sato.

Nhưng nói chung thì việc gắn dấu nhận diện văn bản do AI tạo ra đang được nhiều công ty phát triển các mô hình AI cân nhắc. Hai tháng trước, Anthropic - công ty phát triển mô hình AI Claude - cũng tuyên bố sẽ gắn dấu chìm vào văn bản do Claude tạo ra và sẽ triển khai trên toàn cầu.