ChatGPT bổ sung tính năng khóa cuộc trò chuyện bằng mã PIN và sinh trắc học

Tính năng này ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ quyền riêng tư khi sử dụng thiết bị ở nơi công cộng hoặc khi cho người khác mượn máy. Khi một cuộc trò chuyện được chuyển vào chế độ khóa, đoạn hội thoại đó sẽ hoàn toàn ẩn khỏi lịch sử trò chuyện thông thường, danh sách ghim và thanh tìm kiếm trên giao diện chính.

Tất cả các cuộc trò chuyện này được tập hợp tại một phân mục riêng có tên Projects > Locked chats trên thanh bên. Người dùng trên nền tảng web và ứng dụng máy tính (Windows, macOS) có thể bảo vệ thư mục này bằng mã PIN 4 chữ số do bản thân thiết lập.

ChatGPT là một trong những chatbot AI hàng đầu thế giới. Ảnh: TC

Đối với các thiết bị di động, ChatGPT hỗ trợ mở khóa nhanh chóng thông qua các phương thức sinh trắc học như Face ID, Touch ID. Khi hoàn tất truy cập, người dùng chọn Lock now để đóng thư mục và ẩn lại toàn bộ các đoạn hội thoại.

Điểm cải tiến kỹ thuật nổi bật của tính năng này nằm ở cơ chế phân tách bộ nhớ AI độc lập. Khi tính năng bộ nhớ được bật, phân mục cuộc trò chuyện bị khóa sẽ sở hữu một phân vùng bộ nhớ riêng biệt.

Những thông tin chi tiết mới được chia sẻ trong các cuộc trò chuyện bị khóa chỉ cập nhật vào phân vùng bộ nhớ này chứ không rò rỉ sang bộ nhớ chung của tài khoản, giúp ngăn ngừa việc các dữ liệu cá nhân riêng tư vô tình hiển thị lại trong những câu hỏi công việc sau đó. Dù vậy, OpenAI lưu ý rằng việc khóa trò chuyện không tự động xóa hay rút lại những thông tin mà ChatGPT đã ghi nhớ từ trước đó.

Dù tăng cường khả năng bảo mật hiển thị trên giao diện, OpenAI khẳng định Locked Chats không phải là công nghệ mã hóa đầu cuối (end-to-end encryption) và không tạo ra kho lưu trữ mã hóa riêng trên máy chủ.

Người dùng cần đặc biệt lưu ý rằng nếu quên và tiến hành đặt lại mã PIN, toàn bộ các cuộc trò chuyện, tệp tin và dữ liệu trong mục khóa sẽ bị xóa vĩnh viễn mà không thể khôi phục qua bộ phận hỗ trợ.

Tính năng này được bắt đầu triển khai từng bước từ ngày 20/10 dành cho người dùng các gói Free, Go, Plus, Pro, Business, Enterprise và Edu.

Tuy nhiên, khóa trò chuyện không áp dụng cho các phiên trò chuyện tạm thời (Temporary Chats), đoạn chat đã lưu trữ, chat nhóm, hội thoại qua liên kết chia sẻ, tác vụ lên lịch sẵn, bản ghi cuộc họp... cũng như các tài khoản ChatGPT for Healthcare.