ChatGPT Ads chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam

Theo OpenAI, Việt Nam nằm trong nhóm 7 thị trường châu Á được triển khai ChatGPT Ads lần này, bên cạnh Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc). Đây là bước mở rộng đáng chú ý của mô hình quảng cáo trên nền tảng AI sau khi hãng bắt đầu thương mại hóa dịch vụ này.

Không phải toàn bộ người dùng ChatGPT đều sẽ nhìn thấy quảng cáo. OpenAI giới hạn ChatGPT Ads ở hai nhóm tài khoản gồm Free và Go. Những người sử dụng các gói Plus, Pro và Enterprise tiếp tục có trải nghiệm không quảng cáo.

ChatGPT bắt đầu hiển thị quảng cáo với người dùng Việt Nam và nhiều thị trường châu Á.

Về phía doanh nghiệp, quảng cáo được đưa vào những tình huống người dùng đang sử dụng ChatGPT để tìm kiếm thông tin, lên kế hoạch hoặc cân nhắc một sản phẩm, dịch vụ. OpenAI cho biết các thương hiệu có thể tiếp cận khách hàng trong nhiều nhu cầu như du lịch, mua sắm nội thất hay lựa chọn phần mềm phục vụ công việc.

Dave Dugan, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng bộ phận Giải pháp Quảng cáo Toàn cầu của OpenAI, cho rằng sự phát triển của AI đang mở ra một cách tiếp cận mới giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Theo ông, ChatGPT đang ở giai đoạn đầu của một mô hình quảng cáo được hình thành cùng với sự thay đổi trong cách người dùng tìm kiếm và ra quyết định.

Thực tế, quảng cáo đã nhanh chóng trở thành một mảng kinh doanh đáng kể đối với ChatGPT. Vào cuối tháng 8, OpenAI cho biết doanh thu quy đổi hàng năm từ hoạt động quảng cáo đã đạt 1 tỷ USD sau chưa đầy 200 ngày triển khai, với hàng chục nghìn doanh nghiệp tham gia.

Việc đưa quảng cáo vào ChatGPT cũng đặt ra vấn đề về cách dữ liệu người dùng được sử dụng. OpenAI cho biết nội dung trò chuyện sẽ được giữ riêng với các nhà quảng cáo, đồng thời dữ liệu cá nhân của người dùng không được mua bán. Nội dung quảng cáo cũng được tách khỏi câu trả lời do AI tạo ra.

Theo OpenAI, quảng cáo không được sử dụng để chi phối nội dung câu trả lời của ChatGPT. Người dùng cũng có thể điều chỉnh mức độ cá nhân hóa quảng cáo hoặc lựa chọn nâng cấp lên các gói trả phí nếu muốn sử dụng ChatGPT trong môi trường không có quảng cáo.

Ở góc độ doanh nghiệp, Shopee là một trong những thương hiệu đánh giá việc mở rộng ChatGPT Ads có thể tạo thêm kênh kết nối giữa người mua và người bán. Peggy Zhu, Giám đốc Điều hành Tiếp thị Thương hiệu & Tăng trưởng của Shopee, cho rằng hình thức này có thể giúp người dùng khám phá sản phẩm phù hợp, đồng thời tạo thêm cơ hội để người bán tiếp cận khách hàng.