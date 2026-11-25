Triều Tiên vừa giới thiệu chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên “Fountain of Wisdom” (Suối nguồn trí tuệ), có khả năng trả lời câu hỏi về khoa học và công nghệ.

Theo nhà nghiên cứu Martyn Williams, công tác tại Trung tâm Stimson (có trụ sở tại Washington, Mỹ) - đơn vị điều hành sáng kiến nghiên cứu 38 North chuyên về Triều Tiên, chatbot có tên đầy đủ là “AI Service System 1.0, Fountain of Wisdom” (Hệ thống dịch vụ AI 1.0 - Suối nguồn trí tuệ). Sản phẩm do Viện Nghiên cứu Công nghệ AI thuộc Đại học Kim Il Sung và công ty Phurunhanul Trading tại Bình Nhưỡng phát triển.

Chatbot AI xuất hiện trong bản tin trên truyền hình Triều Tiên ngày 17/11. (Ảnh: ĐTH Ryongnamsan)

Trong phóng sự phát trên kênh truyền hình giáo dục Ryongnamsan ngày 17/11, giao diện chatbot có thiết kế tương tự ChatGPT, với nút tạo cuộc trò chuyện mới và danh sách hội thoại ở bên trái, cửa sổ trò chuyện chính ở bên phải. Hệ thống có thể tiếp nhận câu hỏi về khoa học, công nghệ bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh, đồng thời hỗ trợ dịch thuật.

Ở cuối màn hình chatbot xuất hiện cảnh báo: “Chỉ được đặt câu hỏi liên quan đến khoa học và công nghệ. Không đặt câu hỏi có nội dung chính trị - xã hội hoặc những câu hỏi thiếu văn hóa. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hậu quả nếu sử dụng hệ thống vào mục đích xấu”.

Phóng sự cũng hé lộ cơ chế phân loại câu hỏi trước khi chuyển đến mô hình AI xử lý. Trong một tình huống, hệ thống hiển thị trạng thái đang phân tích và xác định nội dung thuộc nhóm “câu hỏi kiến thức thực tế”. Cơ chế này cũng có thể được sử dụng để sàng lọc một số chủ đề nhất định.

Chatbot AI của Triều Tiên có giao diện gần giống với ChatGPT. (Ảnh: ĐTH Ryongnamsan)

Dù giao diện tương tự ChatGPT, Williams nhận định đây có thể là sản phẩm được phát triển trong nước, mô phỏng thiết kế của công cụ này. Tuy nhiên, vấn đề đáng chú ý hơn là mô hình AI vận hành phía sau.

Theo nhà nghiên cứu, việc phát triển hoàn toàn một chatbot AI nội địa là nhiệm vụ lớn. Nhiều khả năng hệ thống sử dụng mô hình có trọng số công khai từ các phòng nghiên cứu AI của Mỹ hoặc Trung Quốc, chẳng hạn Gemma của Google hoặc Qwen của Alibaba.

Williams cho rằng chatbot có thể chủ yếu phục vụ lĩnh vực khoa học hoặc cung cấp kiến thức dạng bách khoa, do thông tin về cơ chế kiểm soát nội dung còn hạn chế.

Trong thời gian tới, Triều Tiên có thể tiếp tục phát triển và ứng dụng AI. Tuy nhiên, việc thiếu các trung tâm dữ liệu quy mô lớn có thể cản trở nước này triển khai những mô hình tiên tiến nhất.