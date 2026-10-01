Chatbot AI chính phủ Mỹ thay đổi cách trả lời về vấn đề chính trị

Chatbot AI của chính phủ Mỹ ra mắt hôm 29/9. Ảnh chụp màn hình

"Xin chào nước Mỹ. Bất cứ điều gì bạn cần từ chính phủ, hãy bắt đầu tại đây" - đây là thông điệp trên nền tảng America.gov, được Tổng thống Donald Trump giới thiệu ngày 29/9 với mục tiêu giúp người dân tiếp cận thông tin của chính phủ và các dịch vụ liên bang thuận tiện hơn.

Trong ngày đầu hoạt động, chatbot trên nền tảng này đã đưa ra các câu trả lời dựa trên dữ liệu và tài liệu chính thức về một số vấn đề gây tranh luận trong đời sống chính trị Mỹ, trong đó có cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và sự kiện tại Đồi Capitol ngày 6/1/2021.

Viện Dân chủ Kỹ thuật số châu Mỹ nhận định trong một đánh giá ban đầu rằng America.gov đã sử dụng các dữ kiện và tài liệu chính thức để trả lời một số câu hỏi liên quan đến nhập cư và bầu cử, trong đó có những nội dung khác với một số quan điểm được đưa ra trong các cuộc tranh luận chính trị hiện nay.

Theo tổ chức này, các phân tích ban đầu cho thấy chatbot thường cung cấp câu trả lời dựa trên các nguồn dữ liệu và hồ sơ chính phủ, kể cả trong trường hợp những thông tin đó có sự khác biệt với các tuyên bố của Tổng thống Trump và chính quyền của ông.

Ngày 29/9, khi được hỏi về khả năng xảy ra gian lận cử tri trên diện rộng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, chatbot trả lời rằng các đánh giá chính thức ở cấp liên bang sau cuộc bầu cử không phát hiện hành vi gian lận ở quy mô có thể làm thay đổi kết quả.

Một số nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ đã chia sẻ rộng rãi câu trả lời này trên các nền tảng trực tuyến. Thượng nghị sĩ Adam Schiff của bang California đăng tải trên mạng xã hội X ngày 29/9 hình ảnh chụp màn hình câu trả lời của chatbot về kết quả cuộc bầu cử năm 2020.

Tuy nhiên, đến ngày 30/9, khi nhận được cùng câu hỏi, chatbot đã thay đổi cách phản hồi và cho biết không đưa ra bình luận chính trị hoặc phân tích về các cuộc bầu cử trong quá khứ.

Hiện chưa rõ liệu chính quyền Tổng thống Tổng thống Trump có điều chỉnh hệ thống nhằm thay đổi cách chatbot xử lý các câu hỏi liên quan đến chính trị hay không. Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về vấn đề này.

Trong một tuyên bố gửi truyền thông Mỹ, Nhà Trắng cho biết America.gov sẽ tiếp tục được cập nhật nhằm cung cấp cho người dân các thông tin và nguồn lực liên bang chính xác, đáng tin cậy.

Mặc dù hạn chế trả lời một số câu hỏi chính trị, chatbot này ngày 30/9 vẫn đưa ra câu trả lời đối với một số vấn đề khác liên quan đến chính sách kinh tế.

Khi được hỏi về nhận định của Tổng thống Trump rằng Mỹ từng trải qua mức "lạm phát tồi tệ nhất" trong lịch sử dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden, chatbot cho biết dữ liệu chính thức về Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) không cho thấy mức lạm phát cao nhất trong lịch sử Mỹ xảy ra trong giai đoạn 2021-2025.

Chatbot dẫn dữ liệu CPI chính thức và cho rằng nhận định về "mức lạm phát tồi tệ nhất từ trước đến nay" không được các số liệu thống kê hiện có chứng minh.

Việc ra mắt nền tảng chính phủ tích hợp AI diễn ra trong bối cảnh các vụ việc liên quan đến an ninh mạng gia tăng, làm dấy lên những quan ngại quốc tế về các rủi ro khi công nghệ AI được phát triển và ứng dụng trên quy mô lớn. Một số lãnh đạo trong lĩnh vực công nghệ đã kêu gọi tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình phát triển AI.