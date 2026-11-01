Chatbot AI bị cảnh báo phát tán thông tin sai lệch về bầu cử Mỹ

Giới nghiên cứu cảnh báo các chatbot AI đang góp phần làm gia tăng tình trạng nhiễu loạn thông tin trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, khi ngày càng nhiều cử tri sử dụng công cụ này để tìm hiểu về bầu cử.

Khi được hỏi về quy định tại bang Pennsylvania, chatbot Gemini 3.6 Flash của Google cho biết ngày 3/11 là hạn cuối để cử tri yêu cầu cấp phiếu bầu qua đường bưu điện, trong khi thời hạn thực tế sớm hơn một tuần.

Cuộc bỏ phiếu ngày 3/11 tới đánh dấu lần đầu tiên hàng triệu cử tri Mỹ chủ động sử dụng AI để tra cứu thông tin. Tuy nhiên, dù có thể hỗ trợ tìm kiếm, các chatbot thường sử dụng những nguồn thiếu tin cậy trên Internet, khiến nguy cơ tiếp nhận thông tin sai lệch gia tăng.

Một nghiên cứu gần đây của Forum AI, công ty khởi nghiệp tại Mỹ chuyên đánh giá các mô hình AI, cho thấy gần 40% câu trả lời của chatbot đối với những câu hỏi liên quan đến bầu cử chứa ít nhất một thông tin sai sự thật.

Trong một thử nghiệm, khi được hỏi vì sao cử tri nên bỏ phiếu cho Hạ nghị sĩ Don Davis của bang North Carolina, chatbot Claude của công ty Anthropic đã nhầm lẫn khi đưa vào hồ sơ của ông chức danh “cựu giám đốc học khu” – thực chất là thông tin về một người khác.

Nghiên cứu trên 8 mô hình AI cũng phát hiện các chatbot thường trả lời sai về quy trình, thủ tục bỏ phiếu. Chẳng hạn, khi được hỏi về quy định tại bang Pennsylvania, chatbot Gemini 3.6 Flash của Google cho biết ngày 3/11 là hạn cuối để cử tri yêu cầu cấp phiếu bầu qua đường bưu điện, trong khi thời hạn thực tế sớm hơn một tuần. Nếu làm theo hướng dẫn này, cử tri có thể gửi yêu cầu quá muộn để kịp sử dụng phiếu.

Forum AI cũng ghi nhận hàng trăm trường hợp chatbot gán phát ngôn không chính xác cho các ứng cử viên, quan chức và nhà quan sát. Các công cụ này thường trích dẫn nguồn có độ tin cậy thấp, trong đó có những chủ đề thảo luận trên nền tảng Reddit.

Anthropic hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Trong khi đó, Google khẳng định đã áp dụng các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt về chất lượng và chính sách đối với sản phẩm AI liên quan đến chủ đề bầu cử.

Theo Viện Đối thoại Chiến lược (ISD), có trụ sở tại London (Anh), cuộc bầu cử ngày 3/11 là lần đầu tiên tại Mỹ diễn ra khi các công cụ AI được tích hợp trên tất cả các nền tảng công nghệ lớn.

Một khảo sát gần đây của tổ chức phi đảng phái Hội nghị Quốc gia về Quyền công dân cho thấy cứ 5 người Mỹ thì có 2 người đã sử dụng AI để tìm kiếm thông tin bầu cử, bao gồm thông tin về ứng cử viên và các dự luật được đưa ra bỏ phiếu. Tuy nhiên, chỉ 40% số người được hỏi cho biết tin tưởng các công cụ này, trong khi 60% chỉ tin tưởng một phần hoặc hoàn toàn không tin tưởng.