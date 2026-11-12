Chất vấn thẳng thắn, Bộ trưởng trả lời trúng và đúng trọng tâm

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Nguyễn Quỳnh Liên (An Giang) đánh giá, việc Quốc hội lựa chọn chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tại kỳ họp này đã đáp ứng trúng sự quan tâm lớn của cử tri và nhân dân cả nước. Chỉ trong hơn một giờ làm việc đầu buổi sáng, đã có tới 26 lượt đại biểu đặt câu hỏi. Các chất vấn đều ngắn gọn, đi thẳng vào những vấn đề cốt lõi liên quan đến đầu tư công, tài chính, ngân sách và lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính.

Đánh giá phần trả lời của tư lệnh ngành Tài chính, đại biểu Nguyễn Quỳnh Liên cho biết, dù mới đảm nhiệm cương vị từ tháng 4/2026, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã nắm bắt vấn đề rất sâu sắc, toàn diện. Thông tin Bộ trưởng đưa ra rõ ràng, đi thẳng vào các vướng mắc thực tiễn kèm theo những cam kết chính trị cụ thể, qua đó tạo niềm tin cho đại biểu và cử tri trong bối cảnh chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc năm ngân sách và hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng quan điểm, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đánh giá phiên chất vấn diễn ra rành mạch, súc tích và "nóng" ngay tại hội trường. Theo đại biểu, với thời lượng quy định 1 phút cho mỗi câu hỏi, các đại biểu đều bám sát chủ đề Quốc hội đề ra, không dàn trải. Bộ trưởng Bộ Tài chính đã trả lời rất trúng, đúng trọng tâm và đảm bảo thời gian. Việc chỉ có hai đại biểu đăng ký tranh luận để làm rõ thêm vấn đề cho thấy sự đồng tình và hài lòng cao của các vị đại biểu Quốc hội đối với phần giải trình của Bộ trưởng.

Chia sẻ thêm về nội dung chất vấn của mình liên quan đến tình trạng nợ đọng thuế của doanh nghiệp có xu hướng gia tăng qua các năm, đại biểu Phạm Văn Hòa nhấn mạnh, nếu thu hồi hiệu quả nguồn lực này sẽ bổ sung đáng kể cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội. Đại biểu bày tỏ hài lòng đối với những giải pháp cụ thể Bộ trưởng nêu ra và kiến nghị cần có chế tài đủ mạnh, thậm chí chuyển cơ quan điều tra đối với những trường hợp có khả năng tài chính nhưng cố tình chây ỳ nộp thuế.

Đi sâu vào công tác quản lý thuế, một trong những trọng tâm của phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Quỳnh Liên cho rằng, ngành Tài chính đang đứng trước yêu cầu thực hiện mục tiêu kép: vừa chống thất thu ngân sách, vừa đảm bảo công bằng, minh bạch giữa các mô hình kinh doanh truyền thống với thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và xuyên biên giới.

Bên cạnh 5 nhóm giải pháp đột phá đã được Bộ trưởng nêu, đại biểu Nguyễn Quỳnh Liên nhấn mạnh yêu cầu phải đẩy mạnh hiện đại hóa, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính để không làm gia tăng chi phí tuân thủ, đặc biệt đối với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ đang chuyển đổi mô hình theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Trung ương.

"Ngành thuế cần hướng tới cơ chế tự động hóa, tích hợp công cụ kê khai, tính thuế và quyết toán ngay trên các phần mềm bán hàng, kế toán mà người dân, doanh nghiệp đang sử dụng. Khi dữ liệu doanh thu đầu vào được cập nhật, hệ thống có thể bóc tách ngay nghĩa vụ thuế chỉ bằng một thao tác. Việc minh bạch hóa và cắt giảm thủ tục rườm rà sẽ giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh tránh được những lỗi vi phạm vô ý dẫn đến chậm nộp hay nợ đọng thuế như thời gian qua", đại biểu Nguyễn Quỳnh Liên phân tích.

Ngoài ra, đại biểu đề xuất ngành Tài chính cần quyết liệt đổi mới phương thức quản lý từ "tiền kiểm" sang "quản lý rủi ro và hậu kiểm" dựa trên nền tảng khoa học công nghệ. Cách làm này không chỉ giúp giảm chi phí quản lý mà còn phân loại được mức độ tuân thủ để có chính sách hỗ trợ phù hợp, nâng cao tính tự giác của người nộp thuế.

Khẳng định phần trả lời của Bộ trưởng tại phiên chất vấn chính là những cam kết chính trị trước Quốc hội, cử tri và nhân dân, đại biểu Nguyễn Quỳnh Liên cho biết, sau kỳ họp, Quốc hội sẽ ban hành Nghị quyết về chất vấn, đưa các kiến nghị của đại biểu và lời hứa của Chính phủ, các Bộ trưởng vào nội dung giám sát.

Đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để Quốc hội theo dõi, đôn đốc việc thực thi các giải pháp của ngành Tài chính trong năm 2027. Đại biểu kỳ vọng cử tri và nhân dân cả nước thông qua theo dõi trực tiếp phiên chất vấn sẽ tiếp tục phát huy quyền giám sát, kịp thời phản ánh, kiến nghị tới các Đoàn đại biểu Quốc hội để đồng hành cùng cơ quan dân cử trong việc đưa các quyết sách đi vào cuộc sống.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cũng bên lề hành lang Quốc hội, trao đổi về đề xuất bổ sung quy định bảo đảm quyền "ngắt kết nối" ngoài giờ làm việc cho người lao động trong dự thảo Luật An toàn, vệ sinh lao động, đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng, đây là một đề xuất hợp lý và nhân văn nhằm bảo vệ sức khỏe, thời gian nghỉ ngơi tái tạo sức lao động của người làm công ăn lương sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ theo giờ giấc quy định.

Tuy nhiên, đại biểu Phạm Văn Hòa lưu ý cần hiểu và áp dụng quy định này một cách linh hoạt, thực tế, tránh cứng nhắc. Theo đại biểu, nếu người sử dụng lao động hoặc thủ trưởng cơ quan liên hệ ngoài giờ chỉ để trao đổi những việc không cấp thiết, người lao động hoàn toàn có quyền từ chối xử lý và hẹn báo cáo vào giờ làm việc ngày hôm sau. Ngược lại, đối với những tình huống đột xuất, khẩn cấp đòi hỏi sự chỉ đạo, điều hành thông suốt của cơ quan, doanh nghiệp, việc lãnh đạo liên hệ để trao đổi công việc là hết sức bình thường.

"Không nên quy định theo hướng cấm tuyệt đối việc gọi điện hay nhắn tin ngoài giờ, bởi quyền liên hệ thuộc về người quản lý khi có việc cần thiết, còn quyền lựa chọn tiếp nhận và phản hồi đối với những việc không cấp bách thuộc về người lao động", đại biểu Phạm Văn Hòa nêu quan điểm.