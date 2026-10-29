'Chất thép' của người lính cận vệ thành

Phóng viên (PV): Những giá trị nào làm nên bản lĩnh cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 144 qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Đức Thi: 75 năm qua, từ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Sở chỉ huy Chiến dịch Hòa Bình, Chiến dịch Điện Biên Phủ đến bảo vệ Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng-Bộ Tổng Tư lệnh; bảo vệ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện nhiều nhiệm vụ đặc biệt trong chiến tranh cũng như thời bình, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 144 đã tôi luyện nên những phẩm chất đặc trưng: Bản lĩnh vững vàng, nghiệp vụ tinh thông, kỷ luật nghiêm và tinh thần trách nhiệm cao và được đúc kết thành truyền thống “Rắn như thép, vững như đồng, trong như gương”.

Đại tá Nguyễn Đức Thi. Ảnh: CƯỜNG HUY

Trong mọi điều kiện, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn đặt yêu cầu an toàn, chính xác, tận tâm lên hàng đầu. Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng và Quân đội, Lữ đoàn kiên trì thực hiện phương châm vừa xây dựng, vừa phục vụ, bảo vệ; lấy yêu cầu bảo vệ tuyệt đối an toàn làm mục tiêu xây dựng, huấn luyện; lấy kết quả huấn luyện để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ngày càng tốt hơn. Đây không chỉ là kinh nghiệm được đúc kết qua thực tiễn mà còn là giá trị được các thế hệ kế thừa, phát huy. Mỗi cán bộ, chiến sĩ hôm nay đều nhận thức rõ mình đang làm nhiệm vụ ở đơn vị có truyền thống vẻ vang, được cấp trên tin tưởng giao những nhiệm vụ đặc biệt.

PV: Làm thế nào để truyền thống “Rắn như thép, vững như đồng, trong như gương” trở thành chuẩn mực của bộ đội?

Đại tá Nguyễn Đức Thi: Chỉ đạo về phương hướng xây dựng đơn vị năm 1957 của đồng chí Võ Bẩm, lúc đó là Phó cục trưởng Cục Quản lý (Bộ Tổng Tham mưu), đã trở thành truyền thống của đơn vị. Với Lữ đoàn 144, “Rắn như thép” trước hết là bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí kiên định, tinh thần trách nhiệm cao, không dao động trước khó khăn, thử thách; nhất là trong những nhiệm vụ đòi hỏi tính chính xác, bí mật, khẩn trương và khả năng xử trí linh hoạt. Đó còn là sự chủ động, cảnh giác, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống.

“Vững như đồng” là sự vững vàng toàn diện về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỷ luật. Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 144 thường xuyên rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ, nắm chắc chức trách, thuần thục các quy trình, phương án công tác; đồng thời duy trì nền nếp, tác phong chính quy, chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ và quy định bảo vệ bí mật. Trong những tình huống phức tạp, cán bộ, chiến sĩ luôn bình tĩnh, phối hợp chặt chẽ, xử trí chính xác, đúng nguyên tắc, không để bị động, bất ngờ.

“Trong như gương” là yêu cầu về phẩm chất đạo đức, sự chính trực, trong sạch và tinh thần công tâm của người quân nhân. Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn luôn tự giác tu dưỡng, giữ gìn danh dự, không để lợi ích cá nhân, tư tưởng vụ lợi hay những tác động tiêu cực ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ; nói đi đôi với làm, công tâm trong công việc, đoàn kết trong đơn vị, nêu cao ý thức giữ gìn hình ảnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

PV: Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, những hoạt động giúp đỡ nhân dân trong thời bình của cán bộ, chiến sĩ đơn vị có ý nghĩa như thế nào trong việc lan tỏa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, thưa đồng chí?

Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn 144, tháng 9-2026. Ảnh: TUẤN HUY

Đại tá Nguyễn Đức Thi: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ có nhiều hành động, việc làm cụ thể như bắt cướp, cứu người, giúp đỡ nhân dân... Những việc làm ấy xuất phát từ trách nhiệm và lương tâm của người quân nhân. Chúng tôi xác định, mỗi cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ ngoài doanh trại đều góp phần xây dựng hình ảnh của đơn vị và Quân đội. Vì vậy, đơn vị thường xuyên giáo dục cho bộ đội giữ gìn lễ tiết, tác phong, chấp hành nghiêm kỷ luật, ứng xử có văn hóa, đúng mực, chân thành khi tiếp xúc với nhân dân; sẵn sàng hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Qua đó, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, giữ vững sự tin yêu của nhân dân đối với bộ đội.

PV: Thời gian tới, Lữ đoàn tập trung vào những giải pháp nào để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Đức Thi: Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Lữ đoàn 144 xác định tiếp tục phát huy truyền thống, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu được giao trong tình hình mới. Trước hết, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật cao, tinh thần cảnh giác trong thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực chỉ huy, quản lý, trình độ nghiệp vụ vững vàng, tác phong chính quy, khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặc thù của đơn vị.

Quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ lệnh huấn luyện của cấp trên, cụ thể hóa thành nghị quyết, mệnh lệnh, kế hoạch sát đặc điểm nhiệm vụ và từng đối tượng. Lữ đoàn xác định huấn luyện giỏi mới thực hiện tốt nhiệm vụ canh gác, bảo vệ, sẵn sàng chiến đấu. Huấn luyện được thực hiện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng tính đồng bộ, chuyên sâu, sát tình huống, phương án, tổ chức biên chế. Các nội dung như điều lệnh, nghiệp vụ canh gác, bảo vệ, bắn súng, võ thuật, thể lực, phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn được chú trọng. Đặc biệt, một số tình huống có thể tác động đến nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu như xuất hiện thiết bị bay không người lái, cháy, nổ, gây rối, xâm nhập mục tiêu... được nghiên cứu, bổ sung vào huấn luyện.

Duy trì nghiêm nền nếp chính quy, tăng cường quản lý kỷ luật. Nâng cao hiệu quả phối hợp với các lực lượng, chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, kịp thời cập nhật những phương thức, thủ đoạn mới có thể tác động đến nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu; từng bước ứng dụng khoa học, công nghệ phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ huy, điều hành và thực hiện nhiệm vụ.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!