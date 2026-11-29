Trên mạng xã hội, không ít người từng đặt câu hỏi về hiện tượng này. Một số người mô tả chất tiết có lẫn dầu, sờ vào hơi sần; người khác nhận thấy chúng có mùi hơi ngọt và béo. Theo Tencent News, lớp chất màu vàng xuất hiện trên bề mặt tai có thể chỉ là sản phẩm của quá trình chuyển hóa da bình thường.

Bã nhờn và tế bào chết có thể tích tụ ở các hõm quanh vành tai, tạo thành lớp chất màu vàng. Ảnh: Magnific.

Nguyên nhân phổ biến nhất

Nguyên nhân thường gặp nhất khiến vùng da quanh tai xuất hiện chất màu vàng là sự tích tụ của bã nhờn và tế bào sừng - những sản phẩm tự nhiên trong quá trình chuyển hóa da.

Bã nhờn là hỗn hợp dầu và sáp, được hình thành từ chất tiết của tuyến bã nhờn (thường gọi là tuyến dầu) cùng lipid ở lớp biểu bì. Theo một số nghiên cứu, bã nhờn có thành phần gồm khoảng 30-60% triglyceride, 20-30% sáp este, 10-30% axit béo tự do và 10-20% squalene (tính theo trọng lượng).

Tuyến bã nhờn là bộ phận quan trọng trong cấu trúc và chức năng của da, cung cấp khoảng 90% lượng lipid trên bề mặt da. Vùng tai có mật độ tuyến bã nhờn tương đối cao nên lượng dầu tiết ra cũng nhiều hơn. Đây là lý do nhiều người cảm thấy tai thường xuyên có dầu khi chạm vào.

Bên cạnh đó, da liên tục tái tạo theo chu kỳ khoảng 28-40 ngày. Các tế bào mới hình thành ở lớp đáy biểu bì, dần di chuyển lên bề mặt rồi bong ra dưới dạng tế bào sừng. Khi kết hợp với bã nhờn, chúng có thể tạo thành lớp vảy hoặc mảng bám màu vàng ở các hõm quanh vành tai. Lớp chất này đôi khi còn lẫn một ít mồ hôi và bụi bẩn từ môi trường.

Vì sao một số người có lớp chất màu vàng rõ hơn?

Có một số nguyên nhân khiến tình trạng này dễ nhận thấy hơn.

Đầu tiên là vấn đề vệ sinh. Nhiều người khi rửa mặt chỉ tập trung vào mặt mà bỏ qua trán, cằm, vùng sau tai và cả vành tai. Trong khi đó, vành tai có cấu tạo không bằng phẳng, với nhiều phần lồi lõm. Nếu không làm sạch kỹ những khu vực này, chất bẩn và bã nhờn có thể tích tụ.

Ngoài ra, việc xuất hiện lớp vảy hay không còn phụ thuộc vào cơ địa mỗi người. Bề mặt vành tai được bao phủ bởi da, trong đó có người thuộc loại da khô, người lại có làn da dầu. Những người có da dầu thường dễ tích tụ bã nhờn hơn, vì vậy cần chú ý vệ sinh thường xuyên. Nếu tình trạng gây khó chịu, có thể dùng một lượng nhỏ sản phẩm rửa mặt phù hợp để làm sạch cả vành tai.

Tuổi tác cũng ảnh hưởng đến quá trình hình thành lớp vảy. Điều này liên quan mật thiết đến sự thay đổi hoạt động của tuyến bã nhờn.

Tuyến bã nhờn hoạt động mạnh trong vài giờ sau sinh và đạt đỉnh vào tuần đầu tiên, sau đó giảm dần cho đến trước tuổi dậy thì (khoảng 9 tuổi). Từ giai đoạn này, tuyến bã nhờn bắt đầu hoạt động mạnh trở lại và duy trì đến khoảng 18 tuổi hoặc lâu hơn. Khi bước vào tuổi trung niên và cao tuổi, tuyến bã nhờn dần suy giảm hoạt động do lão hóa tự nhiên.

Do đó, thanh thiếu niên và người trưởng thành trẻ tuổi là những nhóm dễ gặp tình trạng tích tụ bã nhờn và tế bào sừng hơn.

Nếu vùng da quanh tai sưng, đỏ, đau hoặc tiết dịch bất thường, người bệnh nên đi khám. Ảnh: Baidu Health.

Một số trường hợp cần lưu ý và đi khám

Ngoài nguyên nhân phổ biến là quá trình chuyển hóa da tự nhiên, đôi khi những thay đổi ở vành tai cũng có thể liên quan đến bệnh lý hoặc nhiễm trùng.

Viêm da tiết bã

Viêm da tiết bã thường xuất hiện ở những khu vực có nhiều tuyến bã nhờn như vành tai, sau tai, da đầu và lông mày. Người mắc bệnh xuất hiện các mảng đỏ, vảy nhờn và đóng vảy trên da, thường đi kèm cảm giác ngứa.

Viêm da tiếp xúc

Khi tai tiếp xúc với một số chất kích ứng hoặc dị nguyên, chẳng hạn nickel trong khuyên tai hoặc các thiết bị điện tử, vùng da tiếp xúc dễ bị đỏ, sưng, rỉ dịch, đóng vảy và ngứa.

Nhiễm nấm

Một số loại nấm có thể gây bệnh nấm da ở vành tai. Biểu hiện thường gặp gồm các mảng đỏ, bong vảy và ngứa, đôi khi lan sang những vùng da lân cận.

Nhiễm khuẩn

Một số bệnh nhiễm khuẩn như chốc lở hoặc viêm nang lông khiến vùng tai xuất hiện mụn mủ, tổn thương chứa dịch mủ và đóng vảy.

Để phân biệt lớp vảy màu vàng quanh vành tai là hiện tượng bình thường hay dấu hiệu bệnh lý, có thể dựa vào tình trạng da đi kèm.

Nếu chỉ xuất hiện lớp vảy nhẹ, trong khi da vẫn bình thường, không đỏ, sưng hoặc ngứa, khả năng đây là hiện tượng sinh lý. Ngược lại, nếu có những triệu chứng bất thường kể trên, mọi người nên đi khám để được đánh giá và xử trí phù hợp.