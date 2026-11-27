Ngày 27/11, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ tổ chức Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Đổi mới mô hình phát triển đất nước: Kiến tạo các động lực tăng trưởng mới”.

Đây là sự kiện thường niên do Bộ Tài chính tổ chức từ năm 2017, nhằm tăng cường trao đổi, đối thoại chính sách giữa cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp.

Tài chính quốc gia kiến tạo, dẫn dắt các động lực tăng trưởng mới

Diễn đàn tập trung làm rõ yêu cầu, định hướng đổi mới mô hình phát triển; phân tích vai trò của chính sách kinh tế - tài chính trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực; đề xuất giải pháp có tính đột phá, khả thi, phục vụ mục tiêu phát triển giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Mạnh Tuấn

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nhấn mạnh, năm 2026 mở đầu giai đoạn phát triển mới, là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, Việt Nam cần tạo dựng nền tảng và năng lực phát triển mới.

Theo Thứ trưởng, Nhà nước phải chủ động hoàn thiện thể chế, kiến tạo thị trường, mở đường cho các mô hình kinh doanh mới; đồng thời dẫn dắt nguồn lực vào lĩnh vực nền tảng, chiến lược, có tác động lan tỏa lớn. Các khu vực kinh tế cần được kết nối, bổ trợ và cộng hưởng, hình thành sức mạnh tổng hợp của nền kinh tế quốc gia.

Trong tiến trình đó, một vấn đề có ý nghĩa quyết định là nguồn lực. “Tài chính quốc gia không chỉ là nguồn lực bảo đảm cho phát triển, mà phải trở thành một công cụ quan trọng để kiến tạo, dẫn dắt và định hình, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới”, Thứ trưởng Lê Tấn Cận nhấn mạnh.

Bà Michaela Baur, Giám đốc quốc gia GIZ Việt Nam phát biểu chào mừng Diễn đàn. Ảnh: Mạnh Tuấn

Chậm chuyển đổi làm mất nguồn lực của đất nước

Trình bày tham luận tại Diễn đàn, TS Nguyễn Như Quỳnh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính, cho rằng 40 năm qua là hành trình thoát nghèo và thu hẹp khoảng cách phát triển, còn hai thập niên tới phải là hành trình vươn tới thịnh vượng. “Mô hình đã giúp Việt Nam thoát nghèo thì chưa chắc đã là mô hình có thể đưa Việt Nam đến thịnh vượng”, ông nhấn mạnh.

Theo ông, Việt Nam chịu sức ép từ khoảng cách giữa năng lực tăng trưởng và mục tiêu tăng trưởng hai con số, hiệu quả đầu tư chậm cải thiện, già hóa dân số và cuộc đua công nghệ, chuyển đổi xanh. Chậm chuyển đổi có thể khiến đất nước đánh mất cả những lợi thế hiện có.

“Thời gian dành cho sự chuyển đổi cũng có thể coi là một nguồn lực khan hiếm của đất nước”, TS Nguyễn Như Quỳnh lưu ý.

Trong đó, ông nhấn mạnh ba nhóm chuyển đổi: từ quản lý nguồn lực sang quản trị và tối ưu hóa nguồn lực; từ tăng trưởng dựa vào yếu tố đầu vào sang dựa vào năng suất, tích lũy tri thức, công nghệ và tài sản vô hình; từ gia công, lắp ráp sang sáng tạo và làm chủ giá trị.

Theo ông, điều cần quan tâm là Việt Nam làm chủ được bao nhiêu công nghệ, sở hữu bao nhiêu tài sản trí tuệ và giữ lại được bao nhiêu giá trị trong quy mô xuất khẩu lớn. Gia tăng đầu tư vào công nghệ chưa đồng nghĩa với nâng cao năng suất toàn nền kinh tế mà cần nâng năng suất các ngành, doanh nghiệp hiện hữu; tái phân bổ nguồn lực vào khu vực hiệu quả hơn; phát triển ngành mới có hàm lượng tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao.

TS Nguyễn Như Quỳnh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính, trình bày tham luận. Ảnh: Mạnh Tuấn

Doanh nghiệp được đặt ở trung tâm của quá trình chuyển đổi. Nhà nước kiến tạo thể chế, phát triển hạ tầng và định hướng, còn doanh nghiệp trực tiếp đầu tư, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất và tạo giá trị. Theo ông, sẽ không có chuyển đổi thực chất của mô hình phát triển nếu không có chuyển đổi về chất của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

3 kịch bản phát triển đến năm 2045

Bên cạnh năng suất, bài toán nguồn lực đầu tư được đặt ra. Theo tính toán của kịch bản nghiên cứu được trình bày, tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 1.450 tỷ USD, tương đương 38,5 triệu tỷ đồng; bình quân mỗi năm cần huy động khoảng 290 tỷ USD.

Tuy nhiên, TS Nguyễn Như Quỳnh nhấn mạnh, vấn đề không chỉ nằm ở dư địa vay nợ, mà còn ở khả năng hấp thụ vốn, hiệu quả đầu tư và khả năng trả nợ dài hạn. “Dư địa tăng trưởng không chỉ đến từ gia tăng quy mô đầu tư mà còn đến từ việc nâng cao hiệu suất của mỗi dòng vốn đầu tư”, ông nhấn mạnh.

Về triển vọng đến năm 2045, ông Nguyễn Như Quỳnh nêu ba kịch bản phát triển với những mức GDP bình quân đầu người khác nhau. Nếu cải cách chậm, GDP bình quân đầu người có thể chỉ đạt khoảng 10.000 - 12.000 USD; trong kịch bản cơ sở, con số này khoảng 18.000 - 20.000 USD; nếu đổi mới mạnh mẽ, Việt Nam có thể đạt mức 25.000 - 30.000 USD. Theo ông, các kịch bản cho thấy sự khác biệt về chất lượng cải cách có thể tạo ra khác biệt lớn về trình độ phát triển trong dài hạn.

Toàn cảnh Diễn đàn. Ảnh: Mạnh Tuấn.

Sau phần trình bày tham luận, Diễn đàn bước vào phiên thảo luận. Phiên thảo luận buổi sáng tập trung vào bối cảnh, tầm nhìn và nguồn lực cho phát triển, với các tham luận về mô hình phát triển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Phiên buổi chiều, theo chương trình, tập trung phát huy các động lực tăng trưởng mới và phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi xanh và các công cụ tài chính xanh.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận khẳng định Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đổi mới tư duy quản trị, điều hành tài chính quốc gia; hoàn thiện thể chế, cơ chế huy động và phân bổ nguồn lực, phát triển đồng bộ các thị trường, nâng cao hiệu quả đầu tư. Đồng thời, sẽ tăng cường đối thoại, lắng nghe và tiếp thu ý kiến từ thực tiễn, chuyển hóa những đề xuất xác đáng thành giải pháp cụ thể, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước.