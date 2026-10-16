Chất lượng nhà giáo nhìn từ hiệu quả học nghề

Học viên tại Kbang thực hành chăn nuôi và phòng, trị bệnh cho gia cầm giúp nâng cao tay nghề sau khi hoàn thành khóa học.

Học nghề sát thực tế, nâng kỹ năng cho người dân

Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai có 40 cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, gồm 8 trường cao đẳng, 3 trường trung cấp, 15 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX), 6 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, 3 trung tâm khác có hoạt động giáo dục nghề nghiệp và 5 doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề. Trong đó, 21 cơ sở công lập, 19 cơ sở tư thục; 2 cơ sở do Trung ương quản lý và 38 cơ sở do địa phương quản lý.

Toàn tỉnh có 1.874 nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, trong đó 702 người công tác tại các trường cao đẳng, 738 người tại các trung tâm GDNN và GDNN-GDTX, 434 người tại các cơ sở khác. Về trình độ chuyên môn, 432 người có trình độ trên đại học, 908 người trình độ đại học, 189 người trình độ cao đẳng và 345 người có trình độ trung cấp hoặc trình độ khác.

Những năm qua, tỉnh chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo thông qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, kiến thức kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp và nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp. Đến nay, trên 90% nhà giáo giáo dục nghề nghiệp được chuẩn hóa, đạt chuẩn theo quy định.

Theo ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai, năm học 2025-2026, Sở phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tổ chức 2 lớp bồi dưỡng về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và dạy học cho 57 nhà giáo đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Việc bồi dưỡng chuyên môn, đổi mới phương pháp và ứng dụng công nghệ hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, giúp người học tiếp cận kiến thức, kỹ năng phù hợp với yêu cầu thực tế. Đặc biệt, tại địa bàn còn nhiều khó khăn, hiệu quả đào tạo cần được đánh giá từ khả năng vận dụng kiến thức vào sản xuất, tìm việc làm và phát triển kinh tế gia đình.

Tại Trung tâm GDNN-GDTX Kbang, hoạt động đào tạo nghề được chú trọng theo hướng tăng cường thực hành, gắn kiến thức với công việc cụ thể. Giám đốc Trung tâm Bùi Ân Tiến Phương cho biết, đơn vị có 11 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 9 người có trình độ đại học và 1 người trình độ trung cấp. Trung tâm còn có 4 giáo viên thỉnh giảng các môn Toán, Hóa học, Lịch sử, Địa lý trong chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT, hiện công tác tại Trường THPT Lương Thế Vinh.

Theo ông Phương, cán bộ, giáo viên của đơn vị thường xuyên được tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn. Tuy nhiên, nâng cao chất lượng nhà giáo không chỉ dừng ở việc tham gia các lớp bồi dưỡng hay đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn. Theo đó, giáo viên cần chủ động tự học, đổi mới phương pháp, kết hợp lý thuyết với thực hành và tổ chức cho học viên tiếp cận những mô hình sản xuất hiệu quả. Qua đó, người học dễ tiếp thu kiến thức, hiểu quy trình kỹ thuật và có thể vận dụng vào công việc sau khi hoàn thành khóa học.

Cùng với nâng cao năng lực chuyên môn, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số cũng được chú trọng trong hoạt động giáo dục. Vừa qua, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Đăk Pơ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số cho 130 cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã. Tại chương trình, báo cáo viên cập nhật kiến thức về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong giáo dục. Cán bộ quản lý, giáo viên cũng được tìm hiểu phương pháp khai thác, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ vào nhiệm vụ chuyên môn, từng bước đổi mới phương pháp làm việc và thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số.

Tay nghề vững, thêm cơ hội tăng thu nhập

Buổi tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong giáo dục.

Với đặc thù đào tạo nghề cho người dân địa phương, Trung tâm GDNN-GDTX Kbang xác định thực hành là khâu quan trọng để nâng cao hiệu quả đào tạo. Thay vì chỉ tiếp thu kiến thức, học viên được hướng dẫn trực tiếp, thực hành kỹ năng và tham quan những địa chỉ sản xuất hiệu quả để tích lũy kinh nghiệm.

“Việc đào tạo học viên chủ yếu là thực hành nhiều, giáo viên cầm tay chỉ việc thực tế sẽ mang lại nhiều hiệu quả hơn. Cùng với đó, đơn vị cũng tổ chức cho học viên tham quan, tiếp cận những địa chỉ sản xuất tốt”, ông Phương chia sẻ.

Trung tâm còn phối hợp với địa phương vận dụng các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có hỗ trợ cây giống, nhằm tạo điều kiện để người dân áp dụng kiến thức vào sản xuất. Theo ông Phương, khi được hướng dẫn sát thực tế, học viên có thể vận dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, từng bước nâng cao hiệu quả công việc. Với nghề xây dựng, người học còn có thể thực hiện những công trình cơ bản như tường rào, nhà vệ sinh.

Thực tế tại địa phương, một số học viên sau đào tạo đã nhận xây nhà cho người dân, với chi phí khoán công khoảng 100 triệu đồng mỗi căn. Kết quả này cho thấy kỹ năng nghề có thể trở thành lợi thế để người học nhận công trình, tạo việc làm và tăng thu nhập cho gia đình.

Hiệu quả đào tạo cũng được nhìn nhận từ chính những người trực tiếp tham gia học nghề. Đang theo học lớp “Nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò” khóa I/2026, ông Nguyễn Văn Sáu (SN 1969, xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai) được giáo viên hướng dẫn những kiến thức mới, trong đó có việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi.

Bên cạnh kiến thức được truyền đạt trên lớp, việc học thực tế và tiếp cận các mô hình mới, hiệu quả giúp ông Sáu có thêm kinh nghiệm trong quá trình chăm sóc gia súc. Với người chăn nuôi, những kiến thức có thể áp dụng trực tiếp vào công việc hằng ngày là điều thiết thực, góp phần nâng cao kỹ năng và hiệu quả sản xuất.