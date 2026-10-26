Chất lượng không khí Hà Nội hôm nay: Chỉ số ô nhiễm không khí ở mức không lành mạnh, điểm danh những điểm vượt mức quy định

Chất lượng không khí Hà Nội hôm nay

Theo dự báo chỉ số không khí (AQI) Hà Nội của IQ Air, sáng nay (26/10), mức độ ô nhiễm không khí tại Thủ đô ở mức 164 US AQI, chất gây ô nhiễm chính P.M2.5. Chất lượng không khí Hà Nội ở mức không lành mạnh, có hại cho sức khỏe.

Theo thang phân loại chất lượng không khí gồm 6 mức: AQI từ 0-50 được đánh giá là tốt (màu xanh lá), 51-100 là trung bình (màu vàng), 101-150 là kém (màu cam), 151-200 là xấu (màu đỏ), 201-300 là rất xấu (màu tím) và trên 300 là nguy hại (màu nâu).

Theo bảng xếp hạng thành phố ô nhiễm nhất tại Hà Nội theo thời gian thực lúc 11h ngày 26/10 của iqair.com:

Các nơi có chỉ số AQI ở mức không lành mạnh bao gồm: Trâu Quỳ (194), Quốc Oai (186), Hà Nội (172).

Các nơi có chỉ số AQI ở mức không tốt cho các nhóm nhạy cảm bao gồm:

Cầu Diễn, Cầu Giấy, Chúc Sơn, Đông Anh, Đống Đa, Hà Đông, Kim Bài, Liên Quan, Phùng, Phường Phú Thượng, Thường Tín, Trôi, Văn Điển cùng ở mức 146.

Mê Linh, Phúc Thọ: ở mức 145.

Chờ, Sóc Sơn: 144; Sơn Tây: 143; Vân Đình: 142; Phú Xuyên: 141; Tây Dằng: 139; Đại Nghĩa: 138.

Theo IQAIR nhiều nơi tại Hà Nội có chỉ số không khí ở mức không lành mạnh. Ảnh minh họa: TL

Sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào khi ô nhiễm không khí?

Ô nhiễm không khí là các chất trong không khí có hại cho sức khỏe con người và/hoặc toàn bộ hành tinh. Ở mức độ đáng kể, tất cả các loại ô nhiễm không khí đều có nguy cơ gây ra các tác động xấu đến sức khỏe. Mức độ rủi ro đối với các biến chứng sức khỏe phụ thuộc vào sức khỏe tổng thể của một người, loại chất gây ô nhiễm, nồng độ và thời gian tiếp xúc với không khí ô nhiễm.

Theo IQAIR, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) coi ô nhiễm không khí là rủi ro sức khỏe môi trường lớn nhất vào năm 2019, ước tính gây ra 7 triệu ca tử vong sớm hàng năm. Trong số trẻ em dưới 15 tuổi, đây là nguyên nhân tử vong hàng đầu, giết chết 600.000 người mỗi năm.

Ô nhiễm không khí được mô tả là "kẻ giết người thầm lặng" vì nó hiếm khi là nguyên nhân trực tiếp gây tử vong. Thay vào đó, ô nhiễm không khí là nguyên nhân gây tử vong sớm đứng thứ 4 trên thế giới, chiếm:

29% tổng số ca tử vong và bệnh tật do ung thư phổi.

17% tổng số ca tử vong và bệnh tật do nhiễm trùng đường hô hấp dưới cấp tính.

24% tổng số ca tử vong do đột quỵ.

25% tổng số ca tử vong và bệnh tật do bệnh tim mạch vành.

43% tổng số ca tử vong và bệnh tật do bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.

Báo cáo chất lượng không khí thế giới năm 2024 phát hiện ra rằng 91% trong số 138 quốc gia và khu vực trên toàn cầu vượt quá giá trị hướng dẫn PM2.5 hàng năm của WHO là 5 µg/m3, với khu vực Trung và Nam Á nằm trong số mười thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Các vấn đề sức khỏe có thể bị nguy hại khi mức độ ô nhiễm không khí ở mức cao, bao gồm:

Tác dụng ngắn hạn: khó thở, đau ngực, thở khò khè, ho, khó chịu đường hô hấp nói chung và kích ứng mắt, mũi và cổ họng.

Tác dụng lâu dài: tổn thương mô phổi, ung thư, tử vong sớm và phát triển các bệnh về đường hô hấp như hen suyễn, viêm phế quản và khí phế thũng.

Các nhóm dễ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe do ô nhiễm không khí bao gồm:

- Bệnh tim, chẳng hạn như bệnh động mạch vành (CAD) hoặc suy tim sung huyết.

- Bệnh phổi, chẳng hạn như hen suyễn, khí phế thũng hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD).

- Người cao tuổi.

- Trẻ em dưới 14 tuổi.

- Phụ nữ mang thai.

- Công nhân làm việc ngoài trời.

- Các vận động viên tập thể dục ngoài trời.