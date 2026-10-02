Chất lượng Chi bộ phải được thể hiện bằng sự đoàn kết trong Nhân dân, sự gương mẫu của đảng viên và kết quả giải quyết những vấn đề từ cơ sở

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt Chi bộ thôn Chợ.

Thôn Chợ hiện có 484 hộ, với 2.034 nhân khẩu; Chi bộ có 38 đảng viên.

Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 9, triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 10 và thông tin một số nội dung về tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng của tỉnh, xã.

Trong tháng 9, Chi bộ tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt, tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh; rà soát, cập nhật hồ sơ đảng viên; quan tâm chăm sóc sức khỏe đảng viên cao tuổi.

Chi bộ cũng lãnh đạo hoàn thành công tác làm sạch dữ liệu đất đai, vận động Nhân dân thực hiện Quỹ phòng, chống thiên tai; tuyên truyền, vận động các hộ dân liên quan đến dự án đường song song đường sắt, đường 309 đi Nghĩa Lập, trong đó đã có 3 hộ nhận tiền đền bù.

Công tác chỉnh trang nghĩa trang nhân dân, trồng và chăm sóc cây xanh, sửa chữa xe tang, tu sửa khu vực nhà phụ cận quán thờ Thành hoàng làng và vận động Quỹ Vì người nghèo được quan tâm thực hiện.

Các đảng viên phát biểu thảo luận tại buổi sinh hoạt chi bộ.

Thảo luận tại buổi sinh chi bộ, các đảng viên tập trung đóng góp nhiều ý kiến thiết thực gắn với đời sống và yêu cầu phát triển của địa phương.

Trong đó, đề xuất nâng cao hiệu quả quản lý, chăm sóc nghĩa trang nhân dân; xây dựng 2 tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp”; đầu tư tuyến giao thông liên thôn Sen - Đình - Chợ theo quy hoạch, phù hợp khả năng nguồn lực.

Đối với công tác quản lý đất đai, các ý kiến đề nghị rà soát, phân loại từng trường hợp vi phạm, xác định rõ nguồn gốc, hiện trạng, thời điểm vi phạm để xử lý đúng quy định; đồng thời tăng cường kiểm tra, ngăn chặn vi phạm ngay từ cơ sở.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chi bộ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao công tác chuẩn bị, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy và đảng viên Chi bộ thôn Chợ và ghi nhận các ý kiến thảo luận tại buổi sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thông tin về những chủ trương, định hướng lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh.

Đồng chí mong muốn các đảng viên trong chi bộ phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các phong trào của địa phương, gần dân, sát dân, có trách nhiệm đến cùng trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí nhấn mạnh, chất lượng Chi bộ phải được thể hiện bằng sự đoàn kết trong Nhân dân, sự gương mẫu của đảng viên và kết quả giải quyết những vấn đề từ cơ sở.

Chính quyền địa phương hai cấp đưa nhiều thẩm quyền, trách nhiệm xuống gần dân hơn, do đó năng lực giải quyết công việc ở cơ sở cũng phải được nâng lên tương ứng.

Chi bộ phải thực sự là nơi nắm tình hình sớm nhất; cán bộ, đảng viên ở địa bàn phải biết sớm, lên tiếng sớm và cùng tìm cách giải quyết những vấn đề phát sinh, từ vi phạm đất đai, giải phóng mặt bằng, giao thông, môi trường đến những hoàn cảnh khó khăn trong Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị Chi bộ thôn Chợ tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt, dành nhiều thời gian bàn những việc khó, những vấn đề người dân quan tâm và những tồn tại chưa được giải quyết.

Mỗi kỳ sinh hoạt cần lựa chọn một số việc cụ thể, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, hướng xử lý; phân công thực hiện và kỳ sau kiểm điểm kết quả.

Chi bộ cần triển khai nhóm “Đại sứ số” theo hướng thiết thực, tập trung hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán và các tiện ích số thiết yếu, nhất là người cao tuổi và những người còn hạn chế về kỹ năng công nghệ. Kết quả cần được đo bằng số người dân thực sự biết sử dụng và được hưởng lợi từ các tiện ích số.

Mỗi cán bộ, đảng viên giữ gìn phẩm chất, kỷ luật, phát huy tính tiên phong, gương mẫu; kiên quyết đấu tranh với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân và có trách nhiệm đến cùng với những việc chính đáng của dân.

Qua đó, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và củng cố niềm tin của Nhân dân từ những việc cụ thể hằng ngày.