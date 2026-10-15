Chất lượng bữa ăn ca - nguồn nguyên liệu tái tạo sức lao động thợ mỏ

Công đoàn TKV tôn vinh, biểu dương các tập thể đạt danh hiệu “Nhà ăn văn minh”, “Ca phục vụ kiểu mẫu”. (Ảnh: NGỌC LAN)

Hoạt động khai thác than và nhiều công đoạn sản xuất trong ngành Than-Khoáng sản đòi hỏi người lao động phải có sức khỏe, thể lực và khả năng đáp ứng cường độ làm việc cao. Do đó, bảo đảm bữa ăn ca có chất lượng, thực hiện đầy đủ chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật, quan tâm chăm sóc sức khỏe không chỉ là yêu cầu về chế độ, chính sách mà còn là yếu tố quan trọng góp phần duy trì sức khỏe, khả năng làm việc, giúp người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp.

Tại 14 đơn vị hầm lò của Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) hiện có tổng số gần 49,5 nghìn người lao động, trong đó hơn 43,3 nghìn người làm việc theo ca, hơn 33,5 nghìn lao động trong hầm lò. Bình quân mỗi tháng, các đơn vị tổ chức hơn 708 nghìn suất ăn định lượng, với tổng kinh phí khoảng 46,5 tỷ đồng/tháng.

Hướng đến sự hài lòng của người lao động

Báo cáo từ Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV) cho thấy, qua thực tế tổ chức bữa ăn và thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật tại các đơn vị trong TKV cho thấy, công tác chăm lo dinh dưỡng, sức khỏe và tái tạo sức lao động cho người lao động đã được quan tâm và triển khai tương đối toàn diện, gắn với đặc điểm sản xuất của từng đơn vị.

Các đơn vị hầm lò đã duy trì ăn định lượng với nhiều phương thức phục vụ phù hợp với đặc thù làm việc dưới lò; quan tâm cải thiện thực đơn, bảo đảm bữa ăn đa dạng, có các nhóm thực phẩm cung cấp năng lượng và chất đạm, phù hợp đặc thù lao động nặng nhọc.

Một số đơn vị gắn xây dựng thực đơn với tiêu chuẩn, định lượng và phản hồi của người lao động, xây dựng thực đơn theo ca, ngày, tuần, mùa; tiếp nhận ý kiến người lao động để kịp thời điều chỉnh khẩu vị, cơ cấu món ăn.

Công đoàn Công ty Cổ phần Than Vàng Danh giám sát chất lượng bữa ăn ca theo chu trình khép kín. (Ảnh: Công ty Than Vàng Danh)

Một số đơn vị xây dựng cơ chế kiểm soát tương đối chặt chẽ, có sự phối hợp của nhiều bộ phận chuyên môn, y tế, phục vụ đời sống, công đoàn; thực hiện kiểm tra từ khâu nhập nguyên liệu đến chế biến, phục vụ và lưu mẫu theo từng ca. Công khai tài chính minh bạch để người lao động tham gia giám sát chất lượng bữa ăn.

Ở hầu hết các doanh nghiệp, người lao động được ăn tự chọn, đầy đủ dinh dưỡng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Công đoàn cơ sởtriển khai đồng bộ nhiều giải pháp chăm sóc sức khỏe người lao động như: tổ chức cấp phát nước đỗ đen, nước chanh đường đá giải nhiệt trong mùa nắng nóng; lắp đặt hệ thống nước uống sạch tại các khu điều hành; duy trì bữa ăn ca tự chọn bảo đảm dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm; thực hiện đầy đủ chế độ bồi dưỡng hiện vật và các chế độ bảo hiểm theo quy định…

Về công tác kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, quy trình chế biến, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại nhà ăn công ty, đại diện Công ty Cổ phần Than Mông Dương cho biết: Nhân viên chế biến phải được khám sức khỏe định kỳ, không mắc các bệnh truyền nhiễm bệnh ngoài da; thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cũng như giáo dục ý thức trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp. Mỗi nhân viên phải xem phục vụ bữa ăn an toàn cho thợ lò như phục vụ chính người thân trong gia đình.

Với thông điệp “Bữa ăn ca không chỉ là chế độ phúc lợi đó là nguồn nhiên liệu tái tạo sức lao động”, bếp ăn của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh, phục vụ liên tục 3 ca/ngày với 2.450 suất ăn định lượng và gần 2,1 nghìn suất ăn ca mỗi ngày.

Hơn 95% người lao động hài lòng với chất lượng phục vụ ăn ca. (Ảnh: Công đoàn TKV)

Trưởng Ban Nữ công, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh Nguyễn Thị Vân cho biết: Tại đây, công đoàn giám sát bữa ăn ca theo chu trình khép kín: Nắm bắt thực tế khảo sát trực tiếp qua phiếu điều tra; phản hồi từ người lao động tập trung vào thực đơn khẩu vị, chất lượng hình thức phục vụ; phối hợp xử lý chính đáng các kiến nghị của người lao động; giám sát định kỳ, đột xuất; ghi nhận tồn tại, yêu cầu khắc phục kịp thời những những tồn tại, kiến nghị của người lao động.

Tại Công ty Than Thống Nhất, công nhân còn trực tiếp tham gia quá trình chế biến thực phẩm. Đáng chú ý, báo cáo của nhiều Công ty ghi nhận hơn 95% người lao động hài lòng với chất lượng phục vụ ăn ca và bồi dưỡng bằng hiện vật.

Phấn đấu 100% người lao động hài lòng về bữa ăn ca

Đồng chí Khuất Mạnh Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam nhận định: Đối với TKV, đầu tư cho sức khỏe người lao động chính là đầu tư cho năng lực sản xuất và sức cạnh tranh lâu dài của Tập đoàn.

Do đó,công tác chăm sóc sức khỏe người lao động cần được nhìn nhận trong mối quan hệ chặt chẽ với chiến lược phát triển nguồn nhân lực và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Đây không phải là công việc riêng của một bộ phận hay một tổ chức, mà cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, trách nhiệm tổ chức thực hiện của chuyên môn và sự tham gia tích cực của Công đoàn.

Đồng chí Khuất Văn Thắng cho rằng trong quản lý doanh nghiệp, hiệu quả sản xuất kinh doanh và chất lượng chăm lo người lao động không phải là hai mục tiêu đối lập. Khi người lao động có sức khỏe tốt, được bảo đảm các chế độ, làm việc trong điều kiện phù hợp và có niềm tin vào đơn vị. Đó chính là nền tảng để nâng cao năng suất, giữ vững kỷ luật lao động và phát triển nguồn nhân lực ổn định.

Người lao động tại các công ty được ăn tự chọn. (Ảnh: Công đoàn TKV)

Thực tiễn cho thấy, chăm lo bữa ăn ca không phải là nhiệm vụ riêng của bộ phận nhà ăn hay tổ chức Công đoàn, mà cần sự vào cuộc đồng bộ của lãnh đạo doanh nghiệp, bộ phận y tế, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và các đơn vị cung cấp dịch vụ.

Với vai trò của mình, tổ chức Công đoàn cần tham gia từ khâu nắm bắt nhu cầu, phản ánh ý kiến người lao động đến theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện; qua đó góp phần bảo đảm những kiến nghị chính đáng được xem xét, giải quyết thực chất- đồng chí Khuất Văn Thắng nhấn mạnh.

Nhằm tiếp tục góp phần nâng cao thể lực, sức khỏe và năng suất lao động cho người lao động Tập đoàn TKV, Phó Chủ tịch Công đoàn TKV Nguyễn Thị Minh cho biết: Công đoàn TKV tiếp tục phát huy vai trò đồng hành, đại diện, tham gia và giám sát, phối hợp chuyên môn nâng cao chất lượng bữa ăn ca, thực hiện tốt chế độ bồi dưỡng và chăm sóc sức khỏe người lao động;

Đồng thời quan tâm đến điều kiện làm việc, thu nhập, môi trường làm việc và sự ghi nhận đối với đội ngũ trực tiếp làm công tác cấp dưỡng, chế biến, phục vụ bữa ăn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và xây dựng môi trường làm việc ngày càng tốt hơn trong toàn TKV.

Một trong những giải pháp đáng chú ý là công đoàn xây dựng, hoàn thiện chính sách về bữa ăn ca, bồi dưỡng và chăm sóc sức khỏe người lao động. Đưa nội dung chất lượng bữa ăn ca và các chế độ chăm sóc sức khỏe người lao động vào Thỏa ước lao động tập thể với các điều khoản có lợi hơn quy định của pháp luật; tăng cường thương lượng cụ thể về giá trị bữa ăn, định lượng và chất lượng dinh dưỡng. Thời gian, địa điểm phục vụ, bảo đảm phù hợp tính chất công việc và nhu cầu của người lao động.

Tiếp tục phát huy vai trò của Tổ giám sát Công đoàn trong theo dõi, kiểm tra quy trình tiếp nhận nguyên liệu, chế biến, chia suất và phục vụ bữa ăn ca; sự tham gia của người lao động trong đánh giá chất lượng bữa ăn, cơ cấu thực đơn, định lượng, chất lượng phục vụ, điều kiện nhà ăn.

Phấn đấu 100% các đơn vị, doanh nghiệp đưa nội dung giá trị bữa ăn ca vào thương lượng tập thể. 100% bếp ăn, nhà cung cấp suất ăn bảo đảm tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm; 100% người lao động hài lòng về bữa ăn ca.

Đây là những mục tiêu cụ thể, thiết thực, thể hiện quyết tâm của tổ chức Công đoàn và Tập đoàn trong việc chăm lo đời sống, sức khỏe cho đội ngũ thợ mỏ - những người ngày đêm góp phần làm nên “dòng than đen” phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.