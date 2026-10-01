Chất lượng bữa ăn bán trú: Kết hợp dinh dưỡng và an toàn thực phẩm

Kiểm soát chặt từ nguồn thực phẩm

Trường Mầm non Thịnh Vượng, xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình chú trọng kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm, quy trình chế biến và vệ sinh khu vực bếp ăn.

Trường Mầm non Thịnh Vượng, xã Gia Viễn hiện có hơn 740 trẻ ăn bán trú mỗi ngày. Với số lượng trẻ đông, nhà trường chú trọng kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm, quy trình chế biến và vệ sinh khu vực bếp ăn. Bếp ăn được đầu tư khang trang, rộng rãi, trang thiết bị cơ bản đáp ứng yêu cầu vệ sinh. Nhà trường ký hợp đồng với các cơ sở cung cấp uy tín, lựa chọn thực phẩm có nguồn cung rõ ràng, đáp ứng yêu cầu chất lượng; khi tiếp nhận, thực phẩm được kiểm tra về số lượng, chất lượng và độ tươi trước khi đưa vào chế biến. Các khâu được thực hiện thường xuyên, góp phần bảo đảm nguyên liệu an toàn và bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ.

Cô giáo Hà Thị Xuân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thịnh Vượng cho biết, nhà trường xác định kiểm soát chất lượng bữa ăn là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Bên cạnh tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, nhà trường chú trọng công khai các nội dung liên quan đến bữa ăn bán trú, đồng thời tạo điều kiện để phụ huynh phối hợp, theo dõi và giám sát, qua đó nâng cao trách nhiệm trong tổ chức bữa ăn cho trẻ.

Kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm và thực hiện nghiêm các yêu cầu trong chế biến là giải pháp được Trường Mầm non Thịnh Vượng chú trọng nhằm bảo đảm an toàn bữa ăn bán trú. Từ lựa chọn nguyên liệu, vệ sinh dụng cụ đến kiểm tra, lưu mẫu thức ăn, các khâu đều được thực hiện đồng bộ, góp phần bảo vệ sức khỏe trẻ, nâng cao chất lượng bữa ăn và tạo sự yên tâm cho phụ huynh.

Anh Trịnh Đình Vĩnh, xã Gia Viễn chia sẻ, hằng ngày, phụ huynh được tham gia giám sát việc giao nhận thực phẩm tại trường. Qua theo dõi, phụ huynh nhận thấy quy trình được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng và được kiểm soát ngay từ khâu tiếp nhận. Điều này giúp phụ huynh thêm tin tưởng, yên tâm khi gửi con ăn bán trú tại trường.

Trường Mầm non Thịnh Vượng, xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình tạo điều kiện để phụ huynh phối hợp, theo dõi và giám sát, qua đó nâng cao trách nhiệm trong tổ chức bữa ăn cho trẻ.

Xác định an toàn bữa ăn bán trú bắt đầu từ kiểm soát chặt chẽ thực phẩm đầu vào, Trường Mầm non Hoa Sen, phường Nam Định lựa chọn thực phẩm từ các cơ sở cung cấp uy tín, có thông tin rõ ràng về nguồn cung. Hằng ngày, Ban Giám hiệu phân công cán bộ giám sát việc giao nhận, kiểm tra số lượng, chất lượng và độ tươi của thực phẩm trước khi đưa vào chế biến. Các khâu sơ chế, chế biến, bảo quản và lưu mẫu thức ăn được thực hiện theo quy định, góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Cô giáo Trần Thị Hạnh, Trường Mầm non Hoa Sen cho biết, hiện nhà trường có 1 điểm trường chính và 3 phân hiệu, với khoảng 620 trẻ ăn bán trú. Để bảo đảm an toàn và dinh dưỡng cho trẻ, nhà trường thực hiện nghiêm quy trình chế biến thức ăn từ sơ chế, nấu, chia suất đến vệ sinh dụng cụ. Đội ngũ nhân viên nuôi dưỡng được thường xuyên tập huấn, cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm, qua đó nâng cao ý thức và kỹ năng trong từng khâu chế biến, góp phần bảo đảm bữa ăn an toàn, đủ chất cho trẻ.

Không chỉ chú trọng nguyên liệu, công tác vệ sinh dụng cụ phục vụ ăn uống cũng được nhà trường thực hiện nghiêm túc. Toàn bộ dụng cụ được vệ sinh, hấp, sấy hằng ngày; khu vực bếp được duy trì sạch sẽ, bảo đảm các điều kiện cần thiết trong quá trình chế biến. Nhân viên nuôi dưỡng được phân công nhiệm vụ cụ thể, thực hiện đúng quy trình và yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bữa ăn đủ chất, an toàn cho trẻ

Trường Mầm non Thịnh Vượng, xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình tạo điều kiện để phụ huynh phối hợp, theo dõi và giám sát, qua đó nâng cao trách nhiệm trong tổ chức bữa ăn cho trẻ.

Tỉnh Ninh Bình hiện có 199 trường mầm non công lập với 277 phân hiệu, 405 điểm trường lẻ và 860 bếp ăn bán trú; 100% trường tổ chức ăn bán trú cho trẻ. Bên cạnh kiểm soát nguồn thực phẩm, các nhà trường chú trọng xây dựng khẩu phần, thực đơn phù hợp với độ tuổi, nhu cầu dinh dưỡng và đặc điểm theo mùa. Do trẻ sử dụng cả bữa chính và bữa phụ tại trường, thực đơn được tính toán khoa học, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và phù hợp với đặc điểm hệ tiêu hóa của trẻ.

Tại các trường mầm non, thực đơn được xây dựng đa dạng, cân đối các nhóm chất dinh dưỡng, thường xuyên thay đổi theo ngày, tuần và phù hợp với độ tuổi, khả năng ăn, nhai của trẻ. Khẩu phần, định lượng thực phẩm và cách chế biến được tính toán hợp lý, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn.

Cùng với đó, các trường chú trọng bảo đảm điều kiện vệ sinh trong tổ chức bữa ăn. Bếp ăn được bố trí theo quy trình một chiều, tách biệt các khu vực sơ chế, chế biến, chia thức ăn; dụng cụ ăn uống được vệ sinh, khử khuẩn thường xuyên, hạn chế nguy cơ nhiễm chéo. Công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm cũng được địa phương và các nhà trường phối hợp thực hiện thường xuyên, góp phần bảo đảm bữa ăn an toàn, chất lượng cho trẻ.

Ông Trần Duy Nhất, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Viễn cho biết, địa phương chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm tại các trường, tập trung vào nguồn nguyên liệu, khu vực bếp ăn, quy trình chế biến và việc thực hiện các quy định về vệ sinh. Qua kiểm tra, những vấn đề phát sinh được nhắc nhở, hướng dẫn khắc phục, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các nhà trường trong tổ chức bữa ăn bán trú.

Trường Mầm non Thịnh Vượng, xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình chú trọng kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm, quy trình chế biến và vệ sinh khu vực bếp ăn.

Để bảo đảm mỗi bữa ăn vừa đủ chất, vừa an toàn, công tác quản lý cần được thực hiện thường xuyên và đồng bộ, từ khâu lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm đến chế biến, chia suất và tổ chức cho trẻ ăn. Trong đó, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục được xác định là yếu tố quan trọng, cùng với sự phối hợp của các ngành chức năng, chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình Nguyễn Văn Thuận cho biết, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các nhà trường được Sở Giáo dục và Đào tạo hết sức quan tâm bởi hoạt động này liên quan trực tiếp đến sức khỏe học sinh. Sở đã chỉ đạo các nhà trường chú trọng việc đảm bảo an toàn bữa ăn bán trú trong các nhà trường, nêu cao trách nhiệm của hiệu trưởng trong công tác quản lý, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, của các bậc phụ huynh trong việc giám sát hoạt động tổ chức bữa ăn bán trú. Sở cũng phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh, các xã, phường tổ chức tập huấn cho các nhà trường trong việc tổ chức bữa ăn bán trú, nâng cao năng lực quản lý, điều hành về bảo đảm an toàn thực phẩm trong nhà trường...

Thời gian tới, các ngành chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy định về an toàn thực phẩm và công khai thông tin liên quan đến bữa ăn bán trú để phụ huynh cùng tham gia giám sát. Việc kết hợp chặt chẽ giữa dinh dưỡng hợp lý, kiểm soát an toàn thực phẩm sẽ góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn, chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ sức khỏe trẻ mầm non.