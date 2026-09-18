'Chắt lọc' văn hóa truyền thống Việt trong những tác phẩm Jazz vươn tầm quốc tế

Ban nhạc của nghệ sỹ San Trịnh từ Mỹ sang dự Hanoi Jazztival chơi nhạc đầy ngẫu hứng tại workshop. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Trong khuôn khổ Liên hoan nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội 2026 (Hanoi Jazztival 2026), ngày 18/9, nhạc sỹ Nguyên Lê đã có một buổi workshop “Ngôn ngữ Jazz trong âm nhạc truyền thống” cùng các sinh viên, nghệ sỹ trẻ.

Nhạc sỹ đã trò chuyện, minh họa âm nhạc trực tiếp giúp khán giả hiểu rằng Jazz không chỉ là một thể loại âm nhạc mà còn là một ngôn ngữ âm nhạc, quan trọng hơn là những yếu tố nào trong âm nhạc truyền thống Việt Nam có thể đối thoại với Jazz. Ông cũng chia sẻ hành trình sáng tạo của mình khi đưa chất liệu Việt Nam vào ngôn ngữ Jazz đương đại.

Nguyên Lê sinh năm 1959 tại Paris trong một gia đình gốc Việt, ông tốt nghiệp ngành Triết học trước khi chính thức rẽ hướng sang âm nhạc chuyên nghiệp. Năm 1987, ông khẳng định tài năng tại châu Âu khi trở thành một trong những thành viên đầu tiên của Ban nhạc Jazz quốc gia Pháp (ONJ).

Nghệ sỹ Nguyên Lê cùng nghệ sỹ trẻ San Trịnh tại workshop. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Ông nổi tiếng toàn cầu nhờ tư duy độc bản khi đưa kỹ thuật luyến láy của nhạc cụ dân tộc Việt Nam (như đàn bầu, đàn tranh) lên cây đàn guitar điện. Với hàng chục album phát hành qua hãng đĩa ACT, ông đã được Bộ Văn hóa Pháp trao tặng Huân chương Nghệ thuật và Văn học.

Nguyên Lê đã đối thoại với khán giả bằng âm nhạc. Tiếng đàn bầu, đàn tranh; âm hưởng cải lương, chèo được ông khéo léo đan cài vào các giai điệu Jazz. Ông cho rằng buổi workshop là cơ hội để ông minh họa cho các bạn trẻ thấy con đường để đưa các yếu tố văn hóa Việt vào Jazz, để một dòng nhạc quốc tế “chạm” đến trái tim người nghe bằng chất Việt.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, nhạc sỹ Dương Cầm, Tổng đạo diễn Hanoi Jazztival 2026 cho rằng buổi workshop là cơ hội quý báu để mang một thần tượng Jazz đến với các bạn trẻ Việt.

Nhạc sỹ Dương Cầm là Tổng đạo diễn Hanoi Jazztival 2026. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Nhạc sỹ Dương Cầm khẳng định hoàn toàn có thể xây dựng một thứ nhạc Jazz mang ngôn ngữ dân gian Việt Nam, hay nói cách khác chất liệu dân gian hoàn toàn có thể tạo ra các tác phẩm Jazz quốc tế. Âm nhạc của Nguyên Lê, Ngô Hồng Quang, Quyền Văn Minh là minh chứng rõ ràng.

“Trong bối cảnh chúng ta đang muốn phát triển công nghiệp văn hóa, muốn xuất khẩu văn hóa theo tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị thì chắc chắn phải sử dụng chất liệu văn hóa Việt Nam. Đó là lý do chúng tôi mời nghệ sỹ Nguyên Lê – ‘lá cờ đầu’ của phong trào quảng bá nhạc Việt ra quốc tế,” nhạc sỹ Dương Cầm chia sẻ.

Theo đó, nhạc sỹ Dương Cầm cho rằng buổi workshop đã truyền cảm hứng cho các nghệ sỹ trẻ, để họ có thể hình dung con đường riêng của mình, định hình cách chuyển soạn, sử dụng văn hóa Việt trong tạo nên một tác phẩm Jazz.

Nghệ sỹ Ưu tú Quyền Văn Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chia sẻ về vấn đề này, Nghệ sỹ Ưu tú Quyền Văn Minh từng trăn trở làm thế nào để đưa các thang âm đặc trưng của dân ca Việt Nam như xẩm, ca trù, ả đào, chèo vào Jazz… Sau nhiều năm nghiên cứu các thanh âm của âm nhạc dân tộc, ông đã sáng tác ra những bản nhạc Jazz mang màu sắc Việt Nam. Ở đó, người nghe cảm nhận được giai điệu dân tộc được chơi bằng phong cách Jazz đầy ngẫu hứng.

“Chúng ta có thể tự hào là đến giờ đã có Jazz Việt mang bản sắc và hồn dân tộc. Tôi nhìn thấy rất nhiều nghệ sĩ trẻ sau tôi cũng phát triển Jazz theo hướng này. Họ sử dụng chất liệu và giai điệu dân tộc để chơi Jazz. Cũng có nhiều nhạc sỹ sáng tác ca khúc mang âm hưởng blues rất rõ nét, điển hình như Giáng Son. Điều đó cho thấy, Jazz hiện diện trong đời sống âm nhạc Việt Nam rất tự nhiên,” nghệ sỹ Quyền Văn Minh bày tỏ./.