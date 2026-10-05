Chắt hương trà thu cho Festival

Đến với Thái Nguyên, du khách không chỉ được thưởng thức những chén trà thơm ngon mà còn được khám phá những câu chuyện văn hóa đặc sắc gắn với vùng đất và con người xứ Trà.

Những ngày đầu tháng 10, trên vùng chè xã Phú Thịnh, màu xanh trải dài theo những triền đồi. Đây cũng là thời điểm HTX Trà Búp Ngọc tập trung chăm sóc, thu hái nguyên liệu, chuẩn bị những sản phẩm chè chất lượng để giới thiệu trong dịp Festival.

Hiện HTX có hơn 20ha chè tập trung. Cùng với diện tích của các thành viên, HTX tăng cường liên kết với người dân, thống nhất quy trình chăm sóc nhằm chủ động nguồn nguyên liệu và kiểm soát chất lượng ngay từ đầu vào. Máy móc, dây chuyền chế biến được đầu tư; mẫu mã, bao bì sản phẩm cũng được chú trọng để đáp ứng yêu cầu thị trường.

Ông Trần Ánh Việt, Giám đốc HTX Trà Búp Ngọc, cho biết: “Dù mới thành lập, chúng tôi xác định muốn xây dựng thương hiệu thì phải làm bài bản từ vùng nguyên liệu đến chế biến và sản phẩm. HTX hiện có hơn 20ha chè tập trung và sẽ tiếp tục mở rộng liên kết. Dịp Festival là cơ hội để chúng tôi lựa chọn những sản phẩm tốt nhất giới thiệu tới người tiêu dùng và du khách”.

Sự chuẩn bị của HTX không chỉ nằm trong những hộp chè thành phẩm. Ngay trên đồi chè, một không gian trải nghiệm đang được hình thành. Điểm nhấn là mô hình ấm chè bằng mây, bên trong dự kiến bố trí nơi ngồi thưởng trà. Tại đây, du khách có thể thưởng thức trà được chế biến từ chính vùng nguyên liệu, ngắm những nương chè và tìm hiểu cách làm ra sản phẩm.

Các HTX đang thu hái chè vụ thu, lựa chọn những búp chè đạt chất lượng tốt nhất để chế biến sản phẩm.

Từ sản xuất đến kết hợp trải nghiệm là hướng đi HTX đang từng bước thử nghiệm. Khi đó, giá trị của chè không chỉ được tính bằng sản lượng hay giá bán mà còn được mở rộng bằng cảnh quan, văn hóa thưởng trà và câu chuyện của vùng đất sản sinh ra sản phẩm.

Những lứa chè Thu đang được HTX Trà Nguyên Long tập trung thu hái, chế biến. Với người làm chè, đây là thời điểm được chờ đợi trong năm. Điều kiện thời tiết mùa thu cùng quá trình sinh trưởng, tích lũy của cây tạo thuận lợi để làm ra những mẻ chè có hương, vị đặc trưng. Vì vậy, từ thời điểm hái, lựa chọn búp đến sao, vò, lấy hương đều được chăm chút.

HTX Trà Nguyên Long hiện có 10ha chè đang khai thác và chuẩn bị trồng mới thêm 3ha theo hướng hữu cơ. HTX đã có sản phẩm OCOP 4 sao. Trong những ngày chuẩn bị cho Festival, đơn vị tập trung lựa chọn nguyên liệu tốt để chế biến các dòng sản phẩm chất lượng cao, đồng thời rà soát mẫu mã, bao bì phục vụ trưng bày và giới thiệu.

Mẫu mã, bao bì sản phẩm trà ngày càng được các HTX chú trọng thiết kế theo hướng tinh tế, hiện đại, góp phần nâng cao giá trị và sức hấp dẫn của sản phẩm.

Bà Nguyễn Thị Điệp, Giám đốc HTX Trà Nguyên Long, chia sẻ: “Chúng tôi đang thu hái những lứa chè mùa thu, lựa chọn nguyên liệu kỹ để làm các sản phẩm chất lượng cao. Không chỉ chất lượng chè, mẫu mã, bao bì cũng được chuẩn bị chu đáo để khi đưa đến không gian trưng bày tại Festival, sản phẩm thể hiện được nét đặc trưng của chè Tân Cương”.

Đằng sau mỗi sản phẩm được lựa chọn cho Festival là cả quá trình chuẩn bị từ đồi chè. Đây cũng là cách các HTX tận dụng một sự kiện lớn để giới thiệu không chỉ sản phẩm cuối cùng mà cả vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất và câu chuyện thương hiệu.

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 mở ra nhiều không gian để giá trị của cây chè được thể hiện theo những cách mới. Theo kế hoạch của Liên minh HTX tỉnh, Liên hoan Ẩm thực từ trà dự kiến diễn ra từ ngày 30-10 đến 7-11. Một trong những mục tiêu là khai thác các sản phẩm từ cây chè để tạo nên những sản phẩm ẩm thực đặc trưng, đồng thời hình thành không gian trải nghiệm phục vụ người dân và du khách.

Không gian Liên hoan dự kiến tổ chức thành 6 khu, trong đó có khu ẩm thực đặc sản Thái Nguyên, ẩm thực vùng miền Việt Nam, Chef Showcase và khu ẩm thực sáng tạo từ trà, giới thiệu các món ăn, bánh và đồ uống chế biến từ nguyên liệu trà Thái Nguyên. Liên minh HTX tỉnh cũng đang phối hợp lựa chọn các đơn vị có sản phẩm OCOP, sản phẩm ẩm thực từ trà và đặc sản địa phương để tham gia trưng bày, trình diễn.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, cho biết: Các HTX có sản phẩm tiêu biểu sẽ được lựa chọn tham gia Festival. Liên minh sẽ hỗ trợ các đơn vị trong quá trình chuẩn bị, giới thiệu, quảng bá sản phẩm và kết nối thị trường. Mục tiêu là tạo điều kiện để các HTX tận dụng sự kiện lớn này đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, du khách trong nước và quốc tế.

Trên những đồi chè, công việc chuẩn bị vẫn đang tiếp tục. Từ những búp chè mùa thu được lựa chọn kỹ, những mẻ chè được chăm chút trong từng công đoạn đến hộp sản phẩm, không gian thưởng trà và những ý tưởng ẩm thực mới, tất cả đang hướng về Festival.