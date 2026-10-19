Chặt hạ loạt cây xanh để làm hầm chui qua Vành đai 3

Theo kế hoạch dự kiến, hầm chui nút giao Mễ Trì - Dương Đình Nghệ dài 655m, quy mô 6 làn xe, sẽ hoàn thành vào cuối năm 2027.

Những ngày gần đây, tại khu vực đầu đường Mễ Trì và cuối đường Dương Đình Nghệ, công nhân tiến hành cắt tỉa, di chuyển cây xanh ở hai bên đường và dải phân cách. Hoạt động này thu hút sự chú ý của người dân lưu thông qua khu vực.

Ghi nhận của PV, việc xử lý cây xanh nằm trong công tác chuẩn bị triển khai dự án hầm chui trực thông theo hướng Mễ Trì - Dương Đình Nghệ, tại nút giao Mễ Trì - Phạm Hùng - Vành đai 3.

Một số gốc cây có đường kính lớn được chặt hạ trên vỉa hè.

Phẫn thân cây chặt hạ và cành được đơn vị thi công tạm gom trên vỉa hè trước khi

Ở Khu vực dải phân cách, nhiều cây xanh cũng được cắt hạ để phục vụ dự án. Trong thời gian triển khai dự án, nhà thầu cần bảo đảm an toàn, hạn chế ảnh hưởng người đi đường.

Dự án hầm chui Mễ Trì – Dương Đình Nghệ – Vành đai 3 được phê duyệt ngày 7/1/2026, với tổng mức đầu tư hơn 960 tỷ đồng. Công trình có quy mô 6 làn xe, tổng chiều dài 655 m, được thiết kế theo hướng Mễ Trì – Dương Đình Nghệ.

Theo thiết kế, hầm kín dài 120 m, hầm hở dài 200 m; phần còn lại gồm tường chắn và gờ chắn bánh. Công trình được kỳ vọng góp phần giảm xung đột giữa các dòng phương tiện, cải thiện khả năng lưu thông qua khu vực.

Nút giao Dương Đình Nghệ – Mễ Trì nằm trong khu vực có nhiều tuyến đường kết nối, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp lân cận.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông tại nút giao và tăng khả năng kết nối trên trục Mễ Trì – Dương Đình Nghệ. Ảnh: T.A