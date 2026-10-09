Chặt đứt đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

Đối tượng Nguyễn Trung Hiếu bị bắt giữ khi đang vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới vào nội địa. Ảnh: Hữu Thịnh

Trong quá trình bám nắm địa bàn, lực lượng trinh sát các đơn vị và Phòng Nghiệp vụ thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai phát hiện một số đối tượng lạ mặt từ các địa phương trong nội địa thường xuyên xuất hiện ở khu vực biên giới, chủ yếu tại các cửa khẩu nhỏ để làm thủ tục xuất cảnh qua Campuchia. Đáng chú ý, một số đối tượng còn sử dụng xe taxi đi vào khu vực biên giới với những biểu hiện bất thường.

Qua sàng lọc, phân tích, đánh giá tình hình, lực lượng trinh sát của Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai đã phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy xuyên biên giới có tổ chức, với thủ đoạn hoạt động rất tinh vi. Các đối tượng lợi dụng địa bàn có nhiều đường mòn, lối tắt sát biên giới; những khu vực có cây rừng rậm rạp, khó quan sát và thường chọn thời điểm đêm khuya, trời mưa gió để xuất cảnh qua Campuchia. Từ những dấu hiệu bất thường này, Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai xác định đường dây vận chuyển ma túy có 3 đối tượng ở Việt Nam và 2 đối tượng ở Campuchia. Các đối tượng dự kiến tổ chức vận chuyển ma túy từ Campuchia về trung tâm thành phố Đồng Nai để tiêu thụ. Đối tượng chủ mưu, cầm đầu tên Tài; các đối tượng chân rết gồm Hiếu, Hòa hoạt động ở Việt Nam; Hên, Mao hoạt động ở Campuchia.

Để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng đưa ma túy vào nội địa, ngày 7/8/2026, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai chỉ đạo xác lập Chuyên án ĐNa826, tập trung lực lượng, thống nhất chỉ huy và nhanh chóng triển khai các biện pháp đấu tranh. Sau khi chuyên án được xác lập, các mũi trinh sát tăng cường bám sát địa bàn, giám sát chặt chẽ mọi di biến động của các đối tượng nghi vấn. Qua đó, trinh sát đã làm rõ toàn bộ quy luật hoạt động của các đối tượng.

Ngày 18/8, Ban Chuyên án quyết định “cất lưới”. Lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án gồm Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đồng Nai; Công an xã Lộc Tấn; Công an phường Lộc Ninh; Chi cục Hải quan khu vực 18; Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đồng Nai, được chia thành 3 tổ, tổ chức mật phục, chốt chặn tại 3 địa điểm mà Ban Chuyên án đã xác định.

Đến 6 giờ ngày 19/8, Tổ công tác số 1 tại khu vực cột mốc biên giới 75/11, thuộc địa phận ấp Thạnh Tây, xã Lộc Tấn, thành phố Đồng Nai, phát hiện một xe taxi, biển số 60H-405.64 có biểu hiện nghi vấn nên phát tín hiệu yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành, tăng ga bỏ chạy theo hướng nội địa. Tổ số 1 tổ chức truy đuổi, đồng thời thông báo, phối hợp với Tổ số 2 chốt chặn, đón lõng và khống chế, bắt giữ đối tượng điều khiển xe taxi là Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 1999, trú tại ấp 7, xã An Phước, thành phố Đồng Nai) tại khu vực ấp Măng Cải, xã Lộc Tấn, thành phố Đồng Nai. Kiểm tra phương tiện, lực lượng đánh án phát hiện nhiều gói nilon chứa hơn 19kg ma túy các loại.

Tiến hành đấu tranh, truy xét khẩn cấp, Ban Chuyên án chỉ đạo Tổ số 3 bắt giữ đối tượng Vũ Minh Tài (sinh năm 2005, cư trú tại phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai) đang lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn phường Lộc Thịnh, thành phố Đồng Nai. Khám xét khẩn cấp đối với Tài, lực lượng đánh án thu giữ thêm 0,9416g ketamine.

Căn cứ các chứng cứ, tài liệu thu thập được, ngày 22/8, Đồn Biên phòng Lộc Thiện, Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, sau đó hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục bàn giao đối tượng, tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Kịp thời ghi nhận thành tích và động viên các đơn vị phối hợp đấu tranh chuyên án, ngày 7/9, đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai đã chủ trì hội nghị trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án ĐNa826 với tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.

Phát biểu động viên lực lượng đánh án, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai nhấn mạnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai chủ trì, phối hợp với các lực lượng đấu tranh thành công Chuyên án ĐNa826, đây là thành tích xuất sắc, minh chứng rõ nét cho tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm; sự mưu trí, dũng cảm, không quản ngại hiểm nguy của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai và các lực lượng phối hợp. Thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới.

Đại tá Nguyễn Anh Đức, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai cho biết: Việc đấu tranh thành công Chuyên án ĐNa826 không chỉ chặt đứt một đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia vào Việt Nam, mà còn tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, chuyên trách của Bộ đội Biên phòng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới. Trong bối cảnh tội phạm ma túy hoạt động ngày càng tinh vi, liều lĩnh, lợi dụng địa hình hiểm trở và hoàn cảnh khó khăn của người dân biên giới để lôi kéo, mua chuộc, mỗi chuyên án thành công góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới; ngăn chặn hiệu quả “cái chết trắng”, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, hướng tới mục tiêu “Xây dựng địa bàn xã, phường biên giới không ma túy”.