Dồn lực chạy đua

Quá nửa tháng 11 qua đi, ông Lê Thắng, Giám đốc Ban QLDA 2 vẫn giữ thói quen đến cơ quan từ sáng sớm để phê duyệt hồ sơ, không để guồng giải ngân vốn cho dự án bị lỡ nhịp.

Nhà thầu thi công cầu Cao Thanh - một trong những công trình cầu có địa hình thi công phức tạp nhất trên tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn. Ảnh: Tạ Hải.

Nhẩm tính các con số tính đến ngày 17/11, ông Thắng cho biết, Ban QLDA 2 đã giải ngân khoảng 75% tổng kế hoạch vốn (khoảng 3.979 tỷ đồng) được giao. Con số này dự kiến tăng lên gần 84% khi tháng 11 kết thúc.

Theo ông Thắng, số vốn còn lại tập trung vào hai dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (khoảng 400 tỷ đồng) và cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn (khoảng 600 tỷ đồng).

Đối với cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, vốn đa phần được hấp thụ ở các hạng mục đầu tư giai đoạn 2. Chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu từ nay đến đầu năm 2027 phải tập kết đủ thiết bị, luỹ tiến sản lượng thi công, tăng giá trị giải ngân.

Tại dự án Chợ Mới - Bắc Kạn, thời gian qua, khối lượng thi công rất lớn nhưng đa phần là các hạng mục có giá trị thấp (như thi công nền đường). Nhiều giải pháp đã được Ban tích cực phối hợp thực hiện như tháo gỡ khó khăn nguồn vật liệu, bãi đổ thải, nhận diện nhà thầu có nguy cơ chậm để chỉ đạo giải pháp kịp thời. Mục tiêu trước mắt trong tháng 11, giá trị giải ngân đạt khoảng 200 tỷ đồng (những tháng trước đó khoảng 100 tỷ đồng).

Khẳng định bằng những giải pháp mạnh mẽ, đơn vị sẽ giải ngân 100% số vốn được giao, song, lãnh đạo Ban QLDA 2 cũng nhìn nhận, đà chạy đua giải ngân những tháng tới sẽ không dễ dàng khi quá trình triển khai dự án vẫn tồn tại sự chênh lệch giá vật liệu của địa phương công bố và giá mua thực tế gây khó cho nhà thầu. Việc tuyển dụng nhân lực vẫn khó khăn, nhiều nhà thầu đang đối diện tình trạng "chảy máu chất xám", đặc biệt là lực lượng lái máy...

San sẻ áp lực

Không chỉ dồn lực chạy nước rút trên các công trường dự án đang triển khai, ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng cho biết, hiện tại, các ban quản lý dự án cũng đang hoàn thiện thủ tục, phấn đấu khởi công dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng và dự án cải tạo đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng ngay trong năm 2026, thay vì năm 2027 theo dự kiến ban đầu để san sẻ áp lực giải ngân cho các dự án khác.

Theo ông Nguyễn Đình Thắng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp (Ban QLDA Thăng Long), hiện dự án cải tạo đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã trình báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế kỹ thuật để cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, tiến tới lựa chọn nhà thầu xây lắp để có thể khởi công ngay trong năm nay.

Với dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng, lãnh đạo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết, sau khi dự án được phê duyệt đầu tư, đơn vị đã lên kế hoạch đăng tải hồ sơ mời thầu trong tháng 11/2026.

Dự kiến, đầu tháng 12 sẽ mở thầu, trung tuần tháng 12 có kết quả chấm thầu, tiến tới thương thảo, ký kết hợp đồng với nhà thầu xây lắp và thực hiện các thủ tục khác, đáp ứng điều kiện khởi công. Dự án cũng đã được đăng ký kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2026 khoảng 569 tỷ đồng.

Gắn trách nhiệm trong giải ngân

Theo Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Xây dựng), số vốn đầu tư công năm 2026 thuộc trách nhiệm giải ngân của Bộ Xây dựng là 38.874 tỷ đồng. Tới hết tháng 10/2026 đã giải ngân gần 20.600 tỷ đồng đạt gần 53% kế hoạch.

Nhìn nhận số vốn cần giải ngân năm 2026 của Bộ Xây dựng còn lại rất lớn (gần 18.300 tỷ đồng), đại diện Vụ Kế hoạch - Tài chính cho rằng, các chủ đầu tư/ban quản lý dự án cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện tại một số dự án có số vốn giao kế hoạch năm còn lại lớn (hơn 100 tỷ đồng).

Trong đó, Ban QLDA 2 tập trung giải ngân vốn ở các dự án: Cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn; cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; Dự án tăng cường Kết nối giao thông khu vực phía Bắc; Dự án cải tạo cầu yếu giai đoạn II.

Ban QLDA 85 đẩy nhanh vốn ở các dự án: cầu Đại Ngãi; đầu tư hoàn thiện hầm Núi Vung; cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn.

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh tăng tốc giải ngân ở các dự án: Hòa Liên - Túy Loan, mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên; mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn; đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất - Gò Quao - Vĩnh Thuận.

Ban QLDA Đường sắt có các dự án: đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (1.117 tỷ đồng); Dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; đầu tư hoàn thiện hầm Thần Vũ; cao tốc Vũng Áng - Bùng; cầu đường sắt Đuống.

Ban QLDA Mỹ Thuận đẩy tiến độ giải ngân vốn được bố trí các dự án: cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh; Cần Thơ - Cà Mau; cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Ban QLDA Thăng Long có các dự án: Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Hàm Nghi - Vũng Áng.

Ban QLDA Hàng hải và Đường thủy có các dự án: Phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam; Mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Đối với các dự án chậm giải ngân do năng lực của chủ đầu tư, nhà thầu, Vụ Kế hoạch - Tài chính đã được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng báo cáo Bộ trưởng phê bình các chủ đầu tư, nhà thầu thi công chậm tiến độ; trường hợp không có chuyển biến tích cực, báo cáo Bộ trưởng để đánh giá cuối năm "không hoàn thành nhiệm vụ" đối với các cán bộ của chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Thế Minh, Phó cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng nhìn nhận, kết quả giải ngân vốn đầu tư công tại các dự án giao thông tại các dự án thời gian qua ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố: Mặt bằng, thời tiết bất lợi, đặc biệt là khó khăn về nguồn cung, giá cả nguồn vật liệu... Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng đã phối hợp rà soát khả năng giải ngân của từng dự án. Những dự án có tiến độ thi công tốt, điều kiện thi công thuận lợi được đề nghị tiếp tục tăng tốc để san sẻ áp lực giải ngân cho dự án còn vướng mắc, bảo đảm hiệu quả giải ngân chung của Bộ.