Chắt chiu sản vật mùa nước nổi Đồng Tháp trước vụ Đông – Xuân
Tranh thủ khoảnh khắc giao mùa trước khi đất đai được cày xới để chuẩn bị cho màu xanh của vụ lúa Đông – Xuân, người dân lại đổ xô ra đồng khai thác những lộc trời cuối vụ.
Tỉnh Đồng Tháp đang bước vào những ngày cuối của mùa nước nổi, trên những cánh đồng, nông dân tranh thủ khai thác những sản vật của mùa lũ trước khi cánh đồng trở lại màu xanh của vụ Đông – Xuân. Cá cuối mùa nước được tiêu thụ tốt, góp phần tạo thêm thu nhập cho nông dân.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/chat-chiu-san-vat-mua-nuoc-noi-dong-thap-truoc-vu-dong-xuan/444568.html