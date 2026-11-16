Chắt chiu sản vật mùa nước nổi Đồng Tháp trước vụ Đông – Xuân

Tỉnh Đồng Tháp đang bước vào những ngày cuối của mùa nước nổi, trên những cánh đồng, nông dân tranh thủ khai thác những sản vật của mùa lũ trước khi cánh đồng trở lại màu xanh của vụ Đông – Xuân. Cá cuối mùa nước được tiêu thụ tốt, góp phần tạo thêm thu nhập cho nông dân.

Nông dân xã Tràm Chim sơ chế cá để làm cá khô. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Nông dân xã Tràm Chim thu hoạch cá cuối mùa nước nổi. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Tiểu thương thu mua cá của nông dân xã Tràm Chim. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Tiểu thương thu mua cá của nông dân xã Tràm Chim. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Sản vật cuối mùa nước nổi giúp nông dân có thêm thu nhập trước khi bước vào vụ Đông - Xuân. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Tiểu thương thu mua cá tại xã Tràm Chim. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Nông dân xã Tràm Chim phơi cá khô. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN