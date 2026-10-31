Chắt chiu ngày nắng, vượt thách thức địa hình, bứt phá tiến độ cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn

Vượt địa hình hiểm trở, khơi thông các mũi thi công cầu

Sau thời gian dài đối mặt với địa hình hiểm trở, thiếu mặt bằng thi công và thời tiết bất lợi, cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn đang dần khơi thông những điểm nghẽn lớn. Những ngày cuối tháng 10/2026, khi thời tiết thuận lợi, mặt bằng cơ bản được bàn giao, các nhà thầu tranh thủ từng ngày nắng, huy động máy móc, nhân lực tăng tốc tại những hạng mục quyết định tiến độ toàn tuyến.

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm giải pháp, nhà thầu đã bắt đầu tiếp cận thi công cầu Cao Thanh - một trong những công trình cầu có địa hình thi công phức tạp nhất trên tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn. (Ảnh: Tạ Hải).

Chỉ tay về vị trí cầu Cao Thanh tại Km10+300, ông Lê Đức Hoài, Phó giám đốc Ban điều hành dự án cho biết, khoảng 15 ngày trước, việc đưa máy móc vào thi công hạng mục này vẫn là bài toán nan giải do không có đường tiếp cận. Có thời điểm, thiết bị phải nằm chờ hơn một tháng, chưa thể triển khai.

Để tháo gỡ điểm nghẽn, ban điều hành cùng nhà thầu đã nghiên cứu, lựa chọn phương án cải dịch đoạn suối chảy qua khu vực, tạo công địa và ổn định mặt bằng phục vụ thi công mố, trụ cầu. Nhờ đó, máy móc đã từng bước được đưa vào công trường.

Khó khăn tương tự cũng xuất hiện tại khu vực cầu Khuổi Pen dài 300m. Địa hình đồi núi cao, mặt bằng chật hẹp khiến phương án dùng cẩu đưa thiết bị lên thi công cọc, trụ không khả thi.

"Để có đường tiếp cận, tập kết máy móc, vật liệu thi công mố, trụ cầu, nhà thầu đã chấp nhận thuê đất, đào gần 200.000m³ đất để mở đường công vụ", ông Trần Hải Đăng, Giám đốc điều hành Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành chia sẻ.

Các công trình cầu trên tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn bước vào đà bứt tốc sau khi gỡ các nút thắt về mặt bằng thi công. (Ảnh: Tạ Hải).

Không chỉ cầu Cao Thanh và Khuổi Pen, nhiều công trình cầu khác trên tuyến như Thanh Vận 1, Thanh Vận 2, Phiêng Luông 1, Phiêng Luông 2… cũng từng gặp không ít trở ngại trong giai đoạn đầu. Đến nay, các nhà thầu đã tìm được giải pháp thi công phù hợp, từng bước triển khai đồng loạt và bắt đầu ghi nhận sản lượng.

Trên tuyến chính, các mũi thi công nền đường cũng đang tranh thủ từng ngày thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đã thi công đến lớp nền K98, trong khi Công ty Hồng Hà triển khai cấp phối đá dăm tại một số đoạn. Đây là những bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ phần nền đường vào tháng 12/2026.

Theo lãnh đạo Ban điều hành dự án, đến nay, sản lượng thi công đã đạt hơn 40% giá trị hợp đồng, bám sát kế hoạch điều chỉnh đang trình cấp có thẩm quyền xem xét. Riêng trong tháng 10/2026, sản lượng dự kiến đạt khoảng 200 tỷ đồng, tăng khoảng 170% so với các tháng trước đó chịu ảnh hưởng bất lợi của thời tiết.

Hình hài tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn bắt đầu lộ rõ. (Ảnh: Tạ Hải).

Chốt tiến độ từng đoạn tuyến, huy động tối đa nguồn lực

Dù công trường đã có nhiều chuyển biến tích cực, phần lớn các nút thắt lớn được tháo gỡ nhờ sự vào cuộc của chính quyền địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu, song dự án vẫn còn một số khó khăn cần tiếp tục xử lý.

Theo ông Lê Đức Hoài, Phó giám đốc điều hành dự án, trên tuyến chính, một số vị trí mái taluy phải tiếp tục điều chỉnh độ dốc để bảo đảm ổn định trong quá trình khai thác, kéo theo yêu cầu giải phóng mặt bằng (GPMB) bổ sung. Bên cạnh đó, công tác GPMB tại một số hộ dân vẫn chưa hoàn tất do còn vướng mắc về suất tái định cư.

Một trở ngại khác là hệ thống tường chắn MSE tại một số đoạn tuyến. Giải pháp này được thiết kế nhằm thu hẹp phạm vi GPMB, hạn chế ảnh hưởng đến khu vực dân cư, nhưng đòi hỏi nhiều công đoạn kỹ thuật, thời gian thi công kéo dài, trung bình khoảng 2 tuần cho mỗi mét tường.

Đáng chú ý, trong phạm vi dự án hiện còn khoảng 700.000m³ đất, đá dư thừa chưa bố trí được bãi đổ thải, gây thêm áp lực cho quá trình tổ chức thi công.

Thi công tường chắn MSE trên cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn. (Ảnh: Tạ Hải).

Để duy trì nhịp thi công, tranh thủ từng ngày thời tiết thuận lợi và liên tục gia tăng sản lượng, chủ đầu tư, Ban điều hành dự án đang phối hợp với chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ các vướng mắc còn lại.

Về mặt bằng, chủ đầu tư đã đề xuất UBND tỉnh Thái Nguyên sớm xem xét, có ý kiến về suất tái định cư tối thiểu hoặc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ riêng để người dân ổn định cuộc sống, sớm bàn giao mặt bằng. Cùng với đó, dự án dự kiến xây dựng phương án tạm cư, vận động các hộ dân di chuyển đến nơi ở tạm trong thời gian chờ bố trí tái định cư và xây dựng nhà ở mới.

Đối với những vị trí cần điều chỉnh, bổ sung mặt bằng, các cơ quan liên quan được đề nghị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để thực hiện chi trả, bồi thường. Trường hợp cần thiết, có thể xây dựng phương án sơ bộ về giá trị bồi thường để nhà thầu tạm ứng kinh phí chi trả, sớm có mặt bằng triển khai thi công.

Với bài toán bãi đổ thải, một tín hiệu tích cực là Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức rà soát, kiểm tra thực địa và cho ý kiến về việc bố trí thêm một vị trí có sức chứa khoảng 300.000m³.

Đại diện Ban điều hành dự án cho biết, với khối lượng đất, đá còn lại, đơn vị sẽ phối hợp với nhà thầu rà soát các bãi đã được cấp phép còn khả năng tiếp nhận hoặc đề xuất cấp phép tăng trữ lượng. Đồng thời, Ban điều hành mong muốn địa phương tiếp tục tuyên truyền, đối thoại, vận động người dân thống nhất mức hỗ trợ để sớm bố trí đủ bãi tập kết vật liệu dư thừa.

Song song với tháo gỡ vướng mắc, chủ đầu tư liên tục đôn đốc các nhà thầu lập lại tiến độ thi công chi tiết theo từng đoạn tuyến, công trình cầu và hạng mục quyết định đến tiến độ chung. Kế hoạch phải làm rõ khối lượng còn lại, năng suất thi công theo ngày, tuần, nhu cầu nhân lực, thiết bị, vật liệu, mốc nghiệm thu và trách nhiệm của từng đơn vị.

"Tinh thần là phải thi công cuốn chiếu trên tất cả các đoạn tuyến có điều kiện thuận lợi, tăng cường máy móc, nhân lực cho các mũi thi công để chạy đua tiến độ và bảo đảm chất lượng công trình", lãnh đạo Ban điều hành dự án nhấn mạnh.

Thi công nền đường cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn. (Ảnh: Tạ Hải).

Trao đổi thêm với PV, ông Mạc Văn Nghiệp, Giám đốc điều hành dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn, cho biết tình trạng thiếu hụt nhân lực cũng đang ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ thi công.

"Thực tiễn tại dự án Chợ Mới - Bắc Kạn, nhiều đơn vị đã đầu tư thiết bị mới đưa về công trường nhưng lại gặp khó trong việc bố trí thợ lái máy. Nhu cầu nhân công tại các công trình đang triển khai rất lớn, dẫn đến cạnh tranh gay gắt giữa các nhà tuyển dụng", ông Nghiệp nói.

Theo ông Nghiệp, nếu những khó khăn hiện nay sớm được tháo gỡ, trong 3 tháng cuối năm, các nhà thầu sẽ phấn đấu tăng tối thiểu 30% khối lượng công việc.

Để tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ, Ban điều hành yêu cầu nhà thầu tập trung thi công dứt điểm các vị trí đang chia cắt tuyến, qua đó nâng công suất các dây chuyền thiết bị; đồng thời tổ chức, bố trí các tổ đội thi công khoa học, hợp lý.

Bên cạnh đó, Ban điều hành đã rà soát, cắt giảm những thủ tục có thể đơn giản hóa trong khuôn khổ pháp luật, đẩy nhanh giải ngân, tạo điều kiện để nhà thầu chủ động nguồn lực tài chính, huy động vật tư, vật liệu và thu hút thêm lao động phục vụ thi công.

"Chúng tôi đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc, tạo điều kiện tốt nhất để nhà thầu bổ sung nguồn lực, tăng tốc thi công, bảo đảm tiến độ dự án", ông Mạc Văn Nghiệp chia sẻ.

Dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư có tổng chiều dài tuyến gần 29km, tổng mức đầu tư hơn 5.750 tỷ đồng. Trong đó, tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn dài hơn 28km; đoạn tuyến nối dài khoảng 0,4km. Tuyến cao tốc được đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 22m, vận tốc thiết kế 80km/h. Tuyến nối đầu tư bề rộng nền đường 12m. Tổng mức đầu tư dự án hơn 6.500 tỷ đồng.