'Chặt chém' du khách từ vòng gửi xe tại danh thắng Tây Thiên: Cho thôi việc 4 người

Khẳng định việc 'chặt chém' du khách tại danh thắng Tây Thiên là có thật, ông Nguyễn Hồng Hiệp –Phó chủ tịch UBND huyện Tam Đảo cho biết đã cho nghỉ việc 3 vệ sĩ và 1 công an viên về hành vi trên.

“Sau khi báo chí phản ánh việc “chặt chém” tiền gửi xe tại danh thắng Tây Thiên, chúng tôi đã giao cho công an huyện và các phòng chức năng vào cuộc. Tôi khẳng định là có sự việc này. Công an cũng đã phát hiện người của huyện và nhân viên có biểu hiện thu tăng tiền trông giữ xe. Chúng tôi đã cho thôi việc với 3 vệ sĩ và 1 công an viên có biểu hiện “chặt chém” du khách”, ông Nguyễn Hồng Hiệp thông tin.

Du khách bức xúc khi bị "chặt chém" tiền gửi xe tại danh thắng Tây Thiên

“Chúng tôi đã cho người kiểm tra và phát hiện 3/5 trạm có biểu hiện thu tăng tiền gửi xe đối với du khách. Đây là một nhóm người thông đồng với nhau, họ lợi dụng các thời điểm như buổi trưa và lúc chiều khi du khách xuống đông để tránh sự giám sát của các cơ quan chức năng, không trả lại tiền thừa cho khách…”, ông Hiệp cho biết thêm.

Cũng theo thông tin từ ông Nguyễn Hồng Hiệp, bãi đỗ xe mà công ty TNHH Nguyệt Nga có hợp đồng với UBND xã Đại Đình để thực hiện chức năng trông giữ xe được thuê lại đất của công ty Lạc Hồng, với giá khoảng 100 triệu đồng/tháng. Đây chỉ là bãi đỗ xe tạm, sau này sẽ hoàn thiện bãi đỗ xe BOT.

Người của công ty TNHH Nguyệt Nga thu tiền không đúng theo bảng giá niêm yết

Những nhân viên trông giữ xe của công ty TNHH Nguyệt Nga chủ yếu là người xã Đại Đình, bởi đây là nơi người dân bị mất đất nhiều nhất. Cũng có nhiều người là cựu chiến binh, những người không thể tham gia làm việc cho các công ty nước ngoài sẽ được ưu tiên. Công ty TNHH Nguyệt Nga đã thực hiện việc trông giữ xe 2 năm nay.

Việc trông giữ xe 2 năm, năm nào dư luận cũng phản ánh người của công ty này “chặt chém” tiền gửi xe của du khách, tuy nhiên ông Nguyễn Hồng Hiệp –Phó chủ tịch UBND huyện Tam Đảo cho rằng: “Đây không phải là chủ trương của công ty, chỉ là một nhóm người của công ty thông đồng với nhau và có biểu hiện “chặt chém” du khách”.

“Chúng tôi vẫn tiếp tục kiểm tra, rà soát nếu vẫn phát hiện vẫn có trường hợp “chặt chém” du khách thì không chỉ cá nhân, mà công ty TNHH Nguyệt Nga cũng sẽ bị chấm dứt, thanh lý hợp đồng trông giữ phương tiện tại Bến xe Tây Thiên”, ông Hiệp nói.

Khải An