Chặt chẽ từng khâu tuyển quân

Cán bộ quân sự xã Sam Mứn hướng dẫn công dân kê khai, hoàn thiện hồ sơ sơ tuyển nghĩa vụ quân sự.

Mới đây, tại Trạm Y tế xã Sam Mứn, 88 thanh niên tham gia khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027. Nhiều người đang làm xa đã thu xếp công việc trở về địa phương thực hiện khám tuyển, thể hiện ý thức trách nhiệm của thanh niên trong thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

Công dân Vừ A Phánh, bản Ca Hâu, xã Sam Mứn bày tỏ: “Tôi xác định tham gia khám tuyển đúng lịch, kê khai trung thực tình trạng sức khỏe là trách nhiệm của mình. Nếu đủ điều kiện nhập ngũ, tôi sẵn sàng lên đường. Tôi mong được rèn luyện trong môi trường quân đội, học cách sống có kỷ luật, biết vượt khó và chịu trách nhiệm với công việc được giao.

Để thanh niên chủ động thực hiện nghĩa vụ, công tác vận động của địa phương được gắn với từng hoàn cảnh, giải đáp những băn khoăn của công dân và gia đình. Sự đồng thuận từ gia đình giúp thanh niên yên tâm thu xếp công việc, chấp hành yêu cầu khám tuyển và chuẩn bị cho các bước tiếp theo. Trung tá Đặng Ngọc Tú, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Sam Mứn cho biết: Trong vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, địa phương đã chú trọng tuyên truyền, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải đáp những băn khoăn của công dân, gia đình về quy trình tuyển chọn, quyền lợi và trách nhiệm khi nhập ngũ. Đối với thanh niên đi làm xa, địa phương đã thông báo sớm lịch sơ tuyển để công dân chủ động thu xếp thời gian, công việc trở về tham gia đúng quy định. Việc phối hợp với gia đình trong tuyên truyền, động viên đã giúp thanh niên yên tâm, tự giác chấp hành khám tuyển và chuẩn bị tâm thế sẵn sàng lên đường khi đủ điều kiện.

Tại xã Pú Nhung, việc chuẩn bị được bắt đầu bằng rà soát công dân trong độ tuổi, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã.

Theo kế hoạch sơ tuyển, xã có 86 công dân thuộc diện tham gia. Chỉ tiêu dự kiến năm 2027 là 16 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 12 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Sau sơ tuyển, xã tiếp tục quản lý nguồn đủ điều kiện, phối hợp chuẩn bị khám tuyển. Ông Mùa A Của, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Pú Nhung cho biết: Chúng tôi chú trọng nắm chắc từng công dân trong độ tuổi, nhất là những người đi làm xa, để chủ động thông báo, hướng dẫn tham gia khám tuyển đúng lịch. Sau sơ tuyển, việc quản lý nguồn tiếp tục được duy trì, gắn với rà soát, hoàn thiện hồ sơ và chuẩn bị khám sức khỏe. Từng khâu phải chặt chẽ, thông tin phải chính xác để việc tuyển chọn bảo đảm công bằng, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn.

Đối với xã Pu Nhi, công tác khám sơ tuyển sức khỏe tuyển quân đã hoàn thành từ đầu tháng 10 với 66 công dân thuộc nguồn nghĩa vụ quân sự và 30 công dân thuộc nguồn nghĩa vụ Công an nhân dân. Để bảo đảm sơ tuyển nghiêm túc, khách quan, Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với Công an xã, Trạm Y tế chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, hướng dẫn và đôn đốc công dân có mặt đúng lịch. Kết quả sơ tuyển là cơ sở để địa phương tiếp tục lựa chọn công dân đủ tiêu chuẩn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2027 gồm 20 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 13 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Qua kiểm tra thể lực, tiền sử bệnh tật và tình trạng sức khỏe ban đầu, cơ quan chức năng có thêm căn cứ cho các bước tuyển chọn. Số công dân tham gia sơ tuyển là nguồn để tiếp tục xem xét, đánh giá theo quy định. Việc ghi nhận chính xác kết quả, rà soát đầy đủ hồ sơ có ý nghĩa thiết thực trong chuẩn bị khám sức khỏe, lựa chọn công dân đủ tiêu chuẩn.

Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành sơ tuyển, chuẩn bị khám sức khỏe tuyển quân từ ngày 1/11 - 30/12/2026. Đợt khám sức khỏe tiếp theo sẽ kiểm tra chuyên sâu, làm cơ sở đánh giá sức khỏe công dân được triệu tập. Các địa phương tiếp tục giữ liên hệ với công dân, rà soát, hoàn thiện hồ sơ và thông báo lịch khám để thanh niên chủ động thu xếp công việc tham gia. Qua phối hợp với gia đình và các thôn, bản, cơ quan quân sự nắm tình hình công dân, hướng dẫn bổ sung giấy tờ, giải đáp vướng mắc, chuẩn bị cho đợt khám sức khỏe vòng 2.

Dự kiến năm 2027, toàn tỉnh tuyển chọn 800 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 431 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các lực lượng và sự đồng thuận của nhân dân là nền tảng để Điện Biên thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân. Tuyển chọn công khai, công bằng, đúng quy định góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy trách nhiệm của tuổi trẻ trong tiếp nối truyền thống quê hương, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.