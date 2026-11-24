Cán bộ, nhân viên Ban CHQS xã Lộc Hà kiểm tra, rà soát danh sách công dân trong độ tuổi nhập ngũ đã được phát lệnh gọi khám sơ tuyển.

Trong những ngày tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) tại xã Lộc Hà, ở điểm khám tuyển luôn có đông đủ lãnh đạo xã, đại diện các thôn cùng hàng trăm thanh niên đến khám sức khỏe. Vì khám sơ tuyển có vai trò quan trọng trong quy trình tuyển quân và có ý nghĩa quyết định trong việc lựa chọn những công dân đủ tiêu chuẩn sức khỏe để gia khám tuyển cấp khu vực nên địa phương rất quan tâm.

Với phương châm “rà soát chặt, khám tuyển kỹ, kết luận nhanh, chốt đủ chỉ tiêu”, cấp ủy, chính quyền xã Lộc Hà đã tập trung chỉ đạo thành lập hội đồng khám sức khỏe với đội ngũ y, bác sĩ có kinh nghiệm. Đồng thời, địa phương đầu tư đầy đủ hệ thống trang thiết bị, máy móc phục vụ công tác khám sơ tuyển, bảo đảm chặt chẽ, chất lượng.

Hoạt động khám sơ tuyển ở xã Lộc Hà được thực hiện công khai, minh bạch, chính xác.

Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch UBND xã Lộc Hà cho hay: “Chúng tôi xác định công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, do đó đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, từ rà soát, quản lý nguồn đến tổ chức khám sơ tuyển. Quan điểm của địa phương là thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch, không để xảy ra sai sót, tiêu cực; kiên quyết rà soát, khám lại những trường hợp có dấu hiệu bất thường, xử lý nghiêm hành vi gian lận. Qua đó, bảo đảm tuyển chọn đúng người, đủ tiêu chuẩn, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu giao quân”.

Thanh niên phường Thành Sen tham gia khám tuyển NVQS năm 2027 đầy đủ, nghiêm túc.

Mùa tuyển quân năm nay, phường Thành Sen được giao 61 chỉ tiêu nhập ngũ, thuộc nhóm địa phương có chỉ tiêu tuyển quân cao nhất tỉnh. Trong khi đó, nhiều thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ có không ít người đi làm ăn ngoại tỉnh, xuất khẩu lao động và nhiều yếu tố bất lợi khác. Trước thực tế này, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể đã tích cực vào cuộc, triển khai nhiều giải pháp để khắc phục khó khăn, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công dân, yêu cầu những người trong độ tuổi khám tuyển chấp hành đầy đủ.

Thượng tá Trần Minh Đức - Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Thành Sen chia sẻ: “Chúng tôi đã tham mưu, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, các đoàn thể... cùng rà soát thanh niên trong độ tuổi. Trên cơ sở đó, chốt quân số, niêm yết công khai danh sách công dân sẵn sàng nhập ngũ, diện tạm miễn, tạm hoãn tại các tổ dân phố để theo dõi, quản lý”.

Nhân viên y tế kiểm tra chiều cao, cân nặng cho thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự (ảnh xã Đông Kinh).

Từ ngày 3 - 20/11, 69/69 xã, phường trong toàn tỉnh đã tổ chức khám sơ tuyển NVQS năm 2027 đối với công dân trong độ tuổi. Thực hiện kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh, các địa phương đã phát lệnh điều khám 12.675 công dân; trong đó 12.182 công dân có mặt, 493 công dân vắng mặt có lý do chính đáng. Qua khám sơ tuyển, các xã, phường đã lựa chọn 7.639 công dân đủ điều kiện tham gia khám tuyển cấp khu vực, đạt 62,7%.

Thượng tá Nguyễn Tiến Anh - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đánh giá: “Qua theo dõi công tác khám sơ tuyển NVQS cho thấy, ban CHQS các xã, phường đã phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng với các cơ quan, ban, ngành trong công tác phúc tra, rà soát, nắm chắc nguồn thanh niên trong độ tuổi. Đồng thời, các địa phương quan tâm chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ từng khâu, từng bước trong khám sức khỏe. Nhờ đó, đến nay, các địa phương đã tuyển chọn đúng, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng công dân tham gia khám tuyển cấp khu vực”.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả khám sơ tuyển, Ban CHQS xã Gia Hanh đã chủ động tuyên truyền Luật NVQS cho thanh niên.

Kết quả khám sơ tuyển là cơ sở quan trọng để Hà Tĩnh thực hiện tốt vòng khám tuyển tiếp theo và đảm bảo chất lượng tuyển quân tốt. Theo kế hoạch của Hội đồng NVQS tỉnh, đợt khám tuyển cấp khu vực dự kiến diễn ra từ ngày 10/12/2026. Để bảo đảm tiến độ và chất lượng, Bộ CHQS tỉnh đang tham mưu UBND tỉnh tổ chức hiệp đồng với các sở, ban, ngành liên quan, nhất là hệ thống y tế từ tỉnh đến các trung tâm y tế, thành lập hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và bố trí địa điểm phù hợp trên từng địa bàn.

Đại tá Hoàng Anh Tú - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho hay: “Năm 2027, Hà Tĩnh được giao chỉ tiêu 1.400 công dân nhập ngũ và 341 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Để hoàn thành chỉ tiêu giao quân, Bộ CHQS tỉnh sẽ chỉ đạo các xã, phường tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ thanh niên đã trúng tuyển ở cấp xã, đồng thời thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Hiện nay, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành, cơ quan chức năng thành lập hội đồng khám tuyển NVQS cấp khu vực; chuẩn bị đội ngũ y, bác sĩ có chuyên môn, kinh nghiệm cùng cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị y tế, góp phần nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027”.