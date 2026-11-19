Việc trình bày các tờ trình và dự thảo nghị quyết tại kỳ họp HĐND tỉnh là khâu quan trọng để cơ quan dân cử xem xét, thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền. Vì vậy, chủ động xây dựng, soạn thảo tờ trình và dự thảo nghị quyết không chỉ đảm bảo chất lượng, tính chặt chẽ các nội dung văn bản mà còn góp phần quan trọng, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với TAND tỉnh về các nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh khoá XIX.

Theo kế hoạch, tại Kỳ họp thường lệ cuối năm, dự kiến HĐND tỉnh sẽ xem xét 13 nội dung về lĩnh vực pháp chế. Ngoài các báo cáo, HĐND tỉnh bàn thảo các tờ trình, dự thảo nghị quyết giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính; một số chính sách hỗ trợ...

Ban Tiếp công dân tỉnh đang tập trung cao cho việc xây dựng, hoàn thiện 2 nội dung, gồm: tờ trình, dự thảo nghị quyết quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; tờ trình, dự thảo nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức chuyên trách làm công tác tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân tỉnh và công chức được cử phối hợp cùng Ban Tiếp công dân tỉnh thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh.

Ban Tiếp công dân tỉnh rà soát kỹ lưỡng các nội dung tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Việt Dũng - Phó Trưởng ban Tiếp Công dân tỉnh cho hay: "Căn cứ pháp lý để xây dựng tờ trình dựa theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Tiếp công dân. Bên cạnh đó, chúng tôi còn xem xét cơ sở thực tiễn khi tiếp dân là công việc có tính chất đặc thù, áp lực lớn, thường xuyên tiếp xúc, làm việc trong các vụ việc phức tạp, kéo dài, đông người; vì vậy, đòi hỏi công chức phải dành phần lớn thời gian, công sức, trách nhiệm và tâm huyết với nhiệm vụ được giao".

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị tại Hà Tĩnh đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác tiếp dân, rà soát, đôn đốc xử lý các vụ việc.

Ban Tiếp công dân tỉnh đã làm việc với Sở Tư pháp để thẩm định 2 nội dung dự thảo. Theo đánh giá, các dự thảo được xây dựng chặt chẽ, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật. Sau khi Sở Tư pháp báo cáo thẩm định, Văn phòng UBND tỉnh sẽ tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo, trình đề nghị UBND tỉnh xem xét. Trên cơ sở quyết định của UBND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp với cơ quan soạn thảo cùng các đơn vị liên quan. Đối với một số nội dung quan trọng, Đảng uỷ UBND tỉnh sẽ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để xem xét, cho ý kiến.

Hà Tĩnh là địa phương giải ngân vốn đầu tư công thuộc nhóm cao cả nước (ảnh minh hoạ).

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trao đổi: "Theo phân công, Ban sẽ thực hiện thẩm tra 16 nội dung về lĩnh vực kinh tế - ngân sách; trong đó, có 2 dự thảo quan trọng. Nội dung thứ nhất là tờ trình, dự thảo nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách, tỷ lệ % phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2027-2030; định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2027. Nội dung thứ hai là tờ trình, dự thảo nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030".

Theo bà Nga, quá trình xây dựng, Ban Kinh tế - Ngân sách đã phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo ngay từ đầu, theo dõi sát tình hình để kịp thời cho ý kiến đối với từng nội dung cụ thể. Các cơ quan của UBND tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu góp ý của Ban cùng các đơn vị liên quan để tổng hợp, hoàn thiện, chỉnh lý nội dung để xin ý kiến UBND tỉnh; từ đó, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Phòng Quản lý đất đai (Sở Nông nghiệp & Môi trường) đang chủ động xây dựng nội dung liên quan tới bảng giá đất trên địa bàn Hà Tĩnh.

Ngoài nội dung liên quan đến chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, Sở Nông nghiệp & Môi trường đang xây dựng, hoàn thiện tờ trình và dự thảo nghị quyết liên quan tới bảng giá đất. Theo đó, Phòng Quản lý đất đai đang soạn thảo các tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc đề nghị: thẩm định dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 176/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025; thẩm định dự thảo quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2027 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đến nay, tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định bảng giá đất tỉnh đã tổ chức họp để rà soát các nội dung liên quan. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Hội đồng thẩm định bảng giá đất tỉnh tiến hành làm việc trong thời gian tiếp theo.

Về lĩnh vực văn hoá - xã hội, dự kiến Kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh cuối năm sẽ thảo luận về các tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan tới quy định: một số chính sách lĩnh vực y tế, dân số và bảo trợ xã hội; mức giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; chính sách hỗ trợ đào tạo nghề; chính sách đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; chính sách văn hóa, thể thao và du lịch; phát triển thanh niên...

Các đơn vị, địa phương tăng cường hướng dẫn cho người dân trong đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, rà soát, đối khớp và xác thực thông tin.

Ngoài vai trò chủ động của các cơ quan soạn thảo, để tờ trình, dự thảo nghị quyết đảm bảo chất lượng không thể thiếu vai trò "gác cổng về mặt pháp lý" của Sở Tư pháp. Bà Trần Thị Hải Giang - Trưởng phòng Xây dựng pháp luật (Sở Tư pháp) nhấn mạnh: "Hoạt động thẩm định là giai đoạn không thể thiếu trong quá trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh. Với vai trò cơ quan tham mưu, Sở Tư pháp đã đưa ra phân tích, đánh giá, giúp cơ quan soạn thảo chỉnh sửa, hoàn thiện theo đúng thể thức văn bản. Trong đó, chúng tôi tập trung xem xét, đánh giá về nội dung và hình thức, kỹ thuật soạn thảo đối với dự thảo tờ trình, dự thảo nghị quyết theo trình tự, thủ tục luật định".

Chính sách đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên dự kiến sẽ được xem xét tại Kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh.

Sau khi tờ trình và dự thảo nghị quyết được UBND tỉnh gửi đến, các ban HĐND tỉnh sẽ thực hiện công tác thẩm tra đảm bảo quy trình, thủ tục, chất lượng và đúng thời gian quy định. Đồng thời, hoàn thiện báo cáo thẩm tra và dự thảo nghị quyết, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh; gửi Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh để đăng tải tài liệu phục vụ kỳ họp.

Trong quá trình diễn ra kỳ họp, các ban HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp với cơ quan trình tiếp thu ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh, hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét, biểu quyết. Sau khi HĐND tỉnh thông qua, các nghị quyết sẽ được hoàn thiện theo kết quả biểu quyết và chuyển thư ký kỳ họp để soát xét, hoàn thiện, trình ký ban hành.