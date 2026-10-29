Chặt chẽ, kỹ lưỡng và quyết liệt hơn trong việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đại diện Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM cùng đại diện các sở, ngành và địa phương…

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM cho biết, thông qua các kênh tiếp nhận thông tin, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đã tiếp nhận, xử lý hơn 265 hồ sơ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đã xác định 16 địa điểm, khu vực nghi có mộ liệt sĩ tập thể; đã tổ chức đào tìm tại 5 vị trí.

Tính đến ngày 28.10, Thành phố đã quy tập được 857 hài cốt liệt sĩ. Trong đó quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng 852 hài cốt liệt sĩ, ở xã Thường Tân 5 hài cốt liệt sĩ, vượt hơn 4,1 lần chỉ tiêu 200 hài cốt liệt sĩ do cấp trên giao.

Ngày 14.10 vừa qua, Thành phố đã tổ chức trọng thể Lễ viếng, Lễ truy điệu và đưa 731 hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố, khoảng 20.000 người dân đứng hai bên đường tiễn đưa.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn báo cáo tại hội nghị

TP.HCM cũng đã hoàn thành 100% lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin tại 18/18 nghĩa trang trên địa bàn Thành phố, sớm hơn kế hoạch.

Thành phố đã phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân vận chuyển 7.113 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ bằng máy bay quân sự ra Hà Nội bàn giao các đơn vị chuyên môn giám định ADN, phục vụ xác định danh tính các Anh hùng liệt sĩ. Công an TP.HCM đã thu nhận 1.843 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM nhấn mạnh, kết quả đạt được thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và đồng bào Thành phố đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Tính đến ngày 28.10, TP.HCM đã quy tập được 857 hài cốt liệt sĩ

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, kết quả đạt được tạo thêm niềm tin để triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới một cách chặt chẽ, kỹ lưỡng và quyết liệt hơn với phương châm “còn thông tin thì tiếp tục xác minh, còn cơ sở thì tiếp tục tìm kiếm”; không để sót một chi tiết nào dù là nhỏ nhất.

Triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2027 và giai đoạn 2 của Chiến dịch, Thành phố xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Theo đó, Thành phố sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện sát với từng địa bàn, từng nguồn tin; tập trung xác minh, phân loại các địa điểm nghi có mộ liệt sĩ theo mức độ tin cậy; kết hợp hồ sơ, sơ đồ, không ảnh, nhân chứng và kết quả khảo sát để xác định thứ tự ưu tiên.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường trao Bằng khen của UBND TP.HCM tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Đồng thời, tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng; hoàn thiện hồ sơ, tổ chức khảo sát, tìm kiếm khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và các địa điểm khác khi đủ cơ sở, được cấp có thẩm quyền cho phép.

Cùng với đó, đẩy mạnh khai thác tài liệu lưu trữ trong và ngoài nước, huy động sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, gắn tìm kiếm, quy tập với xác định danh tính, phấn đấu không chỉ tìm được hài cốt mà từng bước trả lại tên cho các Anh hùng liệt sĩ.

Dịp này, UBND TP.HCM đã trao Bằng khen tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.