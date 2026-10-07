Chất bột đường có phải là 'kẻ thù' của cân nặng?

Chất bột đường (đường bột) bị nhiều người coi là "thủ phạm" gây tăng cân và hàng loạt bệnh mạn tính không lây, từ đái tháo đường tuýp 2 đến các bệnh tim mạch.

Các chế độ ăn kiêng low-carb (ít đường bột), keto (ăn chất béo tốt) hay paleo ngày càng phổ biến với lời hứa hẹn "cắt tinh bột = giảm cân nhanh, sống khỏe hơn".

Nhưng liệu khoa học có thực sự đứng về phía quan điểm này? Hay chúng ta đang đổ lỗi oan cho cả một nhóm chất dinh dưỡng?

Chất bột đường và phân loại chất bột đường

Chất bột đường (carbohydrate hay glucid) là tên gọi chung của nhóm chất dinh dưỡng đa lượng bao gồm đường đơn, đường đôi và các polysaccharide. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), carbohydrate là một trong những nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể (1 gam đường bột cung cấp 4 kcal) và đóng vai trò không thể thiếu trong chức năng não bộ, xây dựng cơ bắp và hệ tiêu hóa.

Điều quan trọng là không phải mọi chất bột đường đều như nhau. Chúng ta cần phân biệt rõ:

Chất bột đường tinh chế: Là loại tinh bột thường gặp trong bánh mì trắng, cơm trắng, bún, phở, bánh kẹo, nước ngọt có đường. Qua quá trình chế biến, hầu hết chất xơ, vitamin và khoáng chất đã bị loại bỏ.

Chất bột đường phức hợp và nguyên hạt: Thường gặp trong gạo lứt, yến mạch, lúa mì nguyên cám, khoai lang, đậu đỗ, rau củ. Nhóm này giàu chất xơ, vi chất và có chỉ số đường huyết (GI) thấp hơn.

Đường tự do: Thường có trong các loại đường bổ sung trong thực phẩm chế biến và đường có trong mật ong, si-rô, nước ép trái cây. WHO khuyến nghị lượng đường tự do tiêu thụ nên dưới 10% tổng năng lượng hàng ngày (tương đương 50g/ngày), lý tưởng nhất là dưới 5% (tương đương 25g/ngày).

Nói cách khác, "chất bột đường" trong bát cơm gạo lứt và "đường bột" trong ly nước ngọt có đường đều là carbohydrate, nhưng tác động lên cơ thể hoàn toàn khác nhau.

Carbohydrate phức hợp tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa AI

Chất bột đường tinh chế và đường tự do: Mối lo ngại có cơ sở

Bằng chứng khoa học về tác hại của đường bột tinh chế và đường tự do hiện tương đối rõ ràng và nhất quán giữa các quốc gia.

Một phân tích tổng hợp từ 68 nghiên cứu với hơn 600.000 người tham gia cho thấy tiêu thụ nhiều đồ uống có đường làm tăng đáng kể nguy cơ đái tháo đường tuýp 2, bệnh tim mạch và thừa cân béo phì. Bởi vì đồ uống có đường gây gia tăng nhanh chóng nồng độ glucose trong máu, kích thích tuyến tụy tiết insulin nhiều, lâu dài dẫn đến hiện tượng kháng insulin, là tiền đề của đái tháo đường tuýp 2.

Thêm vào đó, đường tự do, đặc biệt là fructose hàm lượng cao từ thực phẩm chế biến sẵn, làm tăng tổng hợp mỡ tại gan, góp phần gây ra gan nhiễm mỡ và rối loạn lipid máu.

Đường bột nguyên hạt và chất xơ - Người bạn đồng hành của sức khỏe

Tác động tới sức khỏe của đường tinh chế trái ngược với đường bột nguyên hạt. Nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu ngũ cốc nguyên hạt, rau củ, đậu đỗ, là những thực phẩm chứa nhiều carbohydrate phức hợp, có tác dụng làm giảm tới 30% nguy cơ biến cố tim mạch nặng.

Một tổng quan từ 185 nghiên cứu và 58 thử nghiệm lâm sàng (hơn 4.600 người tham gia) trên The Lancet chỉ ra rằng, mỗi ngày chúng ta ăn tăng thêm 8 gam chất xơ từ ngũ cốc nguyên hạt có thể góp phần làm giảm 5–27% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, đột quỵ, đái tháo đường tuýp 2 và ung thư đại trực tràng.

Đường bột có thực sự là "kẻ thù"?

Câu trả lời ngắn gọn là KHÔNG, nếu bạn chọn đúng loại và đúng lượng đường bột ăn vào hàng ngày. Vấn đề không phải là "có đường bột" hay "không có đường bột" trong bữa ăn, mà là chất lượng và liều lượng của đường bột bạn nạp vào cơ thể là bao nhiêu.

Khoa học dinh dưỡng hiện đại đã đi xa hơn câu chuyện đơn giản "cắt carb = khỏe". Thực tế phức tạp hơn nhiều. Tổng hợp bằng chứng cho thấy không có một tỷ lệ đường bột "lý tưởng" duy nhất cho tất cả mọi người. Nhu cầu phụ thuộc vào tuổi, giới, mức độ hoạt động thể lực, tình trạng sức khỏe và đặc điểm chuyển hóa của mỗi cá nhân.

Điều đáng lo ngại thực sự là xu hướng thay thế đường bột bằng chất béo bão hòa và protein từ thịt đỏ chế biến sẵn, vốn tiềm ẩn rủi ro sức khỏe riêng. Nghiên cứu cho thấy chế độ ăn ít đường bột nhưng giàu protein thực vật và chất béo không bão hòa tương đối an toàn; trong khi low-carb kết hợp nhiều thịt đỏ, hoặc thịt chế biến lại làm tăng nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

Lời khuyên ăn đường bột thông minh

Dựa trên bằng chứng khoa học hiện có, dưới đây là những nguyên tắc thực hành đã được các tổ chức y tế uy tín khuyến nghị:

- Ưu tiên đường bột nguyên hạt, ít chế biến: thay cơm trắng bằng gạo lứt hoặc một phần gạo lứt hoặc nấu cơm trộn với các loại hạt; ăn khoai lang, khoai tây luộc thay vì khoai chiên hay nướng; chọn bánh mì nguyên cám thay bánh mì trắng.

- Tăng lượng chất xơ: mục tiêu ít nhất 17-20 gam chất xơ/ngày/người trưởng thành từ rau xanh, quả tươi, đậu đỗ và ngũ cốc nguyên hạt

- Hạn chế đường tự do: giảm nước ngọt, bánh kẹo, thức uống có đường; đọc nhãn thực phẩm để phát hiện các tên gọi khác của đường (glucose, fructose, syrup, mật ong, nước ép cô đặc...).

- Kiểm soát khẩu phần: theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đường bột nên chiếm 50–65% tổng năng lượng khẩu phần hàng ngày với người trưởng thành bình thường

- Kết hợp với chất xơ, protein và chất béo lành mạnh: ăn đường bột cùng rau xanh, đậu đỗ, cá hoặc thịt nạc giúp làm chậm hấp thu đường, giảm việc tăng nhanh glucose máu sau khi ăn.

- Với người bệnh đái tháo đường, không cần loại bỏ hoàn toàn đường bột nhưng cần theo dõi tổng lượng carbohydrate và ưu tiên thực phẩm có GI thấp theo hướng dẫn của bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng.

Một số hiểu lầm về đường bột

Ăn cơm sẽ béo

Cơm là thực phẩm chủ lực trong bữa ăn người Việt từ hàng nghìn năm nay. Bằng chứng từ các nghiên cứu thuần tập ở châu Á cho thấy chưa có mối quan hệ nhân quả rõ ràng giữa tiêu thụ gạo và thừa cân khi khẩu phần cơm nằm trong mức hợp lý và lối sống duy trì hoạt động thể lực phù hợp. Vấn đề thường đến từ việc ăn quá nhiều cơm kết hợp với các thức ăn kèm nhiều dầu mỡ, ít rau xanh và lối sống ít vận động.

Nghiên cứu cho thấy chưa có mối quan hệ nhân quả rõ ràng giữa tiêu thụ gạo và thừa cân khi khẩu phần cơm nằm trong mức hợp lý. Ảnh minh họa (AI)

Chế độ ăn keto, low-carb là giải pháp tốt nhất để giảm cân

Trong ngắn hạn (3–6 tháng), low-carb có thể giảm cân nhanh hơn do mất nước và giảm calo. Tuy nhiên, một phân tích tổng hợp 121 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên cho thấy sau 12 tháng, không có sự khác biệt về tác dụng giảm cân của low-carb và low-fat. Điều quan trọng hơn là tính bền vững của chế độ ăn và khả năng duy trì các chế độ ăn này trong thời gian dài là như thế nào.

Cắt đường bột sẽ kiểm soát được đường huyết

Đúng một phần – nhưng không phải cắt mà là chọn đúng loại. Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ nhấn mạnh không có một chế độ ăn carbohydrate cụ thể nào phù hợp cho tất cả người bệnh đái tháo đường; thay vào đó, ưu tiên thực phẩm nguyên hạt, chất xơ cao và giảm đường tự do là chiến lược được khuyến nghị nhất quán.

Đừng kết tội oan cho đường bột Đường bột không phải là "kẻ thù" – mà là người bạn của chúng ta. Khoa học dinh dưỡng hiện đại không ủng hộ việc loại bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm hay một nhóm chất dinh dưỡng nào; thay vào đó, cách tiếp cận toàn diện, cân bằng và bền vững mới là chìa khóa của sức khỏe lâu dài. Hãy ăn đường bột thông minh hơn, không phải ít hơn một cách cực đoan. Chọn gạo lứt thay vì gạo trắng. Ăn khoai lang thay vì bánh quy. Thêm rau quả vào bữa cơm. Và hãy gặp chuyên gia dinh dưỡng để có kế hoạch ăn uống phù hợp với tình trạng sức khỏe cụ thể của bạn.