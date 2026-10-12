Chặt biển số xe 'khoe chiến tích', hai thiếu niên lĩnh án tù

Theo hồ sơ vụ án, B.S.T. (14 tuổi) và H.B.N. (15 tuổi) đã bỏ học, làm thuê đưa đón nhân viên cho các quán karaoke tại phường Quang Hanh.

Thường xuyên xem video một số thanh niên dùng dao, kiếm chặt biển số xe rồi đăng lên Facebook để “khoe chiến tích”, hai thiếu niên cùng một người khác nảy sinh ý định làm theo.

Hai bị cáo tại phiên toà xét xử.

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 24/3/2026, cả nhóm đi xe máy ra Quốc lộ 18, mang theo con dao dài 60cm và ná cao su bắn đạn bi sắt có gắn ống ngắm laser.

Gặp hai nam thanh niên đi xe máy ngược chiều, nhóm chặn đầu xe, đe dọa “không dừng lại thì chém chết”.

Khi hai người bỏ chạy, nhóm tiếp tục truy đuổi, dùng ná bắn đạn bi vào người bị hại. Khi các nạn nhân chạy vào một quán karaoke, T. dùng dao chém liên tiếp 6 nhát, làm đứt rời phần dè chắn bùn gắn biển số xe rồi cả nhóm mang đi.

Sợ bị bắt, nhóm bỏ trốn ra Hà Nội. Ngày 26/3/2026, các đối tượng bị Công an triệu tập, đưa về làm việc. Video vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong nhân dân.

Tài sản bị chiếm đoạt trị giá 182.000 đồng. Các bị hại không yêu cầu bồi thường và xin giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo.

Tuy nhiên, hành vi mang hung khí đe dọa, truy đuổi người khác để chiếm đoạt tài sản đã khiến T. và N. bị đưa ra xét xử về tội “Cướp tài sản”.

Tại phiên tòa sơ thẩm vừa được TAND khu vực 3 - Quảng Ninh mở, HĐXX đã cân nhắc việc các bị cáo còn nhỏ tuổi, thành khẩn khai báo, hoàn cảnh gia đình khó khăn cùng đề nghị giảm nhẹ của bị hại.

Song, trước tính chất nguy hiểm của hành vi, HĐXX nhận định cần cách ly các bị cáo khỏi xã hội một thời gian để giáo dục, răn đe.

HĐXX tuyên phạt B.S.T. 2 năm 9 tháng tù, H.B.N. 2 năm 6 tháng tù về tội “Cướp tài sản”. Người đã thành niên cùng tham gia và người chủ có hành vi che giấu tội phạm được tách ra để xử lý riêng.

Vụ án cảnh báo hậu quả của việc bắt chước nội dung bạo lực trên mạng, đồng thời nhắc các gia đình cần quan tâm, theo sát con em để kịp thời ngăn những hành vi lệch hướng.