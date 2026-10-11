Charlotte ngược dòng ngoạn mục, FC Dallas cay đắng đánh rơi chiến thắng

📊 Xem thống kê chi tiết trận Charlotte 3-2 FC Dallas: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Charlotte3 - 2FC DallasKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Charlotte tiếp đón FC Dallas.

12'FC Dallas giữ bóng nhiều hơn nhưng Charlotte tích cực dứt điểm

Sau hơn 10 phút đầu trận, FC Dallas chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng với 60% so với 40% của Charlotte. Dù cầm bóng ít hơn, đội chủ nhà lại chủ động bắn phá khung thành với tỷ số dứt điểm 3 - 0, dẫu vậy cả hai đội vẫn chưa có cú sút nào trúng đích và tỷ số tạm thời là 0-0.

22'Logan Farrington mở tỷ số cho FC Dallas

Phút 22, từ đường kiến tạo của Herman Johansson, Logan Farrington dứt điểm chính xác đưa FC Dallas vượt lên dẫn trước 0-1. Dù Charlotte dứt điểm nhiều hơn (5-2), đội khách mới là những người tận dụng cơ hội hiệu quả hơn để giành lợi thế trên sân Bank of America Stadium.

24'Charlotte nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ

Sau khi để đối thủ vượt lên dẫn trước, Charlotte chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và vượt trội ở thông số dứt điểm với tỷ số 5-2 cùng 3-0 quả phạt góc. Tuy nhiên, FC Dallas vẫn giữ cự ly đội hình hợp lý, nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (54% so với 46%) để bảo toàn lợi thế dẫn 0-1 tính đến phút 24.

36'Charlotte nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ

Sau hơn nửa giờ thi đấu, Charlotte đang nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (7-5) và hưởng tới 4-1 phạt góc. Dù vậy, FC Dallas vẫn kiểm soát bóng tốt với 51% và duy trì sự chắc chắn để bảo toàn lợi thế dẫn 1-0.

45'FC Dallas điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Ở phút 45, FC Dallas có sự thay đổi người khi Sebastien Ibeagha được tung vào sân thế chỗ Lalas Abubakar. Đội khách đang tạm dẫn 0-1 ngay trước giờ nghỉ và toan tính nhân sự này có thể nhằm củng cố thế trận phòng ngự trước sức ép từ Charlotte.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

48'Charlotte nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ

Bước sang phút 48, Charlotte chủ động dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi kiểm soát bóng 56% - 44% trước FC Dallas. Đội chủ nhà tạo sức ép đáng kể với 9 - 6 cú dứt điểm cùng tỷ lệ phạt góc vượt trội 6 - 2, song các cơ hội vẫn chưa đủ sắc bén để làm thay đổi tỷ số 0-1.

60'FC Dallas đưa Petar Musa vào sân làm mới hàng công

Phút 60, ban huấn luyện FC Dallas quyết định rút Logan Farrington ra nghỉ để nhường chỗ cho Petar Musa. Đội khách đang tạm dẫn 0-1 ngay trên sân của Charlotte và sự điều chỉnh này có thể nhằm tiếp thêm nguồn năng lượng để duy trì thế trận tấn công.

60'FC Dallas chủ động làm mới nhân sự tuyến giữa

Phút 60, FC Dallas quyết định rút Patrickson Delgado ra nghỉ để nhường chỗ cho Santiago Moreno. Đang dẫn trước 0-1 ngay trên sân Charlotte, sự điều chỉnh này nhiều khả năng nhằm bổ sung năng lượng và củng cố thế trận cho đội khách.

60'Charlotte làm mới nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 60, Charlotte thực hiện sự thay đổi người khi Harry Toffolo được tung vào sân thế chỗ David Schnegg. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm phương án mới nhằm lật ngược thế cờ khi vẫn bị dẫn 0-1.

60'Charlotte làm mới tuyến giữa với De La Torre

Phút 60, Charlotte thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Luca De La Torre được tung vào sân thế chỗ Brandt Bronico. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-1 ngay trên sân nhà, đội bóng áo xanh kỳ vọng làn gió mới này sẽ giúp cải thiện thế trận tấn công để tìm kiếm bàn gỡ.

60'Charlotte gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 60, Charlotte nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi kiểm soát bóng tới 57% - 43% và vượt trội về số quả phạt góc với 7 - 3. Dù tạo ra tới 10 - 7 pha dứt điểm (trúng đích 3 - 2), đội chủ nhà vẫn chưa thể xuyên thủng hàng thủ FC Dallas để san bằng tỷ số 0-1.

64'Petar Musa nhân đôi cách biệt cho FC Dallas

Phút 64, từ đường kiến tạo của Santiago Moreno, Petar Musa dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 0-2 cho FC Dallas. Bàn thắng thứ hai giúp đội khách nắm lợi thế cực lớn ngay trên sân Bank of America Stadium của Charlotte.

69'Charlotte làm mới hàng công nhằm tìm bàn gỡ

Phút 69, Charlotte tiến hành điều chỉnh nhân sự khi tung Rodolfo Aloko vào sân thế chỗ Liel Abada. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến trên mặt trận tấn công sau khi để đối thủ dẫn trước 0-2.

69'Charlotte đưa Will Cleary vào sân

Phút 69, Charlotte thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Will Cleary được tung vào sân thế chỗ Nathan Byrne. Đội chủ nhà cần làm mới đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế sau khi để đối thủ dẫn trước 0-2.

70'Idan Toklomati Jorno thắp lại hy vọng cho Charlotte

Phút 70, Idan Toklomati Jorno tỏa sáng ghi bàn quý giá giúp Charlotte rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Bàn thắng này thắp lại cơ hội giành điểm cho đội chủ nhà sau khi phải nhận liên tiếp hai bàn thua từ FC Dallas.

72'Charlotte gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 72, Charlotte nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 55% - 45%. Dù đội chủ nhà vượt trội ở chỉ số phạt góc 7 - 3 cùng tổng số pha dứt điểm 11 - 10, FC Dallas vẫn phòng ngự đầy tập trung để bảo toàn lợi thế dẫn bàn 1-2.

74'Harry Toffolo gỡ hòa 2-2 cho Charlotte

Phút 74, Harry Toffolo tỏa sáng mang về bàn thắng quý giá giúp Charlotte san bằng cách biệt 2-2. Màn rượt đuổi tỷ số trên sân Bank of America Stadium diễn ra vô cùng kịch tính khi đội chủ nhà liên tiếp ghi bàn chỉ trong ít phút để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

75'FC Dallas thay người củng cố đội hình

Phút 75, FC Dallas quyết định làm mới nhân sự khi rút Herman Johansson ra nghỉ và tung Bernard Kamungo vào sân. Động thái điều chỉnh này diễn ra ngay sau khi đội khách bị đối thủ gỡ hòa 2-2, buộc ban huấn luyện phải tìm kiếm thêm giải pháp để ổn định lại thế trận.

79'Thẻ vàng cho Osaze Urhoghide bên phía FC Dallas

Phút 79, hậu vệ Osaze Urhoghide của FC Dallas phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đội khách đang chịu sức ép lớn khi để Charlotte gỡ hòa 2-2 sau khi từng dẫn trước hai bàn.

84'FC Dallas làm mới đội hình ở những phút cuối

Phút 84, FC Dallas tiến hành thay đổi nhân sự khi đưa Daniel Job vào sân thế chỗ Joaquín Valiente Cioli. Sau khi để đối thủ gỡ hòa 2-2 dù từng dẫn trước hai bàn, đội khách cần luồng năng lượng mới để củng cố thế trận trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại.

86'Morrison Agyemang dính thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 86, Morrison Agyemang bên phía Charlotte phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phản ứng gay gắt. Sức ép tâm lý ngày càng đè nặng lên các cầu thủ khi trận đấu trôi về những phút cuối với tỷ số đang hòa 2-2 đầy căng thẳng.

86'Charlotte gia tăng sức ép cuối trận

Bước sang phút 86, Charlotte đang nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn ấn định tỷ số với tỷ lệ kiểm soát bóng 56% - 44%. Đội chủ nhà tạo ra sức ép đáng kể nhờ ưu thế vượt trội ở các tình huống cố định với số phạt góc 10 - 3, đồng thời cũng dẫn trước về tổng số pha dứt điểm 14 - 11 so với FC Dallas.

90+2'Idan Toklomati Jorno đưa Charlotte vươn lên dẫn trước

Phút 90+2, đón đường kiến tạo từ Pep Biel, Idan Toklomati Jorno dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 3-2 cho Charlotte. Bàn thắng muộn màng ở những phút bù giờ đã hoàn tất màn ngược dòng không tưởng của đội chủ nhà sau khi từng để đối phương dẫn trước hai bàn.

90+3'Charlotte củng cố đội hình ở phút bù giờ

Phút 90+3, Charlotte thực hiện quyền thay người khi Djibril Diani được tung vào sân để thế chỗ Allan Saint-Maximin. Đội chủ nhà chủ động đưa thêm nhân sự phòng ngự nhằm bảo toàn cách biệt mong manh 3-2 sau màn lội ngược dòng đầy cảm xúc ở những phút cuối.

KTKết thúc: Charlotte 3-2 FC Dallas

Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

Cập nhật lúc 08:36 11/10/2026

FC Dallas bước vào chuyến làm khách trước Charlotte với động lực rất lớn khi cơ hội bám đuổi ngôi đầu vẫn rộng mở. Trận đấu diễn ra vào lúc 06:30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Bank of America Stadium, nơi đội khách đặt mục tiêu giành trọn điểm số để tiếp tục gây áp lực lên nhóm dẫn đầu.

FC Dallas duy trì phong độ thăng hoa

Hiện đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 47 điểm, FC Dallas đang chứng minh bản lĩnh của một ứng viên hàng đầu. Chuỗi trận gần đây phản ánh phong độ vô cùng ổn định của đại diện bang Texas. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng này giành tới 4 chiến thắng và chỉ chia điểm đúng 1 trận (thắng 3, hòa 1 và thắng 1 trận gần nhất).

Sự ổn định ở cả mặt trận phòng ngự lẫn tấn công giúp FC Dallas tích lũy điểm số tối đa qua từng vòng đấu. Với 47 điểm hiện có, việc thu hẹp khoảng cách và cạnh tranh vị trí số một trên bảng tổng sắp hoàn toàn nằm trong tầm tay nếu họ tiếp tục duy trì được nhịp độ thi đấu xuất sắc này.

Thử thách cho Charlotte trên sân nhà

Ở chiều ngược lại, Charlotte đối diện với thử thách không nhỏ dù nắm trong tay lợi thế sân bãi tại Bank of America Stadium. Đội chủ nhà thể hiện phong độ có phần thiếu ổn định hơn trong thời gian gần đây. Cụ thể, trong 5 trận đấu vừa qua, Charlotte có được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và phải nhận 1 thất bại.

Sự xen kẽ giữa những kết quả hòa và thắng khiến đội chủ nhà gặp khó khăn trong việc bứt phá. Lối chơi của Charlotte cần sự tập trung cao độ hơn trước một đối thủ đang có phong độ cao và khát khao chiến thắng mãnh liệt như FC Dallas.

Thế trận giằng co và cơ hội cho đội khách

Trong quá khứ, hai đội từng gặp nhau 1 lần và trận đấu đó đã khép lại với kết quả hòa mà không phân định được thắng thua. Điều này cho thấy tính chất thận trọng giữa đôi bên mỗi khi chạm trán.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, FC Dallas đang nắm giữ ưu thế rõ rệt về mặt phong độ cùng sự hưng phấn từ chuỗi bất bại gần nhất. Charlotte chắc chắn sẽ nỗ lực tận dụng điểm tựa sân nhà để ngăn cản đối thủ, nhưng với sự ổn định cùng mục tiêu bám đuổi ngôi đầu, FC Dallas đang là bên sở hữu nhiều động lực tích cực hơn để hướng tới một kết quả có lợi.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)