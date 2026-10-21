Charli XCX hủy concert vì mất giọng

Charli XCX buộc phải hủy buổi concert tại Arizona sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật trong chuyến lưu diễn Music, Fashion, Film Tour. Nữ ca sĩ cho biết cô đã mất giọng hoàn toàn, đồng thời gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ và xác nhận khán giả sẽ được hoàn tiền vé. Trước mắt, giọng ca người Anh sẽ tập trung nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe, chuẩn bị cho đêm diễn cuối cùng tại Bắc Mỹ ở Las Vegas.

Ngày 20/10, Charli XCX thông báo hủy buổi biểu diễn thuộc Music, Fashion, Film Tour, dự kiến diễn ra vào ngày 21/10 tại Glendale, Arizona. Quyết định được đưa ra sau khi tình trạng sức khỏe của nữ ca sĩ không đảm bảo để tiếp tục đứng trên sân khấu. Trong thông báo gửi đến người hâm mộ, cô bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể thực hiện buổi diễn theo kế hoạch.

"Các thiên thần Arizona ơi, mình rất, rất tiếc phải thông báo rằng chúng ta phải hủy buổi trình diễn âm nhạc, thời trang và phim ngày mai. Mình đã phải chống chọi với bệnh tật trong suốt chuỗi buổi diễn này và giờ thì đã hoàn toàn mất giọng rồi", Charli XCX chia sẻ.

Nữ ca sĩ cho biết cô luôn dành nhiều tâm huyết cho các màn trình diễn, cả về thể chất lẫn tinh thần. Chính vì vậy, việc phải hủy concert là quyết định không hề dễ dàng. Tuy nhiên, trong tình trạng mất giọng hoàn toàn, việc tiếp tục biểu diễn có thể ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của cô.

Theo Charli XCX, ê-kíp đã cố gắng tìm kiếm một ngày khác để tổ chức buổi diễn bù nhưng không thể sắp xếp được lịch trình phù hợp. Nữ ca sĩ gửi lời xin lỗi đến những khán giả đã dành thời gian, lên kế hoạch và chuẩn bị để tham dự sự kiện, đồng thời bày tỏ hy vọng có thể trở lại Arizona trong tương lai.

Về vấn đề hoàn tiền, những khán giả mua vé qua Ticketmaster sẽ được hoàn tiền tự động. Trong khi đó, người mua vé thông qua các kênh khác có thể liên hệ nơi mua ban đầu để yêu cầu hoàn tiền.

Việc hủy concert tại Arizona diễn ra trong chặng lưu diễn Bắc Mỹ của Music, Fashion, Film Tour, khởi động ngày 11/9 tại Philadelphia. Trước khi gặp vấn đề về sức khỏe, Charli XCX đã có nhiều đêm diễn đáng chú ý, đặc biệt là hai buổi biểu diễn tại Kia Forum, khu vực Los Angeles, vào ngày 17 và 18/10.

Các đêm diễn này thu hút sự chú ý khi nữ ca sĩ liên tiếp mang đến những màn kết hợp bất ngờ trên sân khấu. Trong buổi biểu diễn đầu tiên, Charli XCX mời Chappell Roan cùng trình diễn ca khúc Boom Clap. PinkPantheress xuất hiện trong phần trình diễn Stateside, còn The Dare góp mặt với Guess. Sang đêm diễn thứ hai, ADÉLA cũng có màn xuất hiện bất ngờ.

Những khoảnh khắc này góp phần tạo nên sức hút cho chuyến lưu diễn, đồng thời cho thấy Charli XCX tiếp tục mở rộng màu sắc biểu diễn trong giai đoạn quảng bá album phòng thu thứ tám, Music, Fashion, Film, phát hành ngày 24/7/2026.

Album được giới thiệu sau thành công về mặt văn hóa của Brat (2024) và nhạc phim Wuthering Heights, phát hành vào tháng 2/2026. Trong sản phẩm mới, Charli XCX tiếp tục phát huy thế mạnh với âm nhạc điện tử mang tính thử nghiệm và những giai điệu pop bắt tai, đồng thời bổ sung thêm các yếu tố rock để tạo nên diện mạo âm nhạc khác biệt.

Music, Fashion, Film ra mắt ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard 200, với 78.000 đơn vị album tương đương, trong đó có 57.000 bản bán thuần túy. Đây là tuần mở màn thành công nhất của Charli XCX tại thị trường Mỹ, đồng thời đánh dấu lần thứ tư cô góp mặt trong Top 10 của bảng xếp hạng này. Tại Anh, album đạt vị trí số 1 ngay khi ra mắt.

Sau khi hủy buổi diễn tại Glendale, Charli XCX đang tập trung nghỉ ngơi để chuẩn bị cho đêm diễn cuối cùng của chặng Bắc Mỹ, dự kiến tổ chức tại MGM Grand Garden Arena ở Las Vegas vào ngày 23/10. "Tôi đang nghỉ ngơi trước buổi diễn cuối cùng ở Vegas vào thứ Sáu này. Tôi muốn trở lại sân khấu và kết thúc chuyến lưu diễn này cùng với các bạn", nữ ca sĩ chia sẻ.

Bên cạnh lời xin lỗi, Charli XCX cũng nhấn mạnh rằng cô hiểu những nỗ lực mà khán giả phải bỏ ra để tham dự một buổi hòa nhạc. Việc sắp xếp thời gian, chuẩn bị lịch trình và di chuyển đến địa điểm tổ chức đều đòi hỏi sự đầu tư nhất định. Vì vậy, cô càng cảm thấy tiếc nuối khi không thể gặp người hâm mộ Arizona như dự kiến.

Nữ ca sĩ viết rằng cô biết cần bao nhiêu thời gian, kế hoạch và sự chuẩn bị để đến các buổi hòa nhạc, đồng thời vô cùng trân trọng sự ủng hộ của khán giả.

Sau đêm diễn tại Las Vegas, Charli XCX dự kiến dành thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào lịch trình biểu diễn tại Anh và châu Âu trong năm 2027. Các điểm dừng chân được lên kế hoạch bao gồm Dublin, Glasgow, Manchester, London, Amsterdam và Paris.

Việc hủy concert tại Arizona là trở ngại đáng tiếc trong hành trình lưu diễn của Charli XCX, nhất là khi cô đang tiến gần đến chặng cuối tại Bắc Mỹ. Dẫu vậy, trong bối cảnh sức khỏe không đảm bảo và giọng hát bị ảnh hưởng, việc tạm dừng để nghỉ ngơi là điều cần thiết. Người hâm mộ hiện kỳ vọng nữ ca sĩ sớm hồi phục để có thể hoàn thành đêm diễn tại Las Vegas và tiếp tục những kế hoạch âm nhạc trong thời gian tới.