Chấp thuận quy hoạch tổ hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn và căn hộ du lịch cao cấp

Theo quy hoạch được chấp thuận, khu đất thực hiện dự án có diện tích 1.795m2, phía đông giáp đường Bạch Đằng, phía tây giáp đường Trần Phú, phía nam và phía bắc giáp khu hiện hữu. Công trình được quy hoạch xây mới với quy mô 25 tầng nổi (chưa kể tầng kỹ thuật và tum), 4 tầng hầm, chiều cao 99m. Tổng diện tích sàn xây dựng là 30.430,56m2, hệ số sử dụng đất 12 lần, mật độ xây dựng 71,73%. Theo quy hoạch, công trình có quy mô dân số quy đổi khu căn hộ du lịch 200 người; dân số khác (khách vãng lai khu khách sạn, thương mại dịch vụ) 360 người, không bố trí dân số thường trú.

UBND thành phố giao Công ty CP Dịch vụ Phúc Tín phối hợp với đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định. Đồng thời, giao Sở Xây dựng hướng dẫn, quản lý quy hoạch, xây dựng theo hồ sơ được chấp thuận; UBND phường Hải Châu tổ chức công bố công khai quy hoạch, quản lý mốc giới và kiểm tra, giám sát việc triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch.