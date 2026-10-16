Chấp thuận phương án lai dắt nhịp cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Trên cơ sở báo cáo của Công ty Cổ phần vận tải đa phương thức Vietranstimex (đại diện theo ủy quyền của chủ sà lan Trung Nam S 05) và các ý kiến góp ý cùng cuộc họp ngày 16/10 giữa Cảng vụ Hàng hải TP.HCM và các đơn vị liên quan, Cảng vụ đã chấp thuận phương án đảm bảo an toàn hàng hải lai dắt, vận chuyển nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được di chuyển xuống sà lan Trung Nam S 05 rạng sáng nay (16/10).

Cảng vụ đã xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng thời điểm hành trình trên các tuyến luồng để các lực lượng nắm rõ cách thức thông tin liên lạc, bố trí phương tiện, lực lượng hỗ trợ đoàn lai kéo.

Trong thời gian đoàn lai kéo hành trình từ bến cảng tạm thuộc Nhà máy đóng tàu Đại Dũng tới vị trí công trường thi công dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, Cảng vụ Hàng hải TP.HCM đề nghị UBND TP.HCM, Ban chỉ đạo điều hành nhằm hỗ trợ thực hiện công tác lai dắt và lắp dựng nhịp cầu chính công trình xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Đặc biệt là công tác chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an toàn, an ninh trong toàn bộ quá trình vận chuyển cầu đi bộ, đặc biệt là các khu vực có các bến khách, bến phà ngang sông.

Thời gian thực hiện phương án trong hai ngày (lai kéo từ 5h ngày 18/10 và cập công trình lắp đặt tại khu vực bến Bạch Đằng vào lúc 18h ngày 19/10).

Theo đó, đoàn tàu lai (4 chiếc) sẽ kéo sà lan Trung Nam S 05 (sà lan có tổng chiều dài lớn nhất khoảng 220m) di chuyển từ bến cảng tạm thuộc Công ty Cổ phần đóng tàu Đại Dũng khu vực sông Dinh đến bến phao SR-05 trên luồng hàng hải Soài Rạp.

Cảng vụ Hàng hải TP.CHM họp với các đơn vị liên quan để hoàn thiện phương án lai dắt cầu đi bộ (Ảnh chụp chiều 16/10)

Ngày 19/10, đoàn tàu lai kéo sà lan Trung Nam S 05 vận chuyển nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn di chuyển từ bến phao SR-05 đến vị trí công trường thi công dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, trong vùng nước cảng biển thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải TP.HCM.

Việc tổ chức lai kéo sà lan Trung Nam S 05 vận chuyển nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn hành trình trên luồng hàng hải chỉ được thực hiện vào ban ngày (từ 5h đến 18h), trong điều kiện thời tiết tốt và khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn theo phương án được chấp thuận.

Bên cạnh đó, theo thực tế hoạt động và nhằm bảo đảm hoạt động hàng hải chung của khu vực, tốc độ hành trình đoàn lai kéo Trung Nam S 05 phải luôn được duy trì không nhỏ hơn 3 hải lý/giờ.

Khu vực cấm tránh vượt: Từ cầu K14 – K15C (bến cảng Bến Nghé); cầu Phú Mỹ; khúc cua Mũi Đèn Đỏ; cầu Bình Khánh (chi tiết lưu ý theo quy định tại Điều 9 Nội quy Cảng biển thuộc khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải TP.HCM.

Công ty Cổ phần vận tải đa phương thức Vietranstimex chỉ định chỉ huy đoàn lai kéo (4 người) đảm bảo chỉ huy đoàn lai kéo sà lan Trung Nam S 05 vận chuyển nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn trong suốt quá trình hành trình, buộc phao và đến vị trí công trường thi công dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải biển Vũng Tàu bố trí hoa tiêu cho chặng từ bến cảng tạm thuộc Nhà máy đóng tàu Đại Dũng qua luồng Sông Dinh đến phao số 0 luồng Vũng Tàu - Thị Vải.

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải miền Nam bố trí hoa tiêu cho chặng tiếp theo qua luồng Soài Rạp, khu vực SR-05 và đến công trường, theo phạm vi cung cấp dịch vụ, điều kiện thực tế và quy định áp dụng. Các bên phải thống nhất rõ thời điểm và cách thức bàn giao hoa tiêu theo đúng quy định…