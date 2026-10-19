Chấp thuận nhà đầu tư Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 2

UBND tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phù Mỹ giai đoạn 2 đối với Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng và Khu công nghiệp Tây Nguyên.

Dự án có diện tích sử dụng đất 384,06 ha, tổng vốn đầu tư hơn 4.355 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 653,273 tỷ đồng, phần còn lại được huy động từ các nguồn vốn khác.

KCN Phù Mỹ giai đoạn 1 đang gấp rút triển khai thi công hạ tầng. Ảnh: Trọng Lợi

Dự án được triển khai tại xã Phù Mỹ Đông, phía Bắc giáp KCN Phù Mỹ giai đoạn 1 đang xây dựng, phía Đông giáp tuyến đường ven biển theo quy hoạch có lộ giới 45 m.

Trong tổng diện tích quy hoạch, đất phát triển công nghiệp, kho tàng để cho thuê lại gắn với kết cấu hạ tầng chiếm 261,55 ha; đất cây xanh 54,56 ha và đất giao thông 35,46 ha. Phần diện tích còn lại được bố trí cho các hạng mục chức năng khác theo quy hoạch được duyệt.

Theo kế hoạch, dự án được thực hiện trong 48 tháng, từ quý IV/2026 đến quý III/2030. Giai đoạn từ quý IV/2027 đến quý IV/2029, nhà đầu tư triển khai san lấp mặt bằng, xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nhà đầu tư có trách nhiệm bảo đảm nguồn vốn chủ sở hữu theo yêu cầu, huy động đủ vốn theo tiến độ và tuân thủ các quy định về quản lý, đầu tư xây dựng.

Việc thu hút các dự án thứ cấp phải phù hợp với định hướng ngành nghề trong quy hoạch được duyệt, không tiếp nhận các ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm cao hoặc nhạy cảm về môi trường.

Bên cạnh đó, dự án phải bố trí quỹ đất cho doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê, thuê lại; đồng thời đầu tư, vận hành các công trình dịch vụ, tiện ích công cộng và cơ sở lưu trú công nhân.

Về nhà đầu tư, Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng và Khu công nghiệp Tây Nguyên được thành lập ngày 8-4-2021, có trụ sở tại số 32/32 Siu Bleh, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai. Ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Tại thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 230 tỷ đồng. Đến cuối tháng 8-2026, vốn điều lệ tăng lên 905 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 22-9-2026, doanh nghiệp này cũng được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận làm nhà đầu tư Dự án Cụm công nghiệp An Khê (phần mở rộng) với tổng vốn đầu tư 170 tỷ đồng.