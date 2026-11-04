Chấp thuận nhà đầu tư dự án lưới điện hơn 34 tỷ đồng

Theo đó, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) là nhà đầu tư thực hiện dự án Đấu nối 110kV sau trạm biến áp 220kV Tam Hiệp. Dự án có tổng vốn đầu tư 34,1 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng của nhà đầu tư chiếm 37% và vốn vay từ các tổ chức tín dụng chiếm 63%. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất. Về quy mô, dự án sẽ xây dựng mới 2 tuyến đường dây 110kV từ trạm biến áp 220kV Tam Hiệp đến điểm đấu nối với tổng chiều dài khoảng 0,67km trên địa bàn xã Tam Anh.

Dự án nhằm khai thác hiệu quả công suất từ trạm biến áp 220kV Tam Hiệp, bảo đảm sự phát triển đồng bộ giữa nguồn và lưới điện cấp cho phụ tải khu vực; góp phần nâng cao chất lượng điện năng, giảm bán kính cấp điện cho lưới 110kV, bảo đảm an ninh năng lượng và tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía nam Đà Nẵng cũng như các vùng lân cận.

Theo kế hoạch, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thuê đất sẽ hoàn thành trong quý III/2027. Công trình dự kiến khởi công vào quý IV/2027 và chính thức hoàn thành, đưa vào khai thác, vận hành trong quý II/2028.