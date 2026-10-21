Chấp thuận giảm tốc độ cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình xuống 100km/h

Tin từ Cục Đường bộ, đơn vị vừa có văn bản chấp thuận đề xuất của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) về việc điều chỉnh tốc độ khai thác tối đa trên đường cao tốc CT.01 đoạn Cầu Giẽ - Ninh Bình từ 120 km/h xuống 100 km/h.

Điều chỉnh tốc độ khai thác tối đa cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình xuống 100 km/h. Ảnh: TL.

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình hiện được tổ chức khai thác với quy mô mỗi chiều gồm 2 làn xe cơ giới và 1 làn dừng xe khẩn cấp, tốc độ tối đa 120 km/h.

Sau hơn 14 năm đưa vào khai thác, sự phát triển nhanh của các khu đô thị, khu công nghiệp và hệ thống hạ tầng giao thông kết nối dọc tuyến đã dẫn đến việc bổ sung các nút giao liên thông, làm gia tăng đáng kể lưu lượng phương tiện ra, vào cao tốc.

Tuyến đường hiện đã đạt đến năng lực thông hành. Tại các khu vực nút giao, phương tiện phải giảm tốc độ, chuyển hướng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, tốc độ khai thác trên đoạn Cầu Giẽ - Ninh Bình chưa đồng bộ với các đoạn cao tốc liền kề, gồm Pháp Vân - Cầu Giẽ đang khai thác ở tốc độ tối đa 100 km/h và Cao Bồ - Mai Sơn ở mức 80 km/h.

Cục Cảnh sát giao thông đã có văn bản kiến nghị điều chỉnh tốc độ khai thác trên tuyến theo hướng đồng bộ ở mức 100 km/h với đoạn Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Đồng thời quy định tốc độ tối đa, tối thiểu theo từng làn xe nhằm bảo đảm tính liên tục trong tổ chức giao thông, hạn chế chênh lệch tốc độ giữa các phương tiện.

Khu Quản lý đường bộ I cũng đề nghị nghiên cứu điều chỉnh loại phương tiện, tốc độ tối đa và tối thiểu cho phép phù hợp với điều kiện khai thác thực tế.

Ngoài yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông, việc điều chỉnh tốc độ còn tính đến kế hoạch triển khai dự án mở rộng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình trong thời gian tới.

Quá trình thi công, tổ chức phân luồng giao thông sẽ phát sinh những yếu tố cần thiết phải điều chỉnh tốc độ tối đa cho phép trên tuyến.

Cục Đường bộ yêu cầu VEC khẩn trương thực hiện đúng tiến độ nghiên cứu phương án thí điểm tổ chức giao thông theo làn trên cao tốc CT.01 đoạn Cầu Giẽ - nút giao Cao Bồ theo văn bản số 6098/CĐBVN-TCGT, trong đó cập nhật tốc độ khai thác tối đa đã được điều chỉnh.