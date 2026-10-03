Chấp thuận dự án khu liên hợp nhà máy dược phẩm hơn 326 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa ra Quyết định số 211/QĐ-KKT về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án Khu liên hợp các nhà máy sản xuất dược phẩm và các sản phẩm phụ trợ VKD Vũng Áng 2 do Công ty Cổ phần VKD Vũng Áng 2 làm nhà đầu tư.

Phối cảnh minh họa dự án tại phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án được triển khai tại phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, với diện tích dự kiến khoảng 44.000 m², tổng vốn đầu tư hơn 326 tỷ đồng. Dự án hướng đến xây dựng tổ hợp sản xuất các sản phẩm dược liệu, thuốc dùng ngoài, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và nước uống đóng chai/lon; đồng thời nghiên cứu, phát triển các sản phẩm y dược, mỹ phẩm từ sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu. Dự án cũng tổ chức sản xuất, thu mua nguyên liệu thô phục vụ chế biến nguyên liệu đầu vào cho các sản phẩm y dược công nghệ cao.

Về quy mô, dự án dự kiến hình thành tổ hợp nhà máy sản xuất thành phẩm; trung tâm nghiên cứu và kiểm nghiệm; trung tâm nguyên liệu và chiết xuất công nghệ cao; hệ thống kho, nhà xưởng; văn phòng và hạ tầng kỹ thuật. Công suất thiết kế gồm khoảng 7 triệu sản phẩm/năm dược liệu chiết xuất và dược phẩm, thuốc từ dược liệu; 2 triệu sản phẩm/năm thuốc dùng ngoài và mỹ phẩm; 7 triệu sản phẩm/năm thực phẩm chức năng; cùng khoảng 30 triệu chai/lon nước uống/năm. Dự án đồng thời cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm và đầu tư hệ thống kho GSP, nhà xưởng với diện tích khoảng 10.500 - 15.000 m².

Dự án được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung hoàn thành các thủ tục đầu tư, xây dựng và đưa vào khai thác, vận hành các hạng mục nhà máy sản xuất thành phẩm, trung tâm nghiên cứu và kiểm nghiệm, trung tâm nguyên liệu và chiết xuất công nghệ cao, văn phòng và hạ tầng kỹ thuật. Nhà đầu tư dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 trong vòng 18 tháng kể từ ngày được cho thuê đất, bàn giao đất. Giai đoạn 2 đầu tư hệ thống kho GSP kết hợp nhà xưởng, dự kiến hoàn thành trong quý I/2030.

Việc chấp thuận Dự án Khu liên hợp các nhà máy sản xuất dược phẩm và các sản phẩm phụ trợ VKD Vũng Áng 2 góp phần đa dạng hóa lĩnh vực sản xuất tại Khu kinh tế Vũng Áng, mở rộng không gian phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, đồng thời tạo thêm cơ sở để phát huy tiềm năng, lợi thế của Khu kinh tế trong thu hút các dự án đầu tư mới.