Chấp thuận đầu tư Dự án Chung cư xã hội Hưng Phú III

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao Công ty Cổ phần Phát triển Giống gia súc Miền Trung làm chủ đầu tư Dự án Chung cư xã hội Hưng Phú III tại phường Bắc Nha Trang. Dự án dự kiến cung cấp 175 căn hộ nhà ở xã hội, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Khu đất triển khai dự án.

Theo quyết định, dự án được triển khai tại ô đất ký hiệu HHO-43, thuộc Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) Khu dân cư phường Vĩnh Hải - Vĩnh Hòa đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 148 ngày 16-1-2025. Dự án có diện tích khu đất 945,2m², tổng diện tích sàn xây dựng 12.288m², mật độ xây dựng 51,9%, quy mô 25 tầng. Trong đó, diện tích sàn nhà ở xã hội khoảng 6.454,4m², dự kiến cung cấp 175 căn hộ, đáp ứng quy mô dân số 434 người. Ngoài ra, dự án bố trí 1.613,6m² sàn để chủ đầu tư kinh doanh dịch vụ, thương mại.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 255,8 tỷ đồng, gồm vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp hơn 51,1 tỷ đồng, vốn vay từ các tổ chức tín dụng thương mại hơn 76,7 tỷ đồng và vốn huy động từ khách hàng, các chủ thể khác hơn 127,9 tỷ đồng.

Theo tiến độ được chấp thuận, từ quý IV/2026 đến quý II/2027, chủ đầu tư thực hiện các thủ tục về đất đai và xây dựng. Từ quý III/2027 đến quý III/2028, dự án sẽ được triển khai xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao chủ đầu tư.

UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư bảo đảm nguồn vốn, thực hiện đầy đủ các thủ tục về quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường và phòng cháy, chữa cháy; đồng thời đầu tư đấu nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án với khu dân cư tiếp giáp, bảo đảm thoát nước, tránh gây ngập úng khu vực.

Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục liên quan, theo dõi, kiểm tra tiến độ và kịp thời xử lý hoặc tham mưu UBND tỉnh xử lý các vi phạm theo quy định.