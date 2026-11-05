Tổ chức hoạt động bay dù lượn tại khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng, xã Phong Nha sẽ diễn ra từ ngày 24/11/2026-30/12/2027 - Ảnh: Jungle Boss

Theo đó, hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 24/11/2026-30/12/2027, nhằm hưởng ứng Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị năm 2026 và Năm Du lịch Quốc gia 2027, với mục đích đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến với Phong Nha-Kẻ Bàng. Kinh phí do Công ty TNHH Jungle Boss tự bảo đảm.

Công văn cũng nêu rõ, việc triển khai hoạt động bay dù lượn phải bảo đảm các yêu cầu, như: Tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về hàng không, hoạt động thể thao, du lịch, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật có liên quan. Hoàn thiện phương án tổ chức hoạt động, xác định cụ thể khu vực cất cánh, hạ cánh, phạm vi và thời gian hoạt động bay; thực hiện các thủ tục xin phép, chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền đối với khu vực hoạt động bay và các điều kiện liên quan trước khi triển khai. Bảo đảm các điều kiện về nhân lực chuyên môn, trang thiết bị, phương tiện, cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy, bảo hiểm và phương án xử lý các tình huống khẩn cấp; chịu trách nhiệm về an toàn đối với người tham gia hoạt động và khách du lịch.

Việc sử dụng đất, mặt bằng, không gian hoạt động và các khu vực liên quan phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận theo quy định; không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, hoạt động hàng không, cảnh quan, môi trường và các hoạt động hợp pháp khác tại khu vực. Chỉ được tổ chức hoạt động sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục, điều kiện và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc chấp thuận theo quy định. Văn bản này không thay thế các giấy phép, văn bản chấp thuận chuyên ngành.

Chấp thuận chủ trương tổ chức hoạt động bay dù lượn tại khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng - Ảnh: Jungle Boss

Về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra các điều kiện tổ chức hoạt động cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao bảo đảm đúng các quy định tại Thông tư số 06/2018/TT-BVHTTDL, ngày 30/1/2018 và Thông tư số 04/2019/TT-BVHTTDL, ngày 17/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết những nội dung vượt quá thẩm quyền của sở.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp, hướng dẫn Công ty TNHH Jungle Boss thực hiện các thủ tục cần thiết; kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình tổ chức hoạt động. Công ty TNHH Jungle Boss có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ hoạt động do công ty tổ chức. Trường hợp không bảo đảm các điều kiện an toàn hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và môi trường, phải tạm dừng hoạt động để xử lý theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời đề nghị Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, UBND xã Phong Nha phối hợp, tạo điều kiện về địa điểm tổ chức hoạt động bay. Phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường và xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền. Bộ Chỉ huy Quân sự tạo điều kiện, hướng dẫn Công ty TNHH Jungle Boss hoàn chỉnh các thủ tục đề nghị Cục Tác chiến-Bộ Tổng tham mưu cấp phép hoạt động bay.