Việc điều chỉnh Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm đáp ứng các định hướng, yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước trong bối cảnh mới, đồng thời bảo đảm sự đồng bộ với Chiến lược dự trữ năng lượng quốc gia - Ảnh: Petrolimex Saigon

Ngày 17/11/2026, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn đã ký ban hành Quyết định số 3055/QĐ-BCT về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Quyết định, việc điều chỉnh Quy hoạch được thực hiện trên phạm vi cả nước, trên cơ sở rà soát tổng thể, sửa đổi, bổ sung Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và các nội dung điều chỉnh được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2579/QĐ-BCT ngày 08/10/2026.

Việc điều chỉnh nhằm đáp ứng các định hướng, yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước trong bối cảnh mới, đồng thời bảo đảm sự đồng bộ với Chiến lược dự trữ năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Việc điều chỉnh Quy hoạch tập trung vào 5 nhóm nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, rà soát, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Quy hoạch; mức độ phù hợp của quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng và phương án phát triển. Làm rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Đồng thời, rà soát, đánh giá tình hình triển khai các nội dung điều chỉnh đã được phê duyệt tại Quyết định số 2579/QĐ-BCT ngày 08/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương để xác định nội dung còn phù hợp cần kế thừa và nội dung cần tiếp tục điều chỉnh, bổ sung.

Thứ hai, cập nhật tên gọi, địa giới và phạm vi quản lý của các đơn vị hành chính sau sắp xếp; chuẩn hóa địa danh, địa chỉ công trình và rà soát phương án bố trí không gian phát triển hạ tầng.

Thứ ba, cập nhật dự báo nguồn cung, nhu cầu tiêu thụ và yêu cầu dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt theo từng vùng. Trên cơ sở kết quả rà soát, dự báo và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đề xuất điều chỉnh phương án phát triển hạ tầng và danh mục công trình, dự án, trong đó làm rõ địa điểm, quy mô, công suất, tiến độ, phân kỳ đầu tư và phương án kết nối.

Đồng thời, xác định nhu cầu sử dụng đất, không gian biển, vốn đầu tư và đề xuất giải pháp huy động nguồn lực, tổ chức thực hiện Quy hoạch. Sử dụng kết quả đánh giá môi trường chiến lược để so sánh, lựa chọn và hoàn thiện phương án điều chỉnh.

Thứ tư, rà soát, đối chiếu Quy hoạch với Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch khác có liên quan. Làm rõ các nội dung chồng chéo, mâu thuẫn hoặc chưa đồng bộ để đề xuất phương án xử lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các quy hoạch.

Thứ năm, cập nhật, chuẩn hóa hệ thống sơ đồ và cơ sở dữ liệu quy hoạch phù hợp với nội dung điều chỉnh Quy hoạch.

Về tiến độ, Bộ Công Thương yêu cầu hoàn thành hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt trong Quý III/2027.

Cục Năng lượng - Dầu khí được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức rà soát tổng thể, lập điều chỉnh Quy hoạch; tổ chức thực hiện đánh giá môi trường chiến lược đồng thời với quá trình lập điều chỉnh Quy hoạch theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; tham mưu thực hiện đầy đủ các thủ tục về điều chỉnh Quy hoạch (nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch, lựa chọn tư vấn, lấy ý kiến, thẩm định, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch,…), trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Cục Năng lượng - Dầu khí chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính xác định nhu cầu kinh phí, đề xuất nguồn kinh phí và tổ chức thực hiện theo quy định. Các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Cục Năng lượng - Dầu khí trong quá trình triển khai thực hiện.

Trên cơ sở kết quả rà soát, dự báo và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, việc điều chỉnh Quy hoạch sẽ đề xuất điều chỉnh phương án phát triển hạ tầng và danh mục công trình, dự án, trong đó làm rõ địa điểm, quy mô, công suất, tiến độ, phân kỳ đầu tư và phương án kết nối - Ảnh: PVOil

Theo Cục Năng lượng - Dầu khí, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch hạ tầng dự trữ và Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 25/4/2024 ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và đơn vị liên quan đã tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao, đạt được một số kết quả chủ yếu qua hơn 3 năm thực hiện:

Thứ nhất, hệ thống kho xăng dầu, kho LPG, đường ống xăng dầu và đường ống khí hiện hữu tiếp tục được duy trì, khai thác; một số công trình được cải tạo, nâng cấp, mở rộng, góp phần nâng cao năng lực tồn chứa, vận chuyển và cung ứng năng lượng.

Thứ hai, hạ tầng nhập khẩu, tồn chứa, tái hóa và vận chuyển LNG từng bước được hình thành, trong đó Kho LNG Thị Vải và Kho LNG Cái Mép đã được đưa vào vận hành. Các dự án kho LNG khác và Chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn, bao gồm hệ thống đường ống vận chuyển khí, tiếp tục được triển khai, góp phần bổ sung và đa dạng hóa nguồn cung năng lượng.

Thứ ba, cơ chế, chính sách và pháp luật có liên quan tiếp tục được hoàn thiện. Các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển hạ tầng bằng nguồn vốn doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác; từng bước ứng dụng công nghệ, tự động hóa và số hóa trong quản lý, vận hành, đồng thời thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn và bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, Cục Năng lượng - Dầu khí nhận định vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định.

Tiến độ triển khai một số công trình, dự án còn chậm so với phân kỳ đầu tư trong Quy hoạch hạ tầng dự trữ; một số dự án mới ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư hoặc chưa được triển khai. Hạ tầng dự trữ quốc gia chưa đạt mục tiêu đề ra; các kho dự trữ quốc gia mới, đặc biệt là kho dầu thô dự trữ quốc gia, chưa được đầu tư xây dựng. Năng lực dự trữ, trung chuyển và kết nối giữa cảng, kho, đường ống và mạng lưới phân phối tại một số khu vực còn hạn chế.

Việc bố trí đất đai, mặt nước, huy động nguồn lực và thực hiện thủ tục đầu tư đối với một số dự án còn kéo dài. Tiến độ phát triển hạ tầng LNG và đường ống khí chưa đồng bộ với các dự án tiêu thụ khí. Một số công trình, dự án cần được rà soát, điều chỉnh địa điểm, quy mô, công suất, tiến độ hoặc xem xét đưa ra khỏi Quy hoạch hạ tầng dự trữ. Đồng thời, cần cập nhật địa danh sau sắp xếp đơn vị hành chính và xem xét bổ sung các công trình, dự án đáp ứng nhu cầu thực tế, yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và các nhiệm vụ cấp bách.

Để tiếp tục cập nhật các nội dung còn lại và bảo đảm tính đồng bộ của toàn bộ Quy hoạch, Cục Năng lượng - Dầu khí cho rằng cần rà soát tổng thể, kế thừa các nội dung đã được phê duyệt và xác định các nội dung cần tiếp tục điều chỉnh, bổ sung trên cơ sở quy định của pháp luật và những yêu cầu thực tiễn từ việc thay đổi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực; thay đổi địa giới hành chính và không gian phát triển; yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.