Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp WHA Đà Nẵng

Dự án có tổng vốn đầu tư 2.709 tỷ đồng; quy mô 400ha, thực hiện tại xã Thăng Bình và xã Đồng Dương. Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Được biết, việc xây dựng và đưa dự án vào hoạt động được chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn 1 với diện tích 200ha, từ quý IV/2027 đến quý IV/2030; giai đoạn 2 với diện tích 200ha, từ quý I/2031 đến quý I/2034.