Chấp thuận chủ trương đầu tư nhà máy xử lý rác thải và phát điện hơn 2.100 tỷ đồng

Dự án có tổng vốn đầu tư 2.184 tỷ đồng, do Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao Xanh và Công ty Cổ phần Cẩm Thạch Xanh làm chủ đầu tư, quy mô diện tích khoảng 17,186ha. Công trình có công suất xử lý, tái chế rác thải đạt 1.215 tấn/ngày và công suất phát điện 15 MW.

Dự án được triển khai tại thôn Hòa Đông, xã Núi Thành; dự kiến tiến hành thi công, lắp đặt thiết bị và chính thức đi vào hoạt động trong giai đoạn từ quý III/2027 đến quý IV/2029.