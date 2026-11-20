Theo quyết định, dự án được lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Bà Nà và Hòa Vang. Dự án có mục tiêu đầu tư xây dựng khu đô thị mới hoàn chỉnh, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cảnh quan và các công trình dịch vụ, tiện ích đi kèm.

Các hạng mục đầu tư gồm sân golf, nhà ở thương mại, công trình văn phòng, thương mại, dịch vụ, du lịch, lưu trú để bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy định pháp luật; đồng thời đầu tư hạ tầng kỹ thuật để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây dựng.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 9.906 tỷ đồng, quy mô diện tích hơn 326,7ha, dự kiến bố trí khoảng 1.052 căn nhà ở riêng, tổng diện tích sàn khoảng 346.678m2 và 6.004 căn hộ chung cư, tổng diện tích sàn khoảng 461.815m2, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 16.020 người. Trong đó giai đoạn đầu đến năm 2030 khoảng 4.560 người; giai đoạn dài hạn sau năm 2030 khoảng 11.460 người. Dân số quy đổi khoảng 1.827 người.

Theo kế hoạch, dự án bắt đầu xây dựng từ quý IV/2027, hoàn thành vào quý IV/2032 và dự kiến đưa vào vận hành, khai thác, kinh doanh chính thức từ quý IV/2032.