Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung tại xã Đề Gi

Dự án được triển khai tại thôn Cát Khánh, xã Đề Gi với tổng vốn đầu tư 40 tỷ đồng trên diện tích đất 17.080 m², thời gian hoạt động là 50 năm.

UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư không sử dụng thiết bị hiệu suất thấp và ưu tiên sử dụng lao động địa phương. Ảnh minh họa: Hà Duy

Mục tiêu của dự án nhằm sản xuất bê tông thương phẩm, các sản phẩm từ bê tông và gạch không nung. Quy mô sản xuất bao gồm: bê tông thương phẩm đạt 100 m³/giờ; gạch không nung đạt 10.000.000 viên/năm; ống cống bê tông ly tâm đạt 7.000 sản phẩm/năm.

Về tiến độ thực hiện, dự án đặt mốc hoàn thiện pháp lý (đăng ký đầu tư, thuê đất) vào quý IV/2026; thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị từ quý I/2027 đến quý III/2027; chạy thử và kiểm định vào quý IV/2027 và chính thức vận hành từ quý I/2028.

UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện dự án đúng mục tiêu, quy mô và tiến độ đã cam kết; tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, không sử dụng thiết bị hiệu suất thấp và ưu tiên sử dụng lao động địa phương.

Đồng thời, các sở, ban, ngành liên quan và UBND xã Đề Gi có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các thủ tục theo đúng quy định pháp luật.