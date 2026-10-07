Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu thương mại, dịch vụ hơn 12,7 tỷ đồng tại An Nhơn Đông

Theo quyết định, dự án được thực hiện tại số 274-276 đường Trường Chinh, phường An Nhơn Đông, trên diện tích đất khoảng 1.765,55 m². Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu giá quyền sử dụng đất.

Dự án được thực hiện tại số 274-276 đường Trường Chinh, phường An Nhơn Đông với tổng vốn đầu tư hơn 12,7 tỷ đồng. Ảnh: Dũng Nhân

Dự án nhằm đầu tư khu thương mại, dịch vụ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; trong đó có siêu thị quy mô vừa và nhỏ, cửa hàng tiện lợi, bán lẻ hoặc khu vực trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ ăn uống, chăm sóc sức khỏe và khu vui chơi giải trí trong nhà.

Công trình có mật độ xây dựng không quá 64,8%, chiều cao từ 1-5 tầng và khoảng lùi 6 m so với chỉ giới đường đỏ.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 12,718 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành toàn bộ dự án không quá 24 tháng kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Trong đó, nhà đầu tư có 4 tháng để hoàn thành các thủ tục cần thiết trước khi khởi công; thời gian thi công các hạng mục công trình không quá 20 tháng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

UBND tỉnh giao UBND phường An Nhơn Đông rà soát, kiểm kê và lập phương án xử lý tài sản công, bảo đảm điều kiện trước khi tổ chức đấu giá. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh có trách nhiệm lập phương án, xác định giá trị còn lại của nhà, tài sản gắn liền với đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Các sở, ngành liên quan và UBND phường An Nhơn Đông có trách nhiệm theo dõi, giám sát quá trình thực hiện, bảo đảm dự án được triển khai đúng quy định và kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực.