Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp WHA Đà Nẵng quy mô 400ha

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp WHA Đà Nẵng với quy mô khoảng 400ha nằm trên địa bàn xã Thăng Bình và Đồng Dương, TP Đà Nẵng. Nhà đầu tư được chấp thuận là WHA Industrial Development International (SG) Pte. Ltd., doanh nghiệp có trụ sở tại Singapore và thuộc hệ sinh thái phát triển khu công nghiệp của Tập đoàn WHA.

Tổng vốn đầu tư dự kiến đạt khoảng 2.709 tỷ đồng, tương đương 105 triệu USD. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là hơn 459 tỷ đồng, chiếm gần 17% tổng vốn đầu tư; phần còn lại được huy động từ các nguồn vốn vay và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của dự án. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ thời điểm được Nhà nước cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Dự án nằm trong phạm vi xã Thăng Bình và xã Đồng Dương, TP Đà Nẵng.

Theo tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành là 72 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất. Sơ bộ phương án đầu tư dự kiến của dự án: Quý II/2026 đến quý IV/2027 chuẩn bị đầu tư; Quý IV/2026 đến quý I/2031 tập trung công tác giải phóng và bàn giao mặt bằng. Đối với xây dựng và đưa dự án vào hoạt động: giai đoạn 1 (200 ha) triển khai từ quý IV/2027 đến quý IV/2030; Giai đoạn 2 (200 ha) thực hiện từ quý I/2031 đến quý I/2034.

Thành phố yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp WHA Đà Nẵng theo đúng mục tiêu, quy mô, địa điểm, tiến độ và nội dung được cấp có thẩm quyền chấp thuận; bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, khu công nghiệp, kinh doanh bất động sản và các quy định pháp luật có liên quan.

Thực hiện đầy đủ các thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động, an toàn công trình và các quy định khác có liên quan trước khi đưa dự án vào hoạt động.