Phối cảnh Nhà máy Arbin Energy Đà Nẵng tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Dự án được xây dựng tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng, có quy mô 5,34ha với tổng vốn đầu tư 117 triệu USD, tương đương hơn 3.050 tỷ đồng. Đây là dự án sản xuất hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) với công suất thiết kế 5.000 container/năm (tương đương 5GWh/năm); thiết bị kiểm tra pin với công suất thiết kế 500 sản phẩm/năm; thiết bị phục vụ sản xuất pin với công suất 800 sản phẩm/năm. Dự kiến, Dự án Nhà máy Arbin Energy Đà Nẵng sẽ được khởi công trong tháng 12-2026 và hoàn thành xây dựng, đưa vào hoạt động vào quý 3-2028. Lũy kế đến nay, Khu công nghệ cao Đà Nẵng đã thu hút được 14 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 830,5 triệu USD.

PHÚ NAM